“カシオペア” 元初期メンバーの櫻井哲夫、神保 彰、向谷 実の3人による “かつしかトリオ”が、2ndアルバム『ウチュウノアバレンボー』を本日9月11日に発売した。今作は、前作アルバムのキーワードにもなっていた “大人げなさ” がさらに炸裂した全10曲を収録。3人で作曲を進めていく中、楽曲がどんどん過激になり嵐のような譜面を目にした時に “音の暴れん坊感” を実感。宇宙空間に飛び出していくような突き抜けたサウンドを挑戦していく中で、今作のリード曲でもあり、アルバムタイトルにもなっている “ウチュウノアバレンボー” というキーワードが生まれた。

2ndアルバム『ウチュウノアバレンボー』



発売日:2024年9月11日品番:YCCS-10119価格:\3,300(税抜\3,000)Amazon:https://www.amazon.co.jp/dp/B0D8HQHBW8/商品ページ:https://www.yamahamusic.co.jp/s/ymc/discography/1172配信日:2024年7月24日ダウンロード配信:¥238円(税抜)ほか・iTunes Store / レコチョク / mora / Amazon 他・Apple Music / LINE MUSIC / YouTube Music / Amazon / Spotify / AWA 他配信リンク:https://KatsushikaTrio.lnk.to/WildGuysInTheUniverse_SG商品ページ:https://www.yamahamusic.co.jp/s/ymc/discography/1174収録曲01. ウチュウノアバレンボー02. Zero G03. Moon Liner04. Banana Express05. Brand-New Morning06. ピンクの仔象07. Spaceman’s Shuffle08. Osaka Romantica09. 天ノ川10. Living In The Universe【先着特典情報】内容:「チケットホルダー」下記のCDショップでご購入のお客様に、先着特典をプレゼント。※特典は先着となり、なくなり次第終了となります。また、一部実施のない店舗もございます。また特典の内容等が変更になる場合もございますのであらかじめご了承ください。対象店舗タワーレコード、HMV&BOOKS、ディスクユニオンなどの全国のCDショップ楽天BOOKS、セブンネットショッピングなどのWEBサイトAmazon、CDの取り扱いがある家電量販店や書籍店やコンサート会場でのCD販売など※Amazonは上記特典に加え、Amazonオリジナル特典の「メガジャケット」が付いてきます。https://www.amazon.co.jp/dp/B0D8HQHBW8/