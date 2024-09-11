【台風情報】台風13号（バビンカ）発生 三連休に沖縄接近か 今後の進路・勢力は？〈11日15:50 気象庁発表〉
気象庁によりますと、9月10日（火）午後9時ごろマリアナ諸島にあった熱帯低気圧が台風第13号（バビンカ）になったということです。
11日午後3時現在、台風13号はマリアナ諸島を1時間に約20キロの速さで北西に進んでいます。
台風13号 進路予想（11日午後3時50分 気象庁発表）
【11日 午後3時 実況】
種別：台風
大きさ：ー
強さ：ー
存在地域：マリアナ諸島
中心気圧：990ヘクトパスカル
中心付近の最大風速：25メートル
最大瞬間風速：35メートル
【12日 午前3時 予報】
種別：台風
強さ：ー
存在地域：マリアナ諸島
中心気圧：990ヘクトパスカル
中心付近の最大風速：25メートル
最大瞬間風速：35メートル
【12日 午後3時 予報】
種別：台風
強さ：ー
存在地域：フィリピンの東
中心気圧：985ヘクトパスカル
中心付近の最大風速：30メートル
最大瞬間風速：40メートル
【13日 午後3時 予報】
種別：台風
強さ：ー
存在地域：日本の南
中心気圧：975ヘクトパスカル
中心付近の最大風速：30メートル
最大瞬間風速：45メートル
【14日 午後3時 予報】
種別：台風
強さ：強い
存在地域：日本の南
中心気圧：965ヘクトパスカル
中心付近の最大風速：35メートル
最大瞬間風速：50メートル
【15日 午後3時 予報】
種別：台風
強さ：強い
存在地域：東シナ海
中心気圧：965ヘクトパスカル
中心付近の最大風速：35メートル
最大瞬間風速：50メートル
【16日 午後3時 予報】
種別：台風
強さ：ー
存在地域：華中
中心気圧：980ヘクトパスカル
中心付近の最大風速：30メートル
最大瞬間風速：40メートル
今後の情報に注意してください。