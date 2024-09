八木フィルムは、「クジラを捕獲することが環境に良い」とするドキュメンタリー映画「鯨のレストラン〜SDGsとクジラ〜」の上映を9月13日(金)のアメリカロサンゼルスを皮切りに開始します。

八木フィルム「鯨のレストラン〜SDGsとクジラ〜」

プロジェクト名: クジラ食の汚名返上!映画「鯨のレストラン」を海外へ!

期間 : 2024年8月8日(木)〜10月17日(木)

URL : https://camp-fire.jp/projects/777808/view?list=watched

八木フィルムは、「クジラを捕獲することが環境に良い」とするドキュメンタリー映画「鯨のレストラン〜SDGsとクジラ〜」の上映を9月13日(金)のアメリカロサンゼルスを皮切りに開始!

ニューヨークでは歴史ある名門である「Apollo theater」にて上映許可が降り上映されます。

賛否が大きく分かれるクジラ食、クジラ店での撮影は難しく、「クジラ店の様子を伝える映画」は製作が困難だと感じていた。

しかし、八木監督の前作「Behind THE COVE」を知るクジラ店から撮影の快諾を得て、「鯨のレストラン」を完成させた。

また、このタイミングでJapan Film Festival Los Angelesから選出され、9月14日には、同時期にロサンゼルスで同時に上映される。

ロサンゼルスの劇場公開後、ニューヨークで、21日(土)には世界的に有名なApollo theater、27日(金)から1週間Village East Cinemaで上映を行う。

なお、現在、活動資金集めを同時に行なっている。

[ロサンゼルス]

●9月13日(金)―9月19日(木)

Laemmle Monica Film Center

1332 2nd St, Santa Monica, CA

( https://www.laemmle.com/film/whale-restaurant )

●9月14日(土)

Japan Film Festival Los Angeles

Hang on to the Dream Theater

1625 Las Palmas Hollywood, CA

( https://jffla.eventive.org/films/66baa5ed60ad2f00406a2d82 )

[ニューヨーク]

●9月21日(土)

Apollo Theater

253 W 125th St, New York, NY

( https://www.ticketmaster.com/event/000061268F1C2865 )

●9月27日(金)-10月3日(木)

Village East Cinema

181-189 2nd Ave, New York, NY

( https://angelikafilmcenter.com/villageeast )

【「鯨のレストラン」映画概要(77分)】

日本で有名なクジラ料理店を舞台にしたドキュメンタリー映画。

日本国民からは遠ざかってしまったクジラ食だが、今でも海外では、多くの人々が関心を寄せる[謎の食文化]である。

クジラ食がどういったものか、クジラ店での様子を初めて写しだすことに成功した作品である。

本作の映画には、国際的に活躍する科学者も出演し、現代における「タンパク源」の問題、地球温暖化や化石燃料、二酸化炭素など私たち共通の地球の課題に触れる。

クジラ店の常連客である「シン・ゴジラ」の監督も出演し「クジラとゴジラの関係」を語っている。

【主な出演者】

谷光男 (鯨のレストランのシェフ)

樋口真嗣 (「シン・ゴジラ」監督)

ユージン・ラポワント (ワシント条約元事務局長)

ジュヌビエーヴ・デスポーテス (NAMMCO事務局長・科学者)

加藤秀弘 (東京海洋大学名誉教授) など

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post 地球温暖化や化石燃料など共通の地球の課題に触れる!八木フィルム「鯨のレストラン〜SDGsとクジラ〜」 appeared first on Dtimes.