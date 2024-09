ソニー・インタラクティブエンタテインメント(以下、SIE)は、プレイステーション史上最高の映像美を実現するコンソールゲーム機「プレイステーション5 Pro(以下、PS5 Pro)」を、2024年11月7日より、希望小売価格119980円(税込)にて発売すると発表した。以下、リリースより引用。PS5 Proは、ハードウェアおよびシステムアーキテクチャの性能強化により、ゲームクリエイターの皆様が思い描く圧倒的なゲーム体験を実現いたします。

・GPUのアップグレードPS5 Proに搭載するGPUは、現行PS5のGPUと比較してコンピュートユニットの数が67%増加しているほか、GPUメモリも28%の高速化を実現しています。これにより、ゲームプレイ時のレンダリング速度が最大で45%アップし、これまで以上にスムーズなプレイ体験が可能となります。・進化したレイトレーシング従来からさらに進化したレイトレーシング機能を追加したことで、よりダイナミックな光の反射と屈折の表現が可能となりました。これによって、現行のPS5と比べて2倍、ときには3倍の速度で光線を投射することができます。・AIによる解像感向上プレイステーションスペクトルスーパーレゾリューション(PSSR)を導入します。本機能は機械学習ベースの技術を活用したAIによるアップスケーリングで、映像のディテールを大幅に追加することで、極めて鮮明なビジュアルを実現します。「PS5を通じてゲームクリエイターの皆様のビジョンを実現し、6100万を超える世界中のプレイヤーの皆様に、その素晴らしい体験の数々をお届けできることを誇らしく思います。同時に、進化するニーズに応え、さらに皆様の期待を超えていくためには、新たなイノベーションに向けての挑戦が欠かせません。今年のホリデーシーズンにPS5 ProがPS5のラインアップに新たに加わることで、今後もPS5の可能性を解き放つ革新的なゲームが、才能あふれるゲームクリエイターの皆様によって、続々と誕生することを楽しみにしています。」(SIE プラットフォームビジネスグループ CEO 西野秀明)PS5 Proの外観は、PS5ファミリーのデザインを踏襲しており、初期型のPS5と高さは同じ、現行販売しているPS5と幅が同じというサイズながら、より高性能なスペックを備えています。また、Ultra HD Blu-rayディスクドライブの取り付けに対応しています。ゲームクリエイターの皆さんには、既にPS5 Proの最新技術の活用を進めていただいています。数多くのタイトルにおいて、PS5 Proの機能を活用するための無償のソフトウェアアップデートが提供される予定です。これらのゲームは「PS5 Pro Enhanced」の表記から識別することができ、プレイステーションStudiosおよびソフトウェアメーカーのパートナー各社から発売となる、『Alan Wake 2』『アサシン クリード シャドウズ』『Demon’s Souls』『ドラゴンズドグマ2』『FINAL FANTASY VII REBIRTH』『グランツーリスモ7』『ホグワーツ・レガシー』『Horizon Forbidden West』『Marvel’s Spider-Man 2』『ラチェット&クランク パラレル・トラブル』『ザ クルー:モーターフェス』『THE FIRST DESCENDANT』『The Last of Us Part II Remastered』などの大作が含まれます。PS5でプレイできるゲームはPS5 Proでもプレイすることができ、ユーザーインターフェースおよび各種ネットワークサービスもPS5と共通です。ここまでに紹介した機能に加えて、PS5 Proにはゲームブースト機能を搭載します。PS5 Proでは8500以上(※1)のプレイステーション4ゲームをプレイすることができ、PS5 Proゲームブーストにより、対応しているPS5およびPS4ゲームのパフォーマンスが安定したり向上する場合があります。さらに、PS4ゲームの画像品質を向上させる設定を有効にすることで、一部のPS4ゲームで強化された映像表現をお楽しみいただけます。PS5 Proは、プレイステーションVR2、プレイステーションポータルlリモートプレーヤー、DualSense Edge ワイヤレスコントローラー、Access コントローラー、PULSE Elite ワイヤレスヘッドセット、PULSE Explore ワイヤレスイヤホンなど、現在利用可能なPS5のアクセサリーに対応しています。PS5 Proは11月7日(木)より、全国のPlayStation取り扱い店舗にてお求めいただけます。日本国内における予約受付は9月30日(月)午前10時より順次開始いたします。SIEは今後もPS5の普及拡大を推進し、新しいゲーム体験の創造に取り組んでまいります。※1:タイトル数は国・地域によって異なります。