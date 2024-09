ジェジュンがプロデュース！新人ガールズグループSAY MY NAME、6人目のメンバースンジュを公開

ジェジュンがプロデュースした初のガールズグループSAY MY NAMEに関心が高まっている。iNKODEエンターテインメントは11日正午、公式SNSを通じて6人目のメンバーであるスンジュのトレーラー映像を公開した。映像の中でスケートボードと共に登場したkの徐は、ニット帽にカジュアルな服でヒップな雰囲気を演出しながらも可愛らしいビジュアルでギャップのある魅力を誇った。バスに乗ってどこかに向かう彼女の姿がファンの好奇心を刺激した。

先月30日、最初のメンバードヒを皮切りに順を追って公開されているSAY MY NAMEのトレーラーは、少女たちの爽やかなエネルギーとラブリーなイメージに、メンバーたちのそれぞれ異なる魅力が加わり、強烈な印象を与えている。SAY MY NAMEは、ジェジュンがiNKODEエンターテインメントのCSO(最高戦略責任者)として初めて披露する新人ガールズグループで、ジェジュンは彼女たちのデビュー過程を全般的に主導し、心血を注いでいるという。iNKODEが披露する初の新人ガールズグループSAY MY NAMEは、10月に正式デビューする予定だ。