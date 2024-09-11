SKE48 井上瑠夏・鎌田菜月・熊崎晴香、爽やかなブルー&シックな大人ビキニ姿
アイドルグループ・SKE48が、現在発売中のグラビア雑誌『BOMB』2024年10月号(ワン・パブリッシング)の表紙に登場している。
『BOMB』2024年10月号(ワン・パブリッシング)
○■SKE48 井上瑠夏・鎌田菜月・熊崎晴香、『BOMB』2024年10月号表紙に登場
今号は、10月2日に33枚目のシングル「告白心拍数」を発売するSKE48が登場。井上瑠夏・鎌田菜月・熊崎晴香の3人が表紙を飾る。爽やかなブルー系の水着&シックな大人ビキニ姿でほわほわとした性格の3人の柔らかい雰囲気がたまらない、癒しのビキニグラビアを披露している。
裏表紙にはチームK llの中野愛理と藤本冬香が登場。年齢は少し離れてはいるが仲良しな2人が初ペアグラビアでグッとセクシーな黒のチューブトップビキニで大人の表情をみせている。
また、TSUTAYAほか店舗限定版の表紙は、HKT48の石橋颯・竹本くるみ・松岡はなが担当。裏表紙は高崎かなみが務める。
【編集部MEMO】
『BOMB(ボム)』は、ワン・パブリッシングが発行するグラビア雑誌。毎月9日発売。2021年9月9日発売の10月号で、創刊から通巻500号を突破した。10月号には、井上瑠夏・鎌田菜月・熊崎晴香(SKE48)、中野愛理・藤本冬香(SKE48)、石橋颯・竹本くるみ・松岡はな(HKT48)、池本しおり(テラス×テラス)、矢野ななか、白濱美兎、高崎かなみ、河田陽菜・藤嶌果歩(日向坂46)、OCHA NORMA、≠ME、NGT48、my fav、木下彩音、鶴嶋乃愛、高井千帆が登場する。
『BOMB』2024年10月号(ワン・パブリッシング)
○■SKE48 井上瑠夏・鎌田菜月・熊崎晴香、『BOMB』2024年10月号表紙に登場
今号は、10月2日に33枚目のシングル「告白心拍数」を発売するSKE48が登場。井上瑠夏・鎌田菜月・熊崎晴香の3人が表紙を飾る。爽やかなブルー系の水着&シックな大人ビキニ姿でほわほわとした性格の3人の柔らかい雰囲気がたまらない、癒しのビキニグラビアを披露している。
また、TSUTAYAほか店舗限定版の表紙は、HKT48の石橋颯・竹本くるみ・松岡はなが担当。裏表紙は高崎かなみが務める。
【編集部MEMO】
『BOMB(ボム)』は、ワン・パブリッシングが発行するグラビア雑誌。毎月9日発売。2021年9月9日発売の10月号で、創刊から通巻500号を突破した。10月号には、井上瑠夏・鎌田菜月・熊崎晴香(SKE48)、中野愛理・藤本冬香(SKE48)、石橋颯・竹本くるみ・松岡はな(HKT48)、池本しおり(テラス×テラス)、矢野ななか、白濱美兎、高崎かなみ、河田陽菜・藤嶌果歩(日向坂46)、OCHA NORMA、≠ME、NGT48、my fav、木下彩音、鶴嶋乃愛、高井千帆が登場する。