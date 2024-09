SpaceXが2024年9月10日に、フロリダ州にあるNASAのケネディ宇宙センターから、商業用打ち上げロケットのFalcon 9を打ち上げたことを発表しました。今回のFalcon 9には、初の民間人による船外活動を目指すミッション「Polaris Dawn」に携わる4人の乗組員が搭乗しています。- SpaceX - Launcheshttps://www.spacex.com/launches/mission/?missionId=polarisdawn

Polaris Dawn is go for launch pic.twitter.com/tx1gUyZjZr— SpaceX (@SpaceX) September 10, 2024

Falcon 9 launches @PolarisProgram's Polaris Dawn, Dragon’s 14th human spaceflight mission pic.twitter.com/DCd0s0Tl8P— SpaceX (@SpaceX) September 10, 2024

Achievement unlocked - apogee 1,400.7 km



Forward bulkhead Draco firing during burn ???? pic.twitter.com/Z7kUTcA2CH— SpaceX (@SpaceX) September 11, 2024

Polaris Dawn will travel to an altitude of 1,400 km, attempt the first commercial spacewalk from Dragon, test Starlink-laser based communications, and conduct a wide range of research in microgravity before returning to Earth and splashing down off the coast of Florida pic.twitter.com/X4kGksg3Rd— SpaceX (@SpaceX) September 10, 2024

The @PolarisProgram mission readiness review just finished and we are currently go for launch in just over 24 hours.



Crew safety is absolutely paramount and this mission carries more risk than usual, as it will be the furthest humans have traveled from Earth since Apollo and the… https://t.co/4TEwupwldQ— Elon Musk (@elonmusk) August 26, 2024

SpaceX launches billionaire Jared Isaacman to conduct first private spacewalk | AP Newshttps://apnews.com/article/spacex-polaris-dawn-private-spacewalk-707e90a2868ce37f8c0c2028004f91b9Polaris Dawn mission blasts off with plans for first commercial spacewalk | SpaceX | The Guardianhttps://www.theguardian.com/science/article/2024/sep/10/polaris-dawn-mission-blasts-off-first-commercial-spacewalk-spacex今回Falcon 9に搭乗しているのは電子決済会社「Shift4」の創業者であるジャレッド・アイザックマン氏や元空軍パイロットのキッド・ポティート氏、SpaceXのエンジニアのアンナ・メノン氏ならびにサラ・ギリス氏です。アイザックマン氏らを乗せたFalcon 9は現地時間2024年9月10日5時23分にケネディ宇宙センターから打ち上げられました。その後、Falcon 9から分離された宇宙船「Dragon」は目標の高度1400kmに到達。SpaceXによると、Dragonと乗組員は1961年から1972年にかけて実施されたアポロ計画以来最高高度に到達したとのこと。今回、乗組員らは5日間にわたり「Polaris Dawn」ミッションを遂行します。このミッションの主な目的は、SpaceXが開発した船外活動スーツを着用した民間宇宙飛行士による史上初の船外活動(EVA)を行うことです。また、地球上および長期宇宙飛行中の人間の健康状態を向上させることを目的とした複数のパートナー機関による36の研究と実験、宇宙でのStarlinkレーザー通信テストも実施される予定です。計画では、アイザックマン氏による船外活動は日本時間2024年9月12日16時23分から約20分間にわたり実施される予定で、ギリス氏と共にアイザックマン氏は民間人として初の宇宙遊泳を行います。SpaceXのイーロン・マスクCEOは「今回のミッションはアポロ計画以来、人類が最も地球から離れることになるため、通常よりも多くのリスクを伴います。乗組員の安全は絶対に最優先されるべきです」と語っています。なお、アイザックマン氏らを乗せたDragonの現在位置は以下のサイトで確認できます。SPACEX - Where is Dragon?https://www.spacex.com/follow-dragon