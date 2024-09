【モデルプレス=2024/09/11】【ネタバレあり】Prime Videoにて独占配信中の恋愛リアリティ番組『ラブ トランジット』の最新作『ラブ トランジット』シーズン2の第7話と第8話(最終回)が9月5日(木)20時より配信され完結した。モデルプレスでは参加する元カップル男女10人それぞれにインタビューを実施。参加理由や元恋人とお別れした理由からホカンスを経て元恋人への心境の変化と最終告白の決断の理由まで赤裸々に語ってもらった。5人目はヨガインストラクターのミヅキ(26)。<Vol.5>

◆Amazon恋愛リアリティ番組『ラブ トランジット』シーズン2

◆ミヅキ、スンギとたかあきから告白受け驚きの選択

◆ミヅキ、スンギとの過去の交際の馴れ初め

◆ミヅキ、スンギとの破局理由

◆ミヅキ、ホカンス当初のスンギへの本音「矛盾しているなと感じた」

◆ミヅキ、たかあきに惹かれた愛情表現とは

◆ミヅキ「ほぼXだと思っていました」最後の決断で変わったワケ

◆『ラブ トランジット』シーズン2参加者プロフィール

◆『ラブ トランジット』シーズン2交際情報

◆Amazon Original『ラブ トランジット』シーズン2概要

※以下、『ラブ トランジット』シーズン2の全話ネタバレを含む。Amazon Original『ラブ トランジット』とは、CJ ENM系列の韓国コンテンツ配信サービスTVINGのオリジナルシリーズである人気恋愛リアリティ番組『환승연애(乗り換え恋愛)』のフォーマットを元に、日本で製作された番組。参加者は、交際期間や別れた時期、破局理由もそれぞれ異なる5組の元恋人(X)たち。Xたちが再会し、約1ヶ月のホカンス(ホテルでの共同生活/※ホカンスとは「ホテル」と「バカンス」の造語で、ホテルに滞在することをメインとした休暇の過ごし方)を通して、過去の恋と新たな出会いの間で揺れ動く姿に迫る。ミヅキのX(元恋人)は、第4話にて経営者のスンギ(25)だと明らかに。交際期間1年2ヶ月、別れたのは(番組撮影の)1年3ヶ月前でミヅキからホカンスに誘った。復縁だけを見据えて参加したスンギに対し、ミヅキは最初に思い出デートに行った相手であるサッカーコーチのたかあき(25)と意気投合し、三角関係に。ミヅキはスンギに以前別れを告げた本当の理由を伝え、自分自身の想いにも向き合う。一方でたかあきもXであるショップ店員のエリカ(30)と向き合い、最終告白ではミヅキに告白。スンギとたかあきの2人から告白を受けたミヅキだが、悩みに悩んだ結果、2人とも選ばないという選択を下した。― 現在のお仕事や活動について簡単に自己紹介をお願いします。ミヅキ:現在はジムのトレーナーやヨガのインストラクターをしています。― Xとの過去の交際の馴れ初めについて教えて下さい。ミヅキ:共通の知人を通して紹介されました。合コンとかではなくてたまたま友達とご飯を食べていたときにお互いフリーだったので「じゃ呼んで良い?」と友達が呼んでくれて出会いました。― 最初の印象はどうでしたか?ミヅキ:全然年下っぽい感じもしなくて礼儀正しい青年だなと思いました。― 最初はXのアプローチだったと思うんですが、ミヅキさんはどんなところに惹かれましたか?ミヅキ:誠実さと食の趣味が合って、2人でいて楽しいところです。― 改めてXとお別れした理由を教えて下さい。ミヅキ:お伝えしたのは、Xからの愛情表現はすごく伝わっていたんですけど、それが過度に感じたこと。あとは家族との接し方も当時の私にはちょっと重いなと感じてしまいました。― 愛情表現というのは束縛ではなく、連絡の頻度などですか?ミヅキ:テレビ電話とかが頻繁にありました。束縛ではなくてただ本当に心配してくれていただけなんですけど、そういう付き合い方がちょっと疲れちゃいました。あと、ホカンスで伝えたように皆に優しいところがそのときは嫌で別れました。― 自分への特別感を感じない?ミヅキ:感じるんですけど、勘違いしちゃう子も出てくるから、それはその子にも良くないと思うし。修羅場やもめ事が起こる恋愛は面倒くさくて(笑)。― Xがモテていた?ミヅキ:事実は分からないんですが、きっとモテていたと思うし、多分断るのが苦手なタイプで誘われたら「良いよ」と言っちゃうと思うのでそこが気になりました。― 今回Xを誘った理由を教えて下さい。ミヅキ:別れてから自分が、器が小さい人間だったなと思っていて。もっと寛大に受け止めるとか視野を広く持てば良かったなとかそういう後悔がありました。Xを傷つけたとも思っていたので、ホカンスで恋愛に向き合うことで次の恋愛にも生かされるかなと思って誘いました。― そのときミヅキさんは復縁をどのくらいの可能性として考えていましたか?ミヅキ:30%くらいです。― 誘うことでXに復縁を期待させてしまわないかとはよぎらなかった?ミヅキ:そこまでは全く考えていなかったです。― Xが復縁したがっているとは思っていましたか?ミヅキ:いや、分からなかったです。ホカンスに参加する半年ほど前にXからご飯に誘われて行かなかったんです。それが2人だったのか、皆でのご飯だったのか何のご飯の誘いだったのか分からないままで、合わせる顔がないというかどういう感じで会えば良いのか分からなかったです。― ホカンスを経て、Xに対しての心境や印象の変化はありましたか?ミヅキ:悪い意味でも良い意味でも、「やっぱりな」という感じがありました。「やっぱり皆に優しいんだな」とがっかりすることも最初はありましたが、「やっぱりそういうところが好きだったな」と見つめ直す期間でもあったし、「この人を好きになってよかったな」とも思いました。― ミヅキさんはホカンス当初、スンギさんに対して苛立ちを感じているようにも映っていたのですが、どういった心境でしたか?ミヅキ:再会のときに復縁をしたいという気持ちを伝えられて、でも私は別れた理由をもう一度伝えて、「どういう感じで(Xは)変わるのかな?」という期待もしていたから、(皆に優しい行動に対して)嫉妬というよりは矛盾しているなと感じてしまいました。どう受け止めたら良いのか、どう行動すれば良いのか分からないし、「新しい恋愛にも行きたいのにどうすれば良いの?」という心境でした。― たかあきさんからもアプローチを受けていましたが、どういったところに惹かれましたか?ミヅキ:Xと真逆なところ。根本の優しいところは一緒なんですけど、たかあきくんからは特別感が伝わって嬉しかったので愛情表現の仕方が素敵だなと思いました。私がそういう向き合い方を求めていたのかなと思ったし、シンプルに惹かれました。― たかあきさんはどういう愛情表現でしたか?ミヅキ:例えば、私が料理を作って火傷をしてしまったときにすぐに薬を取りに行ってくれたり、「寒い?」とか「いる?」とか声をかけてくれたり。本当に些細な気遣いを皆にするよりも先に、私に対してしてくれました。― 分かりやすく特別扱いをしてくれていたんですね。ミヅキさんの最後の決断は全然予想がつかなかったんですが、2人とも選ばなかった理由は?ミヅキ:告白の場に行くまでギリギリまで迷ってほぼXだと思っていました。なぜなら、たかあきくんに関しては、彼からのアクションが一旦なくなったときがあって、多分たかあきくんなりに悩んでいたからだと思うし、それも分かるんだけど、私からすると残り少ない時間の中で、もっともっと考える時間が欲しかったのに。たかあきくんの気持ちの迷いというか、どうすれば良いのか分かっていないなと感じてしまったので、それを本人にも伝えました。でもXはそれを飛び越えて「私との将来を考えて行きたい」と言ってくれたので、方向性として2人は真逆でした。だから私も新しくXと進もうと思っていたんです。でも実際に2人から告白を受けてみたらまた迷ってしまって。2人とのお付き合いも想像したんですけど、どちらと帰ってもやっぱり後悔するんだろうなと思って、どちらも選択しなかったです。― 前の破局の原因である直して欲しいと思っていた部分は変わったと思いましたか?ミヅキ:変わろうという努力もあったけど、結果的にはXの皆に優しいところも含めて良いなと思えるように私もなったので、そこは自分が変われたなと思いました。― 最後の告白の言葉がどう違っていたら、迷わずXとの復縁を選んでいたと思いますか?ミヅキ:うーん…「悲しませないし不安な想いは一切させないから、周りとか関係なく2人だけでの関係性を楽しく築いていこう」みたいな感じで言ってくれたら違ったかなと思います。― ではホカンスに参加して、一番成長した部分や学んだことを教えて下さい。ミヅキ:成長しているか分からないんですけど、一緒にいる時間が長かったので、女性メンバーから学んだことが多かったです。ゆきちゃん(ゆきこ)とかエリカちゃんとか私の真逆の性格だから、相手のことをすごく深く考えて「相手を思いやってこういう風に言わなかった」と言っていたのを聞いて、私も自分の考えだけではなくて抑えることも大事にしていこうと思いました。― ありがとうございました。(modelpress編集部)エリカ: 30歳(93年) ショップ店員ゆきこ:30歳(93年) 歯科衛生士もも:28歳(95年) 料理研究家ミヅキ:26歳 (97年) ヨガインストラクターゆづき:25歳(98年)モデルマサヤ:32歳(91年) 美容師まさと:31歳(92年) 会社員たかあき:25歳(98年) サッカーコーチセカイ:27歳(96年) パーソナルトレーナースンギ:25歳(98年)経営者たかあき&エリカ:交際期間1年3ヶ月、別れて1年(第2話で発表)マサヤ&もも:交際期間1年1ヶ月、別れて10ヶ月(第3話で発表)まさと&ゆきこ:交際期間4年、別れて4年(第4話で発表)スンギ&ミヅキ:交際期間1年2ヶ月、別れて1年3ヶ月(第4話で発表)セカイ&ゆづき:交際期間4ヶ月、別れて3年3ヶ月(第6話で発表)作品ページ:https://www.amazon.co.jp/dp/B0D56TVFF1配信開始日:2024年8月22日(木) 20時より独占配信中※配信内容・スケジュールは予告なく変更になる場合ありスタジオMC:川島明(麒麟)、指原莉乃、長谷川忍(シソンヌ)主題歌:eill 「happy ever after」(ポニーキャニオン)話数:全8話8月22日(木)20時 第1話−第4話8月29日(木)20時 第5話−第6話9月 5日(木)20時 第7話−第8話コピーライト:(C)2024 Amazon Content Services LLC or its Affiliates.【Not Sponsored 記事】