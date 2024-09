携帯電話やデジタルオーディオ端末等のアクセサリー商品を企画・製造・販売まで手掛けるスマートフォンアクセサリーブランド「PGA」

PGAの、洗練されたデザインを身に着けて生活を楽しむことをコンセプトにしたブランド「Premium Style」から、ディズニー、ピクサー、マーベル、スター・ウォーズの珠玉の名シーン・ポスターアートのステッカーコレクションが登場!

全36種類と豊富なラインナップで、様々な場所に使えるコンパクトなサイズ感も魅力的です。

PGA Premium Style ディズニー「シネマコレクションステッカー」

発売日:2024年9月27日

価格:440円(税込)

販売場所:全国の家電量販店など

※ジェイアール京都伊勢丹で開催の『Disney The Market』(2024年9月24日〜10月8日)にて先行発売

上質な洗練されたデザインを身に着けて、ワンランク上の生活を楽しんでほしいというコンセプトで作られたPGAのブランド「Premium Style」

そんな「Premium Style」から、、ディズニー、ピクサー、マーベル、スター・ウォーズの珠玉の名シーン・ポスターアートがデザインされたステッカーコレクションが登場!

「珠玉の名シーンが蘇る」シリーズと、「珠玉のポスターが蘇る」シリーズの2種類がラインナップし、ステッカーデザインは合計36種類と豊富なのもうれしいポイントです。

「珠玉の名シーンが蘇る」シリーズ

「珠玉の名シーンが蘇る」シリーズのシネマコレクション ステッカー。

スマートフォンとクリアケースの間に挟み込んで、自分好みにアレンジ出来ます◎

またツヤを抑えたマットタイプで、PVC 素材で耐光性・耐水性に優れ、スマートフォン以外に使ってもOK!

「珠玉の名シーンが蘇る」シリーズのラインナップは、「ミッキーマウス」、

「ドナルドダック」、

「くまのプーさん」、

「おしゃれキャット」、

『シンデレラ』より「ルシファー」、

「101匹わんちゃん」、

「ピーター・パン」、

「ふしぎの国のアリス」、

「アラジン」、

「ライオン・キング」、

「リロ&スティッチ」、

「シンデレラ」、

「眠れる森の美女」、

「リトル・マーメイド」、

「美女と野獣」、

「塔の上のラプンツェル」、

「アナと雪の女王」、

「ベイマックス」、

「ズートピア」、

「トイ・ストーリー」、

「モンスターズ・インク」、

「ファインディング・ニモ」、

「カーズ」、

「スター・ウォーズ」の24種類。

それぞれ劇中に登場する印象的な名シーンが描かれています。

「珠玉のポスターが蘇る」シリーズ

「珠玉のポスターが蘇る」シリーズのシネマコレクション ステッカー。

「珠玉の名シーンが蘇る」シリーズど同じで、ツヤを抑えたマットタイプで、耐光性・耐水性に優れたPVC 素材を使用、様々なところに使うことができます☆

「珠玉のポスターが蘇る」シリーズのラインナップは、「ミッキーマウス」、

「ドナルドダック」、

「くまのプーさん」、

「ピノキオ」、

「シンデレラ」、

「ふしぎの国のアリス」、

「ピーター・パン」、

「眠れる森の美女」、

「トイ・ストーリー」シリーズより『トイ・ストーリー4』、

「モンスターズ・ユニバーシティ」、

「スター・ウォーズ」、

「アイアンマン」の12種類。

たくさんのキャラクターがデザインされ、どのアートも見ているだけでワクワクとしてきます!

1種類で使うのはもちろん、複数枚組み合わせて使ってもおしゃれ!

PGAのブランド「Premium Style」のディズニー「シネマコレクションステッカー」は、2024年9月24日よりジェイアール京都伊勢丹で開催の『Disney The Market』にて先行発売、2024年9月27日より全国の家電量販店などで発売されます☆

