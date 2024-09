西武園ゆうえんちにて、映画『鬼太郎誕生 ゲゲゲの謎』とのコラボイベント「ゲゲゲのゆうえんち」を期間限定で開催!

描き下ろしイラストを使用したオリジナルグッズやコラボフード、西武園ゆうえんちで巻き起こる奇妙な出来事を調査する周遊ラリーや特別イベントなど、作品の世界観を存分に楽しめるイベントです☆

西武園ゆうえんち「ゲゲゲのゆうえんち」

開催期間:2024年10月15日(火)〜12月15日(日)

営業時間:10:00〜17:00

西武園ゆうえんちにて、映画『鬼太郎誕生 ゲゲゲの謎』とコラボイベントを期間限定で開催!

映画『鬼太郎誕生 ゲゲゲの謎』は2023年11月の公開当初より、西武園ゆうえんちと親和性の高い昭和の世界観から、ファンを中心にコラボを求める声が多数寄せられていました。

ついに2024年秋、映画『鬼太郎誕生 ゲゲゲの謎』とのコラボイベント「ゲゲゲのゆうえんち」が開催されます。

得意先である「西武園ゆうえんち」に呼ばれたサラリーマン・水木が、そこにふらりと現れた鬼太郎の父と共に、作品の舞台となった昭和の時代を巡ります。

昭和のお出掛け着を身にまとった二人の描き下ろしイラストを使用したオリジナルグッズやコラボフード、西武園ゆうえんちで巻き起こる奇妙な出来事を調査する周遊ラリーや特別イベントなど、作品の世界観を存分に楽しめるイベントです☆

映画『鬼太郎誕生 ゲゲゲの謎 真生版』

劇場公開日:2024年10月4日

年齢制限:R15+(15歳未満の入場・鑑賞を禁止)

映画『鬼太郎誕生 ゲゲゲの謎』は、漫画家・水木しげる生誕100年記念作品の完全新作長編アニメーション。

55年に渡って愛されてきた国民的アニメ「ゲゲゲの鬼太郎」のテレビアニメ第6期をベースに、“鬼太郎誕生”にまつわるシリーズ原点の物語を描いた長編作品です。

鬼太郎の父であるかつての目玉おやじと人間・水木との出会い、そして二人が立ち向かう運命を描いた物語。

第47回日本アカデミー賞にて優秀アニメーション作品賞を受賞しています。

またこの度、映像と音響をブラッシュアップした特別版『鬼太郎誕生 ゲゲゲの謎 真生版』として、2024年10月4日から再上映されることが決定。

『真生版』では327ものカットをリテイクし、絵コンテ段階で想定されていた恐怖演出も復活しています。

音響も再ダビングを行い「制作陣が当初思い描いていた恐怖の物語」が表現されています。

西武園ゆうえんちならではの、作品の世界観を堪能できる、映画『鬼太郎誕生 ゲゲゲの謎』のコラボイベント。

「ゲゲゲのゆうえんち」は、2024年10月15日(火)から12月15日(日)まで開催されます☆

