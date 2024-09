富士急ハイランドにて、射的、ヨーヨー釣り、スーパーボールすくいなど、懐かしの定番屋台が並ぶ夜祭りイベント「FUJI-Q縁日」を開催!

さらに、開業60周年記念プロジェクトとして8月に実施されたナイトイベント「ドローン×花火スペシャルショー」もアップデートして実施されます☆

富士急ハイランド「FUJI-Q縁日/500機のドローン&花火ショー」

会場:富士急ハイランド

入園無料の「富士急ハイランド」にて、涼しい夜祭りイベント「FUJI-Q縁日」を開催!

さらに2024年8月に実施されて好評だった「ドローン×花火スペシャルショー」がリニューアルして開催されます。

家族や友人と、懐かしい遊びがいっぱいの縁日と大迫力のドローン&花火ショーが満喫できるイベントです☆

〜フジQの夏はまだ終わらない〜「FUJI-Q縁日」

開催日時:2024年9月14日(土)〜16日(月祝) 15:00〜19:00

縁日ゲーム:ヨーヨー、スーパーボールすくい、射的、お菓子掴み、落書きせんべい、宝石探し

ゲーム料金:一律 100円

※券売機でのチケット購入が必要

※宝石探しのみ料金が異なります(5分探し放題 700円)

縁日フード(キッチンカー):かき氷、フランクフルト、やきそば、からあげ、ご当地サイダー、ラムネなど

フード料金:一律 300円

※券売機でのチケット購入が必要

※ドリンクのみ現金での販売です

会場:園内セントラルパーク

“富士急ハイランドの夏はまだ終わらない”をテーマに、涼しく遊べる夜祭りイベント「FUJI-Q縁日」を開催!

「FUJI-Q縁日」では、園内中央のセントラルパークに「射的」「ヨーヨー」「スーパーボールすくい」など、お祭りの定番屋台が立ち並びます。

ほかにもカラフルで見た目も楽しい「落書きせんべい」、手いっぱいに掴み取りができる「お菓子掴み」など、家族揃って楽しめる縁日ゲームが盛りだくさんです。

また、「かき氷」や「やきそば」はもちろん、「富士山サイダー」や「富士山コーラ」といった縁日グルメも登場し、広々とした芝生広場で涼しい夜風を感じながら、お食事を楽しむこともできます☆

さらに「FUJI-Q縁日」開催中は、富士急グループ施設のペアチケットやキャラクターグッズ、富士急オリジナルグッズが当たるビンゴ大会も毎日開催!

ビンゴにならなくても、参加賞としてもれなくタオルやステッカーなど富士急ハイランド60周年記念グッズがもらえます。

BINGO大会の参加方法

開催時間:各日 18:00〜

景品:

・富士急ハイランド ペアフリーパス

・ふじやま温泉 ペア入館券

・さがみ湖MORIMORI ペアフリーパス

・キャラクターグッズ など

縁日ゲームまたはフードを購入すると、スタンプカードがもらえます。

ゲーム利用とフード購入で、計2個のスタンプを集めると「BINGOカード」をプレゼント。

BINGO大会は、セントラルパーク内ステージで開催されます。

※BINGOカードは、数に限りがあります

※BINGOにならなかった方の中でラッキー賞の抽選を行い、当選すると「60周年記念タオル」をプレゼント。また、参加賞として、1人1枚「60周年記念ステッカー」をプレゼント

富士急ハイランド開業60周年記念「ドローン&花火ショー」

開催日:2024年9月14日(土)〜9月16日(月)、9月21日(土)〜9月22日(日)

※「ドローン&花火ショー」開催期間の富士急ハイランドの営業時間は、9:00〜21:00

時間:20:50〜 約10分間

※小雨決行・荒天中止

観覧場所:

・フードスタジアム2Fテラス(有料観覧席)

※富士急ハイランド公式アプリより事前購入できます

・セントラルパーク

有料観覧席:

・1区画 2,000円(ドリンク・お菓子プレゼント)

※ドリンク・お菓子は人数分(最大4名分)

・フードスタジアム2階テラス 特設会場

2024年8月に開催し60,000人以上が楽しんだナイトイベント「ドローン×花火スペシャルショー」が、内容をリニューアルして、アンコール開催決定!

開業60周年を記念して8月に実施した納涼花火大会に500機のドローンアートを掛け合わせた「富士急ハイランド」初のスペシャルナイトショーが大好評だったことから、今回、8月に実施したショー内容に新しい要素を加えてアップデートし、より富士急ハイランドらしい演出が楽しめるショーになりました☆

さらに、演出内容は日替わりとなっており、期間中何度鑑賞しても、常に新しいショーが楽しめます。

また、このドローンと花火の競演をより楽しめるように、前回満席御礼となった有料観覧席(フードスタジアムの2階のテラス)を今回も設置。

1区画2,000円でドリンクとおつまみがセットになっており、この観覧席からは遮るものなくドローンと花火を満喫できるお得な席となっています!

ショー開催日は駐車場が90分間無料となりますので、短時間でも気軽に立ち寄れるのも嬉しいポイント。

8月のショーを見逃してしまった方も、秋の連休にオンリーワンの思い出を作りたい方も、よりパワーアップした富士急ハイランドの「ドローン&花火ショー」を楽しむことができます。

家族や友だちと盛り上がれる、「富士急ハイランド」の秋イベント!

「FUJI-Q縁日」は2024年9月14日から16日の3日間、「ドローン&花火ショー」は9月14日から16日、21日、22日の5日間開催です。

