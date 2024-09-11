『格付けチェック』秋SPに総勢20人 大御所や金メダリスト、Hey! Say! JUMP、櫻坂46も【チーム分け一覧】
ダウンタウン・浜田雅功が司会を務める、ABCテレビ・テレビ朝日系の恒例バラティー特番『芸能人格付けチェック 秋の3時間スペシャル』が、10月1日午後7時から放送決定。一流芸能人を目指すゲストとチーム分けが発表された。
【写真】不正解はあるのか？ “絶対ありえへんうな重”を焼く浜田雅功
今回は“食と芸術”にまつわる6つのチェックを行う。間違えるごとに、普通、二流、三流、そっくりさんとランクダウン。最後は“映す価値なし”画面から消えてしまう。最終チェックは「うなぎ」で、“絶対ありえへんうな重”は、なんとナマズを料理ド素人の浜田が焼く。
7チーム、総勢20人が挑戦する。菜々緒、井浦新、城田優、中尾明慶、パリオリンピック柔道金メダリストの角田夏実＆出口クリスタ、Hey! Say! JUMPの中島裕翔＆伊野尾慧、櫻坂46の守屋麗奈＆松田里奈＆大園玲、EXITの兼近大樹＆りんたろー。と、13人が初参戦。 前回登場時（2021年秋）一流芸能人だった櫻坂46・山崎天（※崎＝たつさき）は、初参戦のメンバーとともに一流をキープすることができるのか。さらに、中村雅俊、萬田久子、Hey! Say! JUMP・知念侑李、3時のヒロインのかなで＆福田麻貴&ゆめっちはリベンジを誓う。アシスタントはヒロド歩美アナウンサー。
■『芸能人格付けチェック 秋の3時間スペシャル』
10月1日（火）午後7時〜9時48分
【出演】司会・浜田雅功、アシスタント・ヒロド歩美
【ゲスト】
チーム 大御所俳優：中村雅俊、萬田久子
チーム 無能の鷹：菜々緒、井浦新
チーム 仲良し：城田優、中尾明慶
チーム 柔道 金メダル：角田夏実、出口クリスタ
チーム Hey! Say! JUMP：知念侑李、中島裕翔、伊野尾慧
チーム 櫻坂46：守屋麗奈、松田里奈、山崎天、大園玲
チーム 芸人：かなで・福田麻貴・ゆめっち（3時のヒロイン）、兼近大樹・りんたろー。（EXIT）
【写真】不正解はあるのか？ “絶対ありえへんうな重”を焼く浜田雅功
今回は“食と芸術”にまつわる6つのチェックを行う。間違えるごとに、普通、二流、三流、そっくりさんとランクダウン。最後は“映す価値なし”画面から消えてしまう。最終チェックは「うなぎ」で、“絶対ありえへんうな重”は、なんとナマズを料理ド素人の浜田が焼く。
■『芸能人格付けチェック 秋の3時間スペシャル』
10月1日（火）午後7時〜9時48分
【出演】司会・浜田雅功、アシスタント・ヒロド歩美
【ゲスト】
チーム 大御所俳優：中村雅俊、萬田久子
チーム 無能の鷹：菜々緒、井浦新
チーム 仲良し：城田優、中尾明慶
チーム 柔道 金メダル：角田夏実、出口クリスタ
チーム Hey! Say! JUMP：知念侑李、中島裕翔、伊野尾慧
チーム 櫻坂46：守屋麗奈、松田里奈、山崎天、大園玲
チーム 芸人：かなで・福田麻貴・ゆめっち（3時のヒロイン）、兼近大樹・りんたろー。（EXIT）