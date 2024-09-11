今月もWindowsのセキュリティ更新プログラムやバグ修正が配信されるWindows Updateが行われました。早めにアップデートしておきましょう。

2024 年 9 月のセキュリティ更新プログラム (月例) | MSRC Blog | Microsoft Security Response Center

https://msrc.microsoft.com/blog/2024/09/202409-security-update/





◆Windows 11 v24H2、v23H2、v22H2、v21H2

最大深刻度：

緊急

最も大きな影響：

リモートでコードの実行が可能

関連するサポート技術情報またはサポートのWebページ：

v24H2 5043080

v23H2、v22H2 5043076

v21H2 5043067

◆Windows 10 v22H2、21H2

最大深刻度：

緊急

最も大きな影響：

リモートでコードの実行が可能

関連するサポート技術情報またはサポートのWebページ：

5043064

◆Windows Server 2022,23H2 (Server Core installationを含む)

最大深刻度：

緊急

最も大きな影響：

リモートでコードの実行が可能

関連するサポート技術情報またはサポートのWebページ：

Windows Server 2022、5042881

Windows Server 23H2、5043055

◆Windows Server 2019 、2016 (Server Core installation を含む)

最大深刻度：

緊急

最も大きな影響：

リモートでコードの実行が可能

関連するサポート技術情報またはサポートのWebページ：

Windows Server 2019、5043050

Windows Server 2016、5043051

◆Microsoft Office

最大深刻度：

重要

最も大きな影響：

リモートでコードの実行が可能

関連するサポート技術情報またはサポートのWebページ：

https://learn.microsoft.com/officeupdates

◆Microsoft SharePoint

最大深刻度：

緊急

最も大きな影響：

リモートでコードの実行が可能

関連するサポート技術情報またはサポートのWebページ：

https://learn.microsoft.com/officeupdates/sharepoint-updates

◆Microsoft Dynamics 365

最大深刻度：

重要

最も大きな影響：

特権の昇格

関連するサポート技術情報またはサポートのWebページ：

https://learn.microsoft.com/dynamics365

◆Microsoft SQL Server

最大深刻度：

重要

最も大きな影響：

リモートでコードの実行が可能

関連するサポート技術情報またはサポートのWebページ：

https://learn.microsoft.com/sql

◆Microsoft Azure

最大深刻度：

緊急

最も大きな影響：

リモートでコードの実行が可能

関連するサポート技術情報またはサポートのWebページ：

https://learn.microsoft.com/azure

◆Power Automate for Desktop

最大深刻度：

重要

最も大きな影響：

リモートでコードの実行が可能

関連するサポート技術情報またはサポートのWebページ：

https://learn.microsoft.com/power-automate

なお、Windows Updateの公開はアメリカ時間の毎月第2火曜日で、次回のアップデートは日本時間2024年10月9日(水)提供予定となっています。