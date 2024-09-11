Ž¢ÁýÀÇ¥á¥¬¥ÍŽ£¤«¤éŽ¢ÁýÀÇ²¦»ÒŽ£¤ËÂå¤ï¤ë¤À¤±¡Äºþ¿·´¶¤É¤³¤í¤«¸Å¤¤¼«Ì±ÅÞ¤ËµÕÌá¤ê¤¹¤ëŽ¢¿Ê¼¡Ïº¸õÊäŽ£¤Î¶²ÉÝ¤Î¥·¥Ê¥ê¥ª
¢£¡ÖÁýÀÇ¥¼¥í¡×¤Ç¤â·ÐºÑ¡¦ºâÀ¯¤Î±¿±Ä¤¬¤Ç¤¤ë
¡ÖÁýÀÇ¥¼¥í¡×¡¢ÌÐÌÚÉÒ½¼´´»öÄ¹¤¬¼«Ì±ÅÞÁíºÛÁªµó¤Ç·Ç¤²¤¿²è´üÅª¤ÊÀ¯ºö¤À¡£ÌÐÌÚ´´»öÄ¹¤È¸À¤¨¤Ð¡¢¼«Ì±ÅÞ¶þ»Ø¤ÎÀ¯ºöÄÌ¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤¿¿ÍÊª¤Ç¤¢¤ê¡¢¤½¤Î¿ÍÊª¤¬ÁýÀÇ¥¼¥í¤Ç¤â·ÐºÑ¡¦ºâÀ¯¤Î±¿±Ä¤¬¤Ç¤¤ë¤ÈÂÇ¤Á½Ð¤·¤¿°ÕÌ£¤ÏÂç¤¤¤¡£
ÁýÀÇ¥¼¥í¤Î¶ñÂÎÅª¤ÊÆâÍÆ¤Ï¡¢´ßÅÄÀ¯¸¢¤Ç·Ç¤²¤é¤ì¤¿¡ÖËÉ±ÒÁýÀÇ¤ä»Ò°é¤Æ»Ù±ç¶â¤Î¼Ò²ñÊÝ¸±ÎÁÄÉ²ÃÉéÃ´¤ÎÄä»ß¡×¤Ç¤¢¤ë¡£
¤Þ¤º¡¢ÂçÁ°Äó¤È¤·¤Æ¡¢ÌÐÌÚ´´»öÄ¹¤¬¡Ö¼Ò²ñÊÝ¸±ÎÁ¤ÏÀÇ¶â¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦ëÌÊÛ¤òÏ®¤µ¤º¡¢¤Þ¤È¤â¤ÊÀÇºâÀ¯¤Ë´Ø¤¹¤ëµÄÏÀ¤ò¹Ô¤¦¤¿¤á¤Ë¡¢ÀÇ¶â¤È¼Ò²ñÊÝ¸±ÎÁ¤ÎÎ¾Êý¤ò¡Ö²ÝÀÇ¡×¤È¤·¤Æ°·¤¦È¯¸À¤ò¹Ô¤Ã¤¿ÎÉ¼±¤Ë»¿Æ±¤·¤¿¤¤¡£¤³¤Î¤³¤È¼«ÂÎ¤ÏÅö¤¿¤êÁ°¤ÎÏÃ¤Ê¤Î¤À¤¬¡¢¤½¤ì¤¹¤éÇ§¤á¤è¤¦¤È¤·¤Ê¤¤µõ¸À¤òÏ®¤¹¤ëÀ¯¼£²È¤¬Â¿¤¹¤®¤ë¤¿¤á¡¢ÀÇºâÀ¯¤Ë´Ø¤¹¤ëµÄÏÀ¤¬À°¤ï¤Ê¤¤ÆüËÜ¤ÎÀ¯ºöÏÀµÄ¤Î»´¾õ¤òÀ§Àµ¤¹¤ë°ÕÌ£¤¬¤¢¤ëÈ¯¸À¤À¡£
ËÉ±ÒÁýÀÇ¤ä»Ò°é¤Æ»Ù±ç¶â¤Î¼Ò²ñÊÝ¸±ÎÁÄÉ²ÃÉéÃ´¤Ï³Æ¡¹1Ãû±ßÄøÅÙ¤Ç¤¢¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢°ìÈÌ²ñ·×¤À¤±¤Ç¤â¹ñ¤ÎÍ½»»¤Ï110Ãû±ß¤òÄ¶¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢ÆÃÊÌ²ñ·×¤Þ¤Ç´Þ¤á¤ë¤ÈÌó300Ãû±ß¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ËÉ±ÒÈñ¤ä»Ò°é¤Æ»Ù±ç¤Î¤¿¤á¤ËÁ´ÂÎÍ½»»¤Î1¡ó°Ê²¼¤ÎÍ½»»¤¹¤éÁÈ¤ß´¹¤¨¤ÇÇ±½Ð¤Ç¤¤Ê¤¤ÁíÍý¤Ï¤½¤â¤½¤â¹ñ²È·Ð±Ä¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤Ï¸À¤¨¤Ê¤¤¡£³°¹ñ°ÙÂØÆÃÊÌ²ñ·×¤äÇ¯¶âÀÑÎ©¶â¤Î±¿ÍÑ¤ò¸«Ä¾¤¹¤À¤±¤Ç¤â½½Ê¬¤ËÏÅ¤¨¤ë¡£
¢£¡ÖÁýÀÇ¥¼¥í¡áÌÐÌÚ¥é¥¤¥ó¡×¤ò¼´¤ËÁíºÛ¸õÊä¤òÉ¾²Á¤¹¤Ù¤
¤µ¤é¤Ë¡¢ºòº£¤Î·ÐºÑ¾ðÀª¤ÈÀÇ¼ý¤Î¿¤Ó¤Ë´Õ¤ß¡¢·ÐºÑÀ®Ä¹¤¹¤ì¤ÐÁýÀÇ¤¬ÉÔÍ×¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ÏÌÀ¤é¤«¤À¡£ºâÌ³¾Ê¤¬¸øÉ½¤·¤¿ÎáÏÂ5Ç¯ÅÙ¤ÎÀÇ¼ý¤Ï4Ç¯Ï¢Â³¤Ç²áµîºÇ¹â¤ò¹¹¿·¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÎáÏÂ2Ç¯ÅÙ¡¦Ìó61Ãû±ß¤«¤éÎáÏÂ5Ç¯ÅÙ¡¦72Ãû±ßÄ¶¤Þ¤ÇÀÇ¼ý¤¬Áý²Ã¤·¤Æ¤¤¿¡£¤½¤Î¾å¤Ç¡¢ÎáÏÂ7Ç¯ÅÙ¤Ë¤Ï¥×¥é¥¤¥Þ¥ê¡¼¥Ð¥é¥ó¥¹¹õ»ú²½¤âÃ£À®¤Ç¤¤ë¸«ÄÌ¤·¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤ì¤ÏÁýÀÇÇÉ¤Ë¤ÏÉÔÅÔ¹ç¤Ê»ö¼Â¤Ç¤¢¤ë¤¬¡¢·ÐºÑÀ®Ä¹¤ò·ÑÂ³¤·¤ÆÀÇ¼ýÁý¤ò·ÑÂ³¤¹¤ë¤³¤È¤¬Í£°ì¤ÎºâÀ¯·òÁ´²½¤Ø¤ÎÆ»¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ÏÌÀ¤é¤«¤À¡£ÌÐÌÚ´´»öÄ¹¤Ï9·î7Æü¤Ë»º·Ð¿·Ê¹¤Î¼èºà¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¡ÖÀ¸»ºÀ¤¬1¡ó¾å¤¬¤ì¤ÐÀÇ¼ý¤Ï1.4Ãû±ß¾å¤¬¤ë¤È»î»»¤µ¤ì¤ë¡×¤È²óÅú¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤Ê·ÐºÑÀ®Ä¹¤ÈºâÀ¯±¿±Ä¤Ë´Ø¤¹¤ë¾ï¼±¤¬¿»Æ©¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤À¡£
ÌÐÌÚ´´»öÄ¹¤¬¼¨¤·¤¿¡ÖÁýÀÇ¥¼¥í¡×¹½ÁÛ¤Ï¡¢·ÐºÑÀ¯ºö¤Î¿·´ð½à¡ÖÌÐÌÚ¥é¥¤¥ó¡×¤È¤·¤Æ¼è¤ê°·¤¦¤Ù¤¤À¤È¹Í¤¨¤ë¡£¤Ê¤¼¤Ê¤é¹ñÌ±¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¼«Ì±ÅÞÁíºÛÁª¸õÊä¼Ô¤¬¾ï¼±Åª¤Ê¥Þ¥¯¥í·ÐºÑ±¿±Ä¤ÎÁÇÍÜ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«ÈÝ¤«¤ÎÈ½ÃÇ´ð½à¤È¤Ê¤ë¤¿¤á¤À¡£
¤¹¤Ù¤Æ¤Î¸õÊä¼Ô¤ò¡ÖÌÐÌÚ¥é¥¤¥ó¡×¤ò¼´¤È¤·¤Æ¡¢ÁýÀÇÇÉ¤«¡¢¸ºÀÇÇÉ¤«¤ËÊ¬Îà¤¹¤ì¤Ð¡¢ÌÐÌÚ¥é¥¤¥ó¤òÄ¶¤¨¤ëÌµ°ÕÌ£¤ÊÁýÀÇÏ©Àþ¤ò»Ö¸þ¤¹¤ë¸õÊä¼Ô¤ÏÀ¯¸¢Ã´ÅöÇ½ÎÏ¤¬¤Ê¤¤¤È¤ß¤Ê¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤·¡¢ÌÐÌÚ¥é¥¤¥ó¤è¤ê¤â¶¯ÎÏ¤Ê·ÐºÑÀ®Ä¹¡¦¸ºÀÇÀ¯ºöÏ©Àþ¤Î¸õÊä¼Ô¤³¤½¹ñ¤ÎÂÉ¼è¤ê¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤¿ÍÊª¤À¤È¸À¤¨¤è¤¦¡£
¢£ÂçËÜÌ¿¡¦¾®Àô¿Ê¼¡Ïº»á¤Ï¡¢ÁýÀÇ¡ÖÀÑ¶Ë¿ä¿ÊÇÉ¡×
¤Þ¤º¡¢¼«Ì±ÅÞÁíºÛ¸õÊä¼Ô¤È¤·¤ÆÂçËÜÌ¿¤È¤µ¤ì¤ë¾®Àô¿Ê¼¡ÏºµÄ°÷¤ò¸«¤Æ¤ß¤è¤¦¡£¾®Àô¿Ê¼¡ÏºµÄ°÷¤Ï9·î6Æü¤Ë¶¦Æ±ÄÌ¿®¤ÎÃ±ÆÈ¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ë±þ¤¸¡¢ÁýÀÇ¥¼¥í¤ÎÌÐÌÚ¥é¥¤¥ó¤ò´°Á´¤ËÈÝÄê¤·¤¿¡£¤½¤Î¾å¤Ç¡¢¡Ö´ßÅÄÀ¯¸¢¤Ç·è¤á¤¿¤³¤È¤òÆ§½±¤·¤¿¤¤¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤·¤¿¤¬¤Ã¤Æ¡¢¾®Àô¿Ê¼¡ÏºµÄ°÷¤Ï¡¢¥Þ¥¯¥í·ÐºÑ¡¦ºâÀ¯±¿±Ä¤Ë´Ø¤¹¤ëÁÇÍÜ¤¬¤Ê¤¤¤³¤È¤ÏÌÀ¤é¤«¤À¡£
¤Þ¤¿¡¢¾®ÀôµÄ°÷¤¬Æ§½±¤¹¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤ë´ßÅÄÀ¯¸¢¤ÎÁýÀÇÏ©Àþ¤Ï¡¢ËÉ±ÒÁýÀÇ¤â»Ò°é¤Æ»Ù±ç¶â¤ÎÄÉ²Ã¼Ò²ñÊÝ¸±ÎÁ¤Ë´Ø¤·¤Æ¤â¡¢¹ñÀ¯Áªµó¤ÇÍ¸¢¼Ô¤Ë°ìÅÙ¤â¾µÇ§¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢¤³¤Î2¤Ä¤ÎÀ¯ºö¤ÏÌ±¼çÅªÀµÅöÀ¤Ë·ç¤±¤ë¸å½Ð¤·¥¸¥ã¥ó¥±¥ó¤ÎÁýÀÇÀ¯ºö¤Ê¤Î¤À¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢ÆÃ¤ËËÉ±ÒÁýÀÇ¤Ï¼«Ì±ÅÞÆâ¤Ç¤¹¤é¶¯¤¤ÈãÈ½¤Ë»¯¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¡£
°ìÊý¡¢¾®ÀôµÄ°÷¤ÏÁíÍýÁíºÛ½¢Ç¤Áá¡¹¤Ë²ò»¶ÁíÁªµó¤òÂÇ¤Ä¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ì¤ÏÁýÀÇµÄÏÀ¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤ëÇ¯Ëö¤ÎÍ¿ÅÞÀÇÀ©Ä´ºº²ñ¤Ë´Ö¤Ë¹ç¤ï¤»¤ë·Á¤ÇÁªµó¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë¤³¤È¤ò°ÕÌ£¤¹¤ë¡£Á°½Ò¤ÎÈ¯¸À¤È¹ç¤ï¤»¤ë¤È¡Ö´ßÅÄÀ¯¸¢²¼¤ÎÁýÀÇ¤òÀµÅö²½¤¹¤ë¡×¤¿¤á¤ÎÁªµó¤òÁá´ü¤Ë¼Â»Ü¤¹¤ë¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ËÅù¤·¤¤¡£¾®ÀôµÄ°÷¤ÏÁýÀÇÀÑ¶Ë¿ä¿ÊÇÉ¤À¤È¸À¤¨¤è¤¦¡£
¢£¸«¤¿ÌÜ¤Ï¼ã¤¤¤¬¡¢¡Ö¸Å¤¤¼«Ì±ÅÞÀ¯¼£¡×¤½¤Î¤â¤Î
¤µ¤é¤Ë¡¢¾®Àô¿Ê¼¡Ïº»á¤Ï¼«Ê¬¤ÎÂ¤ê¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤ò¡ÖºÇ¹â¤Î¥Á¡¼¥à¤ÇÊä¤¦¡×¤È½ÐÇÏµ¼Ô²ñ¸«¤Ç½Ò¤Ù¤¿¤¬¡¢¾®Àô¿Ê¼¡Ïº»á¤Î¿äÁ¦¿Í¤Ç¼ã¼ê¤ÎÂ¦¶áµÄ°÷¤¿¤Á¤Ï¤¤¤º¤ì¤âÁýÀÇÇÉ¤À¡£¾®Àô¿Ê¼¡Ïº»á¤ÎÂ¦¶á¼ã¼êµÄ°÷¤é¤Ï2017Ç¯¤ËÈ¯Â¤·¤¿¡Ö2020Ç¯°Ê¹ß¤Î·ÐºÑºâÀ¯¹½ÁÛ¾®°Ñ°÷²ñ¡×¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¤¢¤ë¡£Æ±¾®°Ñ°÷²ñ¤Ï¡Ö»Ò¤É¤âÊÝ¸±¡×¤òÄó¾§¤·¤¿°Ñ°÷²ñ¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¸½ºß¤Î»Ò°é¤Æ»Ù±ç¶â¤ÎÄÉ²Ã¼Ò²ñÊÝ¸±ÎÁ¤ÎÄ§¼ý¤Î¸¶·¿¤òºî¤Ã¤¿¥á¥ó¥Ð¡¼¤À¡£
ÆüËÜ·ÐºÑ¤Î¥Þ¥¯¥í·ÐºÑ´Ä¶¤¬²þÁ±¤·¡¢·ÐºÑÀ®Ä¹¤Ë¤è¤ëÀÇ¼ýÁý¡Ê¤½¤·¤ÆÄê³Û¸ºÀÇ¡Ë¡¢¤½¤·¤ÆºâÀ¯·òÁ´²½¤Î¸«ÄÌ¤·¤¬¸«¤¨¤Æ¤¤¤ë¤È¤¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤¬ºî¤Ã¤¿²áµî¤ÎÁýÀÇÀ¯ºö¤Ë¤³¤À¤ï¤ë»ÑÀª¤Ï¡Ö¸«¤¿ÌÜ¤Ï¼ã¤¤¤¬¡¢¥Ç¥Õ¥ì¥Þ¥¤¥ó¥É¤Î¸Å¤¤»þÂå¤Î¿ÍÊª¡×¤À¤È¸À¤¨¤è¤¦¡£
¤Þ¤¿¡¢¾®Àô¿Ê¼¡Ïº»á¤Ï¥¹¥¿¡¼¥È¥¢¥Ã¥×ÇäµÑ»þ¤Î¸ºÀÇ¤Ê¤É¤Ë¤â°ìÉô¿¨¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¥ì¥¸ÂÞÍÎÁ²½¶¯À©¤ä»Ò¤É¤âÊÝ¸±¤Ê¤É¤ò¹ñÌ±¤ËÉý¹¤¯»ö¼Â¾å¤Î²ÝÀÇ¤ò¹Ô¤¦Âå¤ï¤ê¤Ë¡¢¼«Ê¬¤Ë¶á¤·¤¤°ìÉô¤Î¶È³¦¤Ë¤À¤±¥ß¥¯¥í¤Ê¸ºÀÇ¡Ê¤ªÌÜ¤³¤Ü¤·¡Ë¤ò¹Ô¤¦»Ñ¤â¡¢½¾Íè·¿¤Î¼«Ì±ÅÞÀ¯¼£¤Î±äÄ¹¤ÈÆ±¤¸¤â¤Î¤À¡£
¢£¼çÍ×¸õÊä¼Ô¤¿¤Á¤Ï¡ÖÌÐÌÚ¥é¥¤¥ó¡×¤Ë°ìÀÆÈ¿È¯
¡ÖÌÐÌÚvs.ÎÓ¡×¤Ï¡¢º£¸å¤ÎÀÇÀ©µÄÏÀ¤Î¼çÆ³¸¢Áè¤¤¤È¤·¤ÆÍ×ÃíÌÜ
¤µ¤Æ¡¢ÁýÀÇ¥¼¥í¤ò·Ç¤²¤ë¡ÖÌÐÌÚ¥é¥¤¥ó¡×¤Ë¤Ï¡¢Â¾¤Î¼çÍ×ÁíºÛÁªµó¸õÊä¼Ô¤é¤â¤³¤¾¤Ã¤Æ·üÇ°¤òÉ½ÌÀ¤·¤¿¡£
´ßÅÄÇÉ·ÏµÄ°÷¤é¤¬¿ä¤¹ÎÓË§Àµ´±Ë¼Ä¹´±¤ÏËÉ±ÒÁýÀÇÄä»ß¤Ë´Ø¤·¤Æ¶¯¤¯È¿È¯¤·¤¿¡£ÎÓË§Àµ´±Ë¼Ä¹´±¤Î¿äÁ¦¿Í¤Ë¤Ï¡¢ËÉ±ÒÁýÀÇ¤ò¿ä¿Ê¤¹¤ëÍ¿ÅÞÀÇÀ©Ä´ºº²ñ²ñÄ¹¤ÎµÜß·ÍÎ°ìµÄ°÷¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢À¯ºöÅª¡¦À¯¶ÉÅª¤ËÎÓ´±Ë¼Ä¹´±¤Ï¡ÖÌÐÌÚ¥é¥¤¥ó¡áÁýÀÇ¥¼¥í¡×¤È¿¿¤Ã¸þ¤«¤éÈ¿ÂÐ¤¹¤ëÂçÁýÀÇ¸õÊä¼Ô¤È¤·¤Æ¡¢Èó¾ï¤ËÊ¬¤«¤ê¤ä¤¹¤¤¹½¿Þ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÌÐÌÚvs.ÎÓ¤Î¾×ÆÍ¤Ïº£¸å¤Î¼«Ì±ÅÞÆâ¤Ç¤ÎÀÇÀ©µÄÏÀ¤Î¼çÆ³¸¢Áè¤¤¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤ÏÃíÌÜ¤ËÃÍ¤¹¤ë¡£
¢£ÀÑ¶ËÁýÀÇÇÉ¤ÎÀ¯ºö¤Ï¡¢ÆüËÜ·ÐºÑ¤Ë¿¼¹ï¤ÊÂÇ·â¤òÍ¿¤¨¤ë
¾åÀî¿Ø±Ä¤Î»öÌ³¶ÉÄ¹¤Ï¡Ö¥¥é¥¥é¥ê¥Ù¥é¥ë·¿¡×ÁýÀÇÇÉ
Æ±¤¸´ßÅÄÇÉ·ÏµÄ°÷¤È¤·¤Æ¡¢¾åÀîÍÛ»Ò³°Ì³Âç¿Ã¤ÎÀÇÀ©¤Ë´Ø¤¹¤ë»ÑÀª¤ÏÉÔÁ¯ÌÀ¤À¡£ËÜ¹Æ¤Ï¾åÀîÍÛ»Ò»á¤ÎÁíºÛÁª½ÐÇÏÉ½ÌÀÁ°¤Î9·î10Æü¤Ë¼¹É®¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢Æ±¿Ø±Ä¤Î»öÌ³¶ÉÄ¹¤òÌ³¤á¤ëËÒ¸¶½¨¼ù½°µÄ±¡µÄ°÷¡Êºë¶Ì5¶è¡Ë¤Ï¡¢¹ñºÝÏ¢ÂÓÀÇÁÏÀß¤òµá¤á¤ëµÄ°÷Ï¢ÌÁ»öÌ³¶É¼¡Ä¹¤È¤·¤Æ³èÆ°¤·¤Æ¤¤¿¡Ö¥¥é¥¥é¥ê¥Ù¥é¥ë·¿¡×¤ÎÀÑ¶ËÁýÀÇÇÉ¤Î°ì¿Í¤À¡£
¹ñºÝÏ¢ÂÓÀÇ¤È¤ÏÉÏº¤¤äµ²²î¡¢µ¤¸õÊÑÆ°¤ä´¶À÷¾É¤Ê¤É¡¢ÃÏµåµ¬ÌÏÅª¤Ê²ÝÂê¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎÁýÀÇ¤Ç¤¢¤ê¡¢¶ñÂÎÅª¤Ë¤Ï¹Ò¶õ·ôÏ¢ÂÓÀÇ¡¢ÄÌ²ß¼è°úÀÇ¡¢¶âÍ»¼è°úÀÇ¤Ê¤É¤òµá¤á¤ë¤â¤Î¤À¡£¤³¤Î¤¦¤Á¡¢ÄÌ²ß¼è°úÀÇ¤ä¶âÍ»¼è°úÀÇ¤ÏÆüËÜ·ÐºÑ¤Ë¿¼¹ï¤ÊÂÇ·â¤òÍ¿¤¨¤ëÂçÁýÀÇ¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤¯¡¢¥Þ¥¯¥í·ÐºÑ±¿±Ä¤Ë´Ø¤¹¤ë¥Þ¥È¥â¤Ê´¶³Ð¤¬¤¢¤ë¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤¡£¸½Ìò³°Ì³Âç¿Ã¤È¤·¤Æ¾åÀîµÄ°÷¤¬¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¿ÍÊª¤òÁªÂÐ»öÌ³¶ÉÄ¹¤Ë¿ø¤¨¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÀÇÀ©¤Ë´Ø¤¹¤ë¸«¼±¤Ëµ¿Ìä¤ò»ý¤¿¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤¤¡£
ÀÐÇË»á¤Î¡Ö¶âÍ»½êÆÀ²ÝÀÇ¡×¤Ï¡¢·ÐºÑÀ®Ä¹¤òÁË³²¤¹¤ë¶òºö
ÀÐÇËÌÐµÄ°÷¤Ï¡¢ÌÐÌÚ¥é¥¤¥ó¤ËÂÐ¤·¤Æµ¿Ìä¤òÄè¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¶âÍ»½êÆÀ²ÝÀÇ¤ËÀÑ¶ËÅª¤Ê¿ÍÊª¤À¡£¶âÍ»½êÆÀ²ÝÀÇ¤ÏÆüËÜ¤Î·ÐºÑÀ®Ä¹¤òÁË³²¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÀÇò¤Ç¤¢¤ë¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢³Êº¹À§Àµ¤òÌÜÅª¤È¤¹¤ëÁýÀÇ¤ò·Ú¤Ï¤º¤ß¤Ë¼çÄ¥¤¹¤ë¥¹¥¿¥ó¥¹¤ËÊò¤ì¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤¤¡£ÆüËÜ·ÐºÑ¤ò¹øºÕ¤±¤µ¤»¤ëÁýÀÇ¤Ï·øÄ´¤ÊÀÇ¼ýÁý¤Î¥Ö¥ì¡¼¥¤È¤Ê¤ê¡¢·ë²Ì¤È¤·¤Æ¤µ¤é¤Ê¤ëÁýÀÇ¤¬É¬Í×¤È¤Ê¤ëÉé¤Î¥¹¥Ñ¥¤¥é¥ë¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹¶òºö¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¹¤éÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¤Î¤À¤í¤¦¡£
¢£¡ÖÌÐÌÚ¥é¥¤¥ó¡áÁýÀÇ¥¼¥í¡×¤ËºÇ¤â¶á¤¤¡È°Õ³°¤Ê¸õÊä¼Ô¡É¤È¤Ï
¹â»Ô»á¤ÏÁýÀÇ¤ËÀÑ¶ËÅª¤Ê»ÑÀª¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¬¡Ä
¹â»ÔÁáÉÄ·ÐºÑ°ÂÁ´ÊÝ¾ãÃ´ÅöÂç¿Ã¤â¡¢Á°²ó¤Î¼«Ì±ÅÞÁíºÛÁªµó¤Ç2¡ó¤ÎÊª²ÁÌÜÉ¸°ÂÄê²½Ã£À®¸å¤Ë¶âÍ»½êÆÀ²ÝÀÇ¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë¤³¤È¤ò¸ø¸À¤·¤Æ¤¤¿¡£º£²ó¤Î½ÐÇÏµ¼Ô²ñ¸«Åù¤Ç¤ÏÁýÀÇ¤Ë¤ÏÀÑ¶ËÅª¤Ê»ÑÀª¤ò¸«¤»¤Æ¤Ï¤¤¤Ê¤¤¤â¤Î¤Î¡¢²áµî¤Î¶âÍ»½êÆÀ²ÝÀÇ¤Ë´Ø¤¹¤ëÈ¯¸À¤ò½¤Àµ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¾ÃÈñÀÇ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¹ñÆñµé¤Î»öÂÖ¤¬À¸¤¸¤¿ºÝ¤Ë¸ºÀÇ¤ò¸¡Æ¤¤¹¤ë»Ý¤ò½Ò¤Ù¤¿¤¬¡¢¤½¤ì¤Ï¥³¥í¥Ê²Ò¤Ç¤â¾ÃÈñÀÇ¸ºÀÇ¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿°ÂÇÜÀ¯¸¢¤ÈÆ±ÍÍ¤Î¥¹¥¿¥ó¥¹¤Ë¤¹¤®¤Ê¤¤¡£
²ÏÌî»á¤ÎÀ¯ºö¤Ë¤Ï¡Ö¾ÃÈñÀÇ¤ÎÂçÉý°ú¤¾å¤²¡×¤¬É¬Í×
²ÏÌîÂÀÏº¥Ç¥¸¥¿¥ëÂç¿Ã¤Ï¡¢Á°²ó¤ÎÁíºÛÁªµó½ÐÇÏ»þ¤Ë¡¢´ðÁÃÇ¯¶â¤ò¾ÃÈñÀÇ¤ÇÏÅ¤¦Êý¿Ë¤òÂÇ¤Á½Ð¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤Î¼çÄ¥¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï²¿¤é½¤Àµ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¤½¤Îºâ¸»¤È¤·¤Æ¤Ï¾ÃÈñÀÇ¤ÎÂçÉý°ú¤¾å¤²¤¬É¬Í×¤È¤µ¤ì¤ë¤¿¤á¡¢¤½¤ÎÂÐ¤È¤Ê¤ë¸½ÌòÀ¤Âå¤ÎÊÝ¸±ÎÁÉéÃ´¤Î·Ú¸º¤È¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬Ìä¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢º£²ó¤Î½ÐÇÏµ¼Ô²ñ¸«¤Ç¤Ï¡¢¹âÎðÀ¤Âå´Ö¤Ç¼Ò²ñÊÝ¾ãÉéÃ´¤òÉé¤ï¤»¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤½¤ÎÁýÀÇ°Æ¤¬¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤Ë¤Ê¤ë¤«¤âÉÔÌÀÎÆ¤À¡£¤½¤â¤½¤â¡¢¼«Ì±ÅÞ¤Ï¾ÃÈñÀÇ¤â¼Ò²ñÊÝ¸±ÎÁ¤âÎ¾Êý¤È¤â°ú¤¾å¤²¤Æ¤¤¿·Ð°Þ¤¬¤¢¤ê¡¢¼Â¤Ï¾ÃÈñÀÇ¤ä¼Ò²ñÊÝ¸±ÎÁ¤Ï¥È¥ì¡¼¥É¥ª¥Õ¤Î´Ø·¸¤Ë¤¹¤é¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦»ö¼Â¤ò¤É¤Î¤è¤¦¤ËÀâÌÀ¤¹¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
¥³¥Ð¥Û¡¼¥¯¤Ï¡ÖÌÐÌÚ¥é¥¤¥ó¡áÁýÀÇ¥¼¥í¡×¤ËºÇ¤â¶á¤¤
¾®ÎÓÂëÇ·µÄ°÷¤Ï¡¢ºâÌ³¾Ê½Ð¿È¼Ô¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤â¤Î¤Î¡¢º£¤¹¤°¤Î¶âÍ»½êÆÀ²ÝÀÇ¤äËÉ±ÒÁýÀÇ¤Ë¤ÏÀÑ¶ËÅª¤Ê»ÑÀª¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤Ï¸À¤¨¤º¡¢¼Â¤ÏÌÐÌÚ¥é¥¤¥ó¡áÁýÀÇ¥¼¥í¤ËºÇ¤â¶á¤¤¤³¤È¤ò¼çÄ¥¤·¤Æ¤¤¤ë¸õÊä¼Ô¤Ç¤â¤¢¤ë¡£¤¿¤À¤·¡¢¸µºâÌ³´±Î½¤é¤·¤¯¡Ö¡Øº£¤Ï¡ÙÁýÀÇ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤ò½Ò¤Ù¤Æ¤ª¤ê¡¢·ÐºÑ¾õ¶·¤äÀ¤ÏÀ¾õ¶·¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤ÏÁýÀÇ¤òÆ÷¤ï¤»¤ë´Þ¤ß¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£¡Ö¥Þ¥¯¥í·ÐºÑ¡¦ºâÀ¯±¿±Ä¤Î¾ï¼±¡×¤ËÂÐ¤¹¤ë»¿ÈÝ¤¬Ìä¤ï¤ì¤ë
¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢ÌÐÌÚ¥é¥¤¥ó¡áÁýÀÇ¥¼¥í¤òÄ¶¤¨¤ëÁýÀÇÈ¿ÂÐ¡¦¸ºÀÇ»¿À®¤òÌÀ³Î¤Ë¼¨¤·¤Æ¤¤¤ëÍÎÏ¸õÊä¼Ô¤Ï°ì¿Í¤â¤¤¤Ê¤¤¡£³ÕÎ½·Ð¸³¤Ê¤·¤Ç½°µÄ±¡µÄ°÷¤Ç¤â¤Ê¤¤ÀÄ»³ÈËÀ²»²µÄ±¡µÄ°÷¤Î¤ß¤¬¸ºÀÇ¤ËÆ§¤ß¹þ¤ó¤À¼çÄ¥¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢Æ±µÄ°÷¤ÎÁíºÛÁª½ÐÇÏ¤ÎËÜµ¤ÅÙ¤òµ¿¤¦À¼¤â¤¢¤ê¡¢µÄ°÷¤Î¸Ä¿ÍÅª¤Ê¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤È¤·¤ÆÂª¤¨¤é¤ì¤Æ¤â»ÅÊý¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡£
ÌÐÌÚ´´»öÄ¹¤Ë¤È¤Ã¤Æº£²ó¤Î¼«Ì±ÅÞÁíºÛÁªµó¤ÏÇ¯ÎðÌÌ¤«¤éÇØ¿å¤Î¿Ø¤È¸À¤¨¤ëÀï¤¤¤À¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢ÁýÀÇ¥¼¥í¤Ç¤â¥Þ¥¯¥í·ÐºÑ¤Ï±¿±Ä¤Ç¤¤ë¡¢¤È¤¤¤¦ËÜÅö¤Î¤³¤È¤ò¼çÄ¥¤¹¤ëÂçÃÀ¤Ê¡Ê¤¿¤À¤·¡¢¾ï¼±Åª¤Ê¡Ë¼çÄ¥¤Ë»ê¤Ã¤¿¤â¤Î¤È¿äÂ¬¤µ¤ì¤ë¡£
ÌÐÌÚ´´»öÄ¹¤Î¸Å¤¤ºâÌ³¾Ê¤ÎÈ¯ÁÛ¤òÅ¾´¹¤¹¤ë¡¢¤È¤¤¤¦È¯¸À¤Ï¡¢À¯¼£²È¤Î·ÐºÑ¡¦ºâÀ¯À¯ºö¤Î±¿±Ä¤Ë´Ø¤¹¤ë¹ñÌ±¤ÎÉ¾²Á´ð½à¤òÅ¾´¹¤¹¤ë¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤â¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡£
¼«Ì±ÅÞÁíºÛÁªµó¤ä½°µÄ±¡²ò»¶ÁíÁªµó¤â´Þ¤á¤Æ¡¢Í¸¢¼Ô¤ÏÌÐÌÚ¥é¥¤¥ó¤¬¼¨¤·¤¿¡ÖÁýÀÇ¥¼¥í¤Ç¤âÂç¾æÉ×¡×¤È¤¤¤¦¥Þ¥¯¥í·ÐºÑ¡¦ºâÀ¯±¿±Ä¤Î¾ï¼±¤ËÂÐ¤¹¤ë»¿ÈÝ¤ò´ð½à¤È¤·¤Æ¡¢À¯¼£²È¤òÉ¾²Á¤·¤ÆÅêÉ¼¤¹¤ë¤Ù¤¤À¡£
----------
ÅÏÀ¥ ÍµºÈ¡Ê¤ï¤¿¤»¡¦¤æ¤¦¤ä¡Ë
Áá°ðÅÄÂç³Ø¸ø¶¦À¯ºö¸¦µæ½ê ¾·æÛ¸¦µæ°÷
¥Ñ¥·¥Õ¥£¥Ã¥¯¡¦¥¢¥é¥¤¥¢¥ó¥¹Áí¸¦½êÄ¹¡£1981Ç¯ÅìµþÅÔÀ¸¤Þ¤ì¡£Áá°ðÅÄÂç³ØÂç³Ø±¡¸ø¶¦·Ð±Ä¸¦µæ²Ê½¤Î»¡£µ¡´ØÅê»ñ²È¡¦¥Ø¥Ã¥¸¥Õ¥¡¥ó¥ÉÅù¤Î¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ë¤ÊÅê»ñ²È¸þ¤±¤ÎÊÆ¹ñÀ¯¼£¤Î¹Ö»Õ¤È¤·¤Æ³èÌö¡£ÁÏ¶È¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤ÆÎ©¤Á¾å¤²¤¿IT´ë¶È¤¬°ìÉô¾å¾ì´ë¶È¤ËM&A¤µ¤ì¤Æ¥°¥ë¡¼¥×²ñ¼Ò¼èÄùÌò¤È¤·¤Æ½¾»ö¡£Ãø½ñ¤Ë¡Ø¥á¥Ç¥£¥¢¤¬ÀäÂÐ¤ËÃÎ¤é¤Ê¤¤2020Ç¯¤ÎÊÆ¹ñ¤ÈÆüËÜ¡Ù¡ÊPHP¿·½ñ¡Ë¡¢¡Ø¤Ê¤¼¡¢À®½Ï¤·¤¿Ì±¼ç¼çµÁ¤ÏÊ¬ÃÇ¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹¤Î¤«¡¡¥¢¥á¥ê¥«¤«¤éÀ¤³¦¤Ë³È»¶¤¹¤ë³Êº¹¤ÈÊ¬ÃÇ¤Î¹½¿Þ¡Ù¡Ê¤¹¤Ð¤ë¼Ë¡Ë¤Ê¤É¤¬¤¢¤ë¡£
----------
¡ÊÁá°ðÅÄÂç³Ø¸ø¶¦À¯ºö¸¦µæ½ê ¾·æÛ¸¦µæ°÷ ÅÏÀ¥ ÍµºÈ¡Ë