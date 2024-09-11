ÂÀÅÄ¸÷¡¡¡ÖÇ¼ÆÀ¤¤¤«¤Ê¤¤¡×¥Õ¥ï¤Á¤ã¤ó¹ßÈÄ¤Î¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¤Ë¡ÖÀ¶Î÷·éÇò¤ß¤¿¤¤¤Ê´é¤·¤ä¤¬¤Ã¤Æ¡×
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡ÖÇú¾ÐÌäÂê¡×¤ÎÂÀÅÄ¸÷¡Ê59¡Ë¤¬10Æü¿¼ÌëÊüÁ÷¤ÎTBS¥é¥¸¥ª¡ÖJUNK¡¡Çú¾ÐÌäÂê¥«¡¼¥Ü¡¼¥¤¡×¡Ê²ÐÍË¿¼Ìë1¡¦00¡Ë¤Ë½Ð±é¡£SNS¤Ç¤ÎÉÔÅ¬ÀÚÅê¹Æ¤Ë¤è¤ê¡¢¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¥Õ¥ï¤Á¤ã¤ó¤¬¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¡¼¤òÌ³¤á¤ë¡Ö¥Õ¥ï¤Á¤ã¤ó¤Î¥ª¡¼¥ë¥Ê¥¤¥È¥Ë¥Ã¥Ý¥ó0¡ÊZERO¡Ë¡×¤ò¹ßÈÄ¤È¤Ê¤Ã¤¿·ï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¶ì¸À¤òÄè¤·¤¿¡£
¡¡ÈÖÁÈËÁÆ¬¡Ö¥¢¥ì¤âÊÑ¤ÊÏÃ¤À¤è¤Ê¡£¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¤âµÞ¤Ë¥¯¥Ó¤Ë¤·¤ä¤¬¤Ã¤Æ¤è¡ªÁ´Á³Ç¼ÆÀ¤¤¤«¤Ê¤¤¤ó¤À¤±¤É¡×¤ÈÅÜ¤ê¤òÏª¤ï¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡ÁêÊý¤ÎÅÄÃæÍµÆó¤Ï¤¤¤Ê¤·¤Ä¤Ä¤â¡ÖÂÀÅÄ¤µ¤ó¤Ï¤º¤Ã¤È¸À¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤±¤É¤Í¡×¤ÈÂÀÅÄ¤ÎÈ¯¸À¤òÂº½Å¡£ÂÀÅÄ¤Ï¡Ö¥Õ¥ï¤Á¤ã¤ó¡¢ÊÌ¤Ë¥ß¥¹¤À¤í¤¢¤ó¤Ê¤Î¡£³Î¤«¤ËÉÔÅ¬ÀÚ¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤À¤í¤¦¤±¤É¡×¤È¥Õ¥ï¤Á¤ã¤ó¤ò¡ÈÍÊ¸î¡É¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö·ë¶É¡¢Î¢¤À¤Ã¤¿¤Î¤ò¥ß¥¹¤Ç¤¢¤²¤Á¤ã¤Ã¤¿¤Ç¤·¤ç¡£¤½¤ì¤À¤È¤¹¤ì¤Ð¡Ø¥ª¡¼¥ë¥Ê¥¤¥È¡Ù¤À¤Ã¤Æ¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤ò¼áÌÀ¤¹¤ëÍ¾ÃÏ¤¯¤é¤¤¤ÏÍ¿¤¨¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¡×¤È»ýÏÀ¡£¡Ö¡È»ä¤¿¤Á¤Ï¿ÍÆ»¤ËÈ¿¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤ä¤ê¤Þ¤»¤ó¡É¤ß¤¿¤¤¤Ê¤³¤È¸À¤Ã¤Æ¤ë¤±¤É¡¢¤ª¤Þ¤¨¤é»¶¡¹¡¢²¶¤¿¤Á¤â´Þ¤á¤Æ¤À¤è¡¢¤½¤ì¤òÌÌÇò¤¬¤Ã¤Æ¤¤¿¤í¡ª¡©¡Ø¥ª¡¼¥ë¥Ê¥¤¥È¥Ë¥Ã¥Ý¥ó¡Ù¤Ç¤â¥Õ¥ï¤Á¤ã¤ó¤ÎÉáÃÊ¤Î¸ÀÆ°¤Ë¥Ä¥Ã¥³¥ß¤òÆþ¤ì¤ë¤ß¤¿¤¤¤Ê¥³¡¼¥Ê¡¼¤ä¤Ã¤ÆÌÌÇò¤¬¤Ã¤Æ¤¿¤ó¤À¤è¡£¤¤¤«¤Ë¤âÀ¶Î÷·éÇò¤ß¤¿¤¤¤Ê´é¤·¤ä¤¬¤Ã¤Æ¤µ¡×¤È¡ÈÂÀÅÄÀá¡É¤ò¤µ¤¯Îö¤µ¤»¤¿¡£
¡¡¡Ö¡ÊÇú¾ÐÌäÂê¤¬¡Ë¤¿¤±¤·¤µ¤ó¤ÎÂåÌò¤ä¤Ã¤¿¤È¤¤Ë¡¢¤ä¤ì¤ä¤ì¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ»¶¡¹¤ä¤Ã¤ÆÌÀ¤¯¤ëÆüÅÜ¤é¤ì¤¿¤é¡È¤Ê¤Ë¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ó¤À¡É¤Ã¤Æ¡Ä¤¢¤Î¤È¤¤Î¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¤ò»×¤¤½Ð¤·¤¿¤Í¡×¤È¼«¿È¤ÎÆ±¶É¡Ö¥Ó¡¼¥È¤¿¤±¤·¤Î¥ª¡¼¥ë¥Ê¥¤¥È¥Ë¥Ã¥Ý¥ó¡×¤Ø¤ÎÂåÂÇ½Ð±é¤ò²ó¸Ü¡£¡Ö¤¢¤Î¤È¤²¶¤¿¤Á¤â¥Õ¥ê¡¼¤À¤Ã¤¿¤ó¤À¤è¡£¸å¤í½â¤¬¤Ê¤¤¤È¤¢¤¢¤Ê¤ë¤ó¤À¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤¬¤è¤¯Ê¬¤«¤ë¤Ê¡×¤È¸À¤¤Êü¤Á¡¢¾Ð¤¤¤òÍ¶¤Ã¤¿¡£