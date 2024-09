モトリー・クルーが、新EP『Cancelled』のリリースを記念し、バンドの生誕地、米ハリウッドでクラブ・ツアーを開催することを告知した。10月にウエスト・ハリウッド、サンセット・ストリップ周辺にある老舗のナイト・クラブ、Troubadour(10月7日)、The Roxy(9日)、ウィスキー・ア・ゴー・ゴー(11日)でプレイする。

☠️ BACK ON THE SUNSET STRIP WHERE IT ALL BEGAN! ☠️



HÖLLYWOOD TAKEÖVER ⚡ 3 SHOWS ONLY!



Tickets for shows at LA’s iconic @theTroubadour (10/7), @theroxy (10/9), @TheWhiskyAGoGo (10/11) will be available starting this Saturday, 9/14 at 10AM PST, exclusively at the box offices… pic.twitter.com/r436XOSyi8