左から:「matcha LOVE NEW YORK 抹茶バナナラテ(粉末製品/ドリンク製品)」「同 抹茶カカオラテ(粉末製品/ドリンク製品)」

伊藤園は、北米生まれの抹茶ブランド「matcha LOVE(まっちゃ らぶ)」(「matcha LOVE」は、ITO EN (North America)INC.が2013年から北米市場で展開している、アメリカ生まれの抹茶ブランド)から、抹茶ラテのおいしさに食物繊維を加えた「matcha LOVE NEW YORK 抹茶バナナラテ」、ポリフェノールを加えた「同 抹茶カカオラテ」の粉末製品(スティックタイプ)を9月16日、またドリンク製品を10月7日に発売する。

近年、健康志向や日本食への関心の高まりを背景に、国内外で抹茶の需要が拡大している。この抹茶を含む粉末茶の伸長によって、昨年の日本茶の輸出額は過去最高額(資料:財務省貿易統計)となっている。海外では、抹茶はヘルシーな素材として注目され、菓子類や加工食品のフレーバーとして使用するなど需要が高まっている。そこで同社は、海外の抹茶の楽しみ方を国内でも楽しめるよう、抹茶ラテにフレーバー素材を加えた新感覚抹茶飲料を新発売する。

「matcha LOVE NEW YORK 抹茶バナナラテ」「同 抹茶カカオラテ」は、抹茶のおいしさにフレーバー素材を加えた新しい味わいを楽しめるシリーズ。フレーバーとの相性が良い、おいしさにこだわった当社契約茶園で栽培された抹茶を使用した。同社は、同製品の販売を通じて、抹茶の新しい楽しみ方を提案し、国内外問わず、今後も消費者の健康で豊かな生活に貢献していく考え。

「matcha LOVE NEW YORK 抹茶バナナラテ」(粉末製品)は、抹茶ラテのおいしさに加え、「食物繊維」が入ったスティックタイプの粉末清涼飲料。お湯や水でいれたときに「泡」(お湯の温度や容器などの違いによって、泡立ち方に差がでる場合がある)が立ち、まろやかな口あたりとバナナの甘みを楽しめる。

「matcha LOVE NEW YORK 抹茶バナナラテ」(ドリンク製品)は、抹茶ラテのおいしさに加え、バナナ約4本分(日本食品標準成分表(八訂)増補2023年における可食部100g当たりの食物繊維成分表のバナナ(生)から算出)の「食物繊維」5300mgが入った紙パック容器のドリンク製品。バナナのフレーバーと相性が良い、おいしさにこだわった同社契約栽培の抹茶を使用している。バナナの甘みとクリーミーな味わいを楽しめる。

「matcha LOVE NEW YORK 抹茶カカオラテ」(粉末製品)は、抹茶ラテのおいしさに加え、「ポリフェノール」が入ったスティックタイプのチョコレート飲料。お湯や水でいれたときに「泡」が立ち、まろやかな口あたりとカカオのほのかな苦みを楽しめる。

「matcha LOVE NEW YORK 抹茶カカオラテ」(ドリンク製品)は、抹茶ラテのおいしさに加え、「ポリフェノール」180mgが入った紙パック容器のドリンク製品。カカオのフレーバーと相性が良い、おいしさにこだわった当社契約栽培の抹茶を使用した。ほのかなカカオの苦みとクリーミーな味わいを楽しめる。

[小売価格]

matcha LOVE NEW YORK 抹茶バナナラテ(粉末製品):561円

matcha LOVE NEW YORK 抹茶バナナラテ(ドリンク製品):194円

matcha LOVE NEW YORK 抹茶カカオラテ(粉末製品):561円

matcha LOVE NEW YORK 抹茶カカオラテ(ドリンク製品):194円

(すべて税込)

[発売日]

matcha LOVE NEW YORK 抹茶バナナラテ(粉末製品):9月16日(月)

matcha LOVE NEW YORK 抹茶バナナラテ(ドリンク製品):10月7日(月)

matcha LOVE NEW YORK 抹茶カカオラテ(粉末製品):9月16日(月)

matcha LOVE NEW YORK 抹茶カカオラテ(ドリンク製品):10月7日(月)

伊藤園=https://www.itoen.co.jp