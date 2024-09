ダイヤモンドは地球内部の高温・高圧環境で生成されるものですが、人工的に生み出すことも可能です。中国のオンラインショッピングサイト・Alibabaでは、人工ダイヤモンドを製造できる機械が20万ドル(約2820万円)で販売されていて、10台以上購入すると1台あたりの価格が19万ドル(約2780万円)と5%引きになります。That's a good article. The whole history is there. The commercial side has made ... | Hacker News

https://news.ycombinator.com/item?id=41492001You can buy a diamond-making machine for $200,000 on Alibaba | Ars Technicahttps://arstechnica.com/science/2024/09/you-can-buy-a-diamond-making-machine-for-200000-on-alibaba/ダイヤモンド製造機を出品しているのは中国に本拠を置く河南黄河旋風(Henan Huanghe Whirlwind)という、世界最大規模のダイヤモンド製造機器メーカー。人工ダイヤモンドを作る方法には、天然ダイヤモンドが作られるのと同じく黒鉛を高温・高圧でプレスする方法(HPHT)と、水素ガスやメタンガスを積層する化学気相蒸着法(CDV)があります。河南黄河旋風がAlibabaで販売しているのはHPHT法の機械です。こうした機械のおかげで、直径10cmのレーザー用ダイヤモンドなども比較的簡単に作れるようになっており、機械を発見したHacker NewsユーザーのAnimats氏は「ダイヤモンドは今やキロ単位で袋入りのものが買える」とコメントしています。以下は、河南黄河旋風によるHPHT法の機械の販売ページの1つ。機械は1つで44トンあり、1年の保証がつくとのこと。Hpht Cubic Press Synthetic Diamond Making Machine For Lab Grown Diamond - Buy Hpht Diamond Machine,Hpht Press For Lab Grown Diamond,Cubic Press Product on Alibaba.comhttps://www.alibaba.com/product-detail/HPHT-Cubic-Press-Synthetic-Diamond-Making_1600318712802.html大量の機械が並んでいる写真が掲載されています。なお、以下も河南黄河旋風の出品のはずですが、同じHPHT法の機械でスペックも同じなのに価格が微妙に高くなっていて、どういう扱いになっているのかはちょっと不明です。Hpht Diamond Cvd Diamond Color Enhancement Press Machine - Buy Diamond Press Machine,Hpht Diamond Machine,Synthetic Diamond Making Machine Product on Alibaba.comhttps://www.alibaba.com/product-detail/HPHT-diamond-CVD-diamond-color-enhancement_1600900236458.html一方で、天然ダイヤモンドに関しても、採掘時に事前に岩石をスキャンする工業用X線システムがあるおかげで、以前なら難しかったような巨大なダイヤモンドを採掘する事例が出ています。直近では2024年8月に、史上2番目の大きさだという2492カラットのダイヤモンドがボツワナで見つかっています。News Releases | Lucara Diamondhttps://lucaradiamond.com/newsroom/news-releases/lucara-recovers-epic-2-492-carat-diamond-from-the-122900/