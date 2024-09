TAHITI ORA登場！タヒチプロモーション「Tahiti Festa 2024 Musashikosugi」

タヒチプロモーションは、2024年9月21日(土)〜23日(月・祝)の3日間「Tahiti Festa 2024 Musashikosugi」を開催します。

開催日程: 2024年9月21日(土)〜23日(月・祝)

開催時間: 10:00〜20:00(予定)

場所 : こすぎコアパーク・グランツリー武蔵小杉

料金 : 入場無料

実施内容: タヒチアンダンスショー/ライブ

タヒチ関連販売ブース/PRブース/キッチンカーなど

主催 : タヒチプロモーション

共催 : 武蔵小杉エリアプラットフォーム

特別協賛: グランツリー武蔵小杉

協賛 : エア タヒチ ヌイ/タヒチ観光局

神奈川トヨタ自動車

コカ・コーラ ボトラーズジャパン

後援 : 「音楽のまち・かわさき」推進協議会

URL : https://tahiti.co.jp/event/tahiti-festa/

2011年〜2019年はお台場にて開催し、2022年からは9月シルバーウィークに武蔵小杉、ゴールデンウィークには横浜で開催し、2023年は20万人以上が来場しました。

そして2024年シルバーウィークには一昨年、昨年と大好評を博した武蔵小杉エリアでの開催が決定しました。

大人気現地プロダンスグループやアーティストのステージをはじめ、国内有数のタヒチアンダンスグループによる圧巻のステージ、現地から来日の職人による伝統工芸品からタヒチ直輸入商品などの魅力的なタヒチグッズの販売を行うなど、子供から大人まで1日中楽しめる入場無料のイベントです。

■来日ゲストステージ

今回のTahiti Festaには豪華来日ゲストが登場します。

本場タヒチでも高い人気を誇るプロダンスグループ「TAHITI ORA」に加え、タヒチを代表するヴォーカリストであり世界でも活躍する「Teiva LC」のステージが楽しめます。

◆Tahiti Festa2015以来の登場!現地プロダンスグループTAHITI ORA(タヒチオラ)

2014年に開催されたタヒチ最大の祭典 Heiva i Tahitiにて総合優勝を果たし、圧倒的な実力を世界に見せつけた。

さらに最優秀ダンスリーダー賞、最優秀植物製衣装賞を獲得したほか、女性・男性ソロダンサー部門でも上位入賞を飾るなど、高い評価を受けるダンスグループ。

フランス10都市で公演し、総動員数25,000人と大成功を収め、その勢いは止まる事を知らない。

斬新で美しい衣装に身を包んだ妖艶なヴァヒネ(女性ダンサー)、屈強なタネ(男性ダンサー)が独創的なタヒチの世界を表現する。

Tahiti Festaには2015年以来の出演が決定!迫力満点のステージを楽しめます!

◆ヴォーカリスト Teiva LC(テイヴァエルシー)

タヒチフェスタには毎年ゲストとして来日し日本のファンを魅了し続けている。

Tahiti Music Awardsにてアーティストオブザイヤーを獲得するなどタヒチを代表するアーティストとして世界中で活躍している。

■ゲストステージ

◆Te Ra KYOKO(テ・ラ キョウコ)

幼少の頃からクラシックバレエなどを習い、舞踊歴20年以上のキャリアを持つ。

タヒチアンダンスエクササイズの考案者でもあり、現在はタヒチアンダンススタジオ「オリタヒチ」の主宰を務めるほか、本場タヒチの大会「Heiva I Tahiti 2019」に現地グループ O TAHITI Eの一員として出演し、総合優勝を獲得するなど、国内外問わず活躍の場を広げています。

今回は21日(土)に、来日ゲスト Teiva LCとのコラボステージでイベントを大いに盛り上げます。

■タヒチアンダンスステージ

◆日本を代表するタヒチアンダンスグループ42組700名以上が大集結!

日本国内で活躍するタヒチアンダンスグループが迫力のステージが楽しめます。

関東を中心に42組700名以上のタヒチアンダンサーが参加。

迫力溢れるステージを楽しめます。

◆ステージスケジュールはオフィシャルWEBサイトを確認してください。

Tahiti Festa タヒチフェスタ

■タヒチより来日!伝統工芸職人ブース

フランス領ポリネシア(タヒチ)の中でも貴重な伝統工芸職人が来日します。

場所 :グランツリー武蔵小杉2F

出店者:Art’s Ke’a

Kauari Anga Ere

Les Cokines

Nakuhei

Tahitian Fashion pearl

■タヒチ関連商品が手に入るイベントブース

◆ヘイヴァモノイオイルブース

自然由来の成分を贅沢に使用した若返り効果が期待できる「モノイオイル」。

髪へは白髪の抑制、お肌へはシミ・シワの防止などに効果あり。

またお好きな香りを13種類からお選びいただき毎日のスキンケアに香りもプラスして、心も体もリフレッシュしませんか?優雅な香りであなたを包み込みます。

場所:グランツリー武蔵小杉2F

◆タヒチプロモーションブース

限定販売、Tahiti Festa 2024 Musashikosugi×ゲスト TAHITI ORA出演チーム名入りコラボTシャツが数量限定で登場!イベントの記念やグループでおそろいなど、4色展開で販売。

なくなり次第終了です。

現地職人が一枚一枚手染めし、植物や、海、歴史などをモチーフとした、絵画のような作品「Tahiti Art パレオ」や継承されてきた技術と、天性の美的感覚によって作り出される繊細で美しい伝統工芸品の販売。

南国の太陽の下で醸造された「ヒナノビール」。

場所:グランツリー武蔵小杉2F

タヒチプロモーションブース1

タヒチプロモーションブース2

◆O.Preje by Onishi Pearls

その多くがタヒチで採れる黒蝶真珠。

色合いと光沢、形は、一つ一つが美しい個性を持っています。

身近にお使いいただけるシンプルデザインのプチプライスからファッションを引き立てるジュエリーまで幅広く提案します。

場所:グランツリー武蔵小杉2F

◆LOCAL MOTION

LOCAL MOTIONブランドはココナッツパームの木をトレードマークにサーフブランドとしての成功を遂げました。

NATURAL&COMFORTBLEのベースはそのままに心地よいRELAXスタイルを提案。

シンプルな中に鮮麗されたエッセンスを盛り込んだ飽きのこないラインナップ。

サーフィン発祥の地で世界的なスポーツ大会のサーフィン競技の会場の記憶も新しい「タヒチ」。

今回Tahiti FestaでもLOCAL MOTIONの商品を購入出来ます。

場所:グランツリー武蔵小杉1F

◆タヒチ観光局

タヒチの現地情報やタヒチツアーの紹介などタヒチの観光についての案内をします。

場所:グランツリー武蔵小杉2F

■タヒチNo1ヒナノビールを楽しめるキッチンカーも登場!

こすぎコアパーク会場ではステージの他にもヒナノビールブースに加え、キッチンカーが毎日3店舗参加します。

タヒチNo1のヒナノビールと共に心地よい空間でタヒチを味わいましょう。

場所:こすぎコアパーク

