◆浜田雅功、“絶対ありえへんうな重”で芸能人欺く

【モデルプレス=2024/09/11】ダウンタウンの浜田雅功が司会を務めるABCテレビ・テレビ朝日系24局「芸能人格付けチェック 秋の3時間スペシャル」が、10月1日よる7時〜9時48分に放送されることが決定。Hey! Say! JUMP、櫻坂46ら20人の芸能人が参戦する。浜田を司会に、一流芸能人たちがチームを組んで6つの格付けチェックを受ける元祖格付けバラエティー。今回は「芸能人格付けチェック秋の3時間スペシャル」と題し、“食と芸術”にまつわる6つのチェックを行う。間違えるごとに、普通、二流、三流、そっくりさんとランクダウン。最後は“映す価値なし”となり、画面から消えてしまう。

◆Hey! Say! JUMP、櫻坂46ら「芸能人格付けチェック」参戦

◆「芸能人格付けチェック 秋の3時間スペシャル」

最終チェックは「うなぎ」。A、B、Cの3つのうな重を食べ比べ、高級天然うなぎのうな重をあてる。不正解はスーパーで買った海外産のうなぎを使用したうな重。そして“絶対ありえへんうな重”は、ナマズを使用し、焼くのは料理ド素人の浜田。本番前にネットで調べたという。このチェックでは、不正解は2ランクダウン、そして、“絶対ありえへんうな重”を選ぶと、どんなランクのチームも即消えてしまう。これまで「すき焼き」「酢豚」「ビーフシチュー」「海鮮チャーハン」「餃子」を作り、一流芸能人たちの舌を欺いてきた浜田。お正月の“浜田チャーハン”に続いて、前回(春)の“浜田餃子”も絶品だったようで、視聴者から販売を求める声が続出した。しかし、今回挑戦するのは「串打ち3年、裂き8年、焼きは一生」といわれるうなぎの焼き。一生といわれるほど難しい技術を浜田は再現することができたのか。秋の3時間スペシャルには、女優の菜々緒、俳優の井浦新、城田優、中尾明慶、パリオリンピック柔道金メダリストの角田夏実と出口クリスタ、Hey! Say! JUMPの中島裕翔と伊野尾慧、櫻坂46の守屋麗奈、松田里奈、大園玲、EXITの兼近大樹とりんたろーの計13人が初参戦。 前回登場時(2021年秋)一流芸能人だった櫻坂46の山崎天(※崎は正式には「たつさき」)は、初参戦のメンバーとともに一流をキープすることができるのか。さらに、俳優の中村雅俊、女優の萬田久子、Hey! Say! JUMPの知念侑李、3時のヒロインのかなで、福田麻貴、ゆめっちはリベンジを誓う。総勢20人の一流芸能人たちがプライドとメンツをかけ、真剣勝負を繰り広げる。(modelpress編集部)【出演】司会:浜田雅功アシスタント:ヒロド歩美【ゲスト】チーム大御所俳優:中村雅俊、萬田久子チーム無能の鷹:菜々緒、井浦新チーム仲良し:城田優、中尾明慶チーム柔道金メダル:角田夏実、出口クリスタチームHey! Say! JUMP:知念侑李、中島裕翔、伊野尾慧チーム櫻坂46:守屋麗奈、松田里奈、山崎天、大園玲チーム芸人:かなで・福田麻貴・ゆめっち(3時のヒロイン)、兼近大樹・りんたろー。(EXIT)【Not Sponsored 記事】