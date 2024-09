近年の研究で食事やストレス、睡眠不足、肥満、腸の炎症といったさまざまな要因が、アルツハイマー病のリスクを高めることがわかっています。新たな研究では、「夜間の屋外における人工光のレベル」も、特に65歳未満のアルツハイマー病リスクを高める可能性があることが示されました。Frontiers | Outdoor nighttime light exposure (light pollution) is associated with Alzheimer’s disease

夜間の屋外を照らす街灯や道路照明は、犯罪の抑止や道路の安全確保、景観の向上といったメリットをもたらします。その一方で、自然界にはない光が増えることにより、天体観測に支障が出たり健康や生態系に悪影響が及んだりする光害の問題も深刻化しています。アメリカでは一部の州で、光害を減らすための法律が制定されていますが、多くの地域では依然として夜間の人工光のレベルが高いままです。そこでアメリカ・イリノイ州にあるラッシュ大学医療センターの研究チームは、夜間の人工光とアルツハイマー病のリスクの関連性について研究しました。研究チームは、アメリカの48州で「光害マップ」を作成し、夜間の光の強さに応じて地域を5グループに分類しました。そして、同じ地域の医療記録やアルツハイマー病の危険因子として知られる要因に関するデータを分析し、光害とアルツハイマー病の発症リスクに関連性があるのかどうかを調べました。分析の結果、65歳以上の人々におけるアルツハイマー病の発症率は、夜間の光害と統計的に有意な関連性があることがわかりました。光害はアルコール乱用や慢性腎臓病、うつ病、肥満といった危険因子よりも強くアルツハイマー病の発症と相関していました。一方、糖尿病や高血圧、脳卒中といった危険因子は、光害よりもアルツハイマー病との関連性が高かったとのことです。さらに65歳未満の人々では、夜間の光害は他のどの危険因子よりも強くアルツハイマー病の発症リスクと関連していることがわかりました。この結果は、特に若い人々が夜間の光への暴露に敏感である可能性を示唆しています。論文の筆頭著者で、ラッシュ大学医療センターで准教授を務めるロビン・フォークト・ズワラ氏は、「アメリカではアルツハイマー病の発症率と夜間の光への暴露との間に正の相関があり、特に65歳未満で顕著なことを示しました。修正可能な環境因子である夜間の光害が、アルツハイマー病の重要な危険因子となっている可能性があります」と述べました。なぜ夜間の光がアルツハイマー病の発症リスクと関連しているのかは不明ですが、夜間に光を浴びることで睡眠や概日リズムに乱れが生じたり、若年性アルツハイマー病に関連する遺伝子型が夜間の光暴露への脆弱(ぜいじゃく)性を増加させたりしている可能性があるとのこと。また、若い人々は都市部に住んでいる可能性が高く、夜間に光を浴びやすいライフスタイルを持っている可能性もあります。フォークト・ズワラ氏は、「特にアルツハイマー病の危険因子を持つ人は、この関連性を認識することで、生活習慣を変えることが容易になるはずです。簡単に実行できる変化としては、遮光カーテンを使ったり、アイマスクをして寝たりすることが挙げられます。これは特に光害の多い地域に住んでいる人にとって有効です」と述べました。