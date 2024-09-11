【熊本市電】16日（月）藤崎八旛宮例大祭に伴う路面電車の増便 上熊本～健軍中心に計41便 熊本
熊本市交通局は、9月16日に開催される藤崎八旛宮例大祭に伴い、市電を増便して運行すると発表しました。
【交通規制】16日（月）例大祭に伴う熊本市内中心部の交通規制はこちら
例大祭では例年、熊本市中心部の多くの道路で交通が規制されますが、熊本市電ではB系統（上熊本～健軍町）を中心に、始発から午後4時台に計41本を増便します。
早朝と夜間を除く運行間隔は
▽健軍町～辛島町間 約5分
▽辛島町～熊本駅前間 約6～9分
▽辛島町～上熊本間 約5～15分
ーーの予定です。
また始発と終電の時刻は、
▽健軍町→熊本駅前行
始発・午前5時50分
終電・午後9時32分
▽健軍町→上熊本行
始発・午前6時35分
終電・午後9時58分
▽交通局前→熊本駅前行
始発・午前5時35分
終電・午後9時51分
▽交通局前→上熊本行
始発・午前6時16分
終電・午後10時17分
▽熊本駅前→健軍町行
始発・午前6時7分
終電・午後9時38分
▽熊本駅前→交通局前行
午後10時24分が終電
▽上熊本→新水前寺駅前行
午前5時34分発が始発
▽上熊本→健軍町行
始発・午前5時42分
終電・午後9時24分
▽上熊本→辛島町行
午後9時45分が終電
特別ダイヤの時刻表は、熊本市交通局のホームページや各電停に掲示します。
一方、神幸行列が中止になった場合は、通常の「日曜・祝日ダイヤ」で運行します。