1994年10月〜1995年3月にテレビ東京系にて放送されたTVアニメ『BLUE SEED』が放送から30周年を迎えることを記念し、主題歌やサウンドトラック含む13作品のダウンロード/サブスクリプション配信が全世界でスタートした。『BLUE SEED』は高田裕三原作、古代神話・現代社会・環境破壊・バイオ技術等を巧妙に織り交ぜたシリアスなストーリー展開の中に、ラブコメ・お色気・コメディの要素をスパイス的に散りばめていることで、TVオンエア当時、アニメファンを中心に話題となった人気作品だ。

◾︎『BLUE SEED 国土管理室宴会記念号』 1994年発売収録曲:EXCEED ILLUSION Lock! My Door DAN-GAN my love し遽討任發Π貪 セ笋世韻量瓦[歌唱] TAKADA BAND/折笠愛/三石琴乃/玉川紗己子/林原めぐみ配信URL:https://BLUESEED6506.lnk.to/Krr0G3mB◾︎『CARNIVAL・BABEL〜カルナバル・バベル〜』 1994年発売収録曲:CARNIVAL・BABEL 〜カルナバル・バベル〜 ¬襪呂佑爐蕕覆 -FOR THE LONELY CITY GIRL- CARNIVAL・BABEL 〜カルナバル・バベル〜ぬ襪呂佑爐蕕覆 -FOR THE LONELY CITY GIRL-[歌唱] TAKADA BAND配信URL:https://BLUESEED6508.lnk.to/xVyEAeXB◾︎『BLUE SEED 音楽編 Vol.1』 1994年発売収録曲:CARNIVAL・BABEL 〜カルナバル・バベル〜 ∪弔魂(みたま) 9藩 す喊世竜で グ任猟稽村 α霪紂噌喊世北テられた男〜 Ьさな決意 ┨馘擺浜室の紅葉 奇稲田伝説 闇に閉ざされた歴史 焦燥 まつろわぬ者ども 国土管理室、出動せよ 襲撃死刑台の少女 飴笋鷲蕕韻覆! 渦欺心が燃えるとき 屋鬼の呼び声 外Δ呂気世 さだめは死 寛昏の街へ㉑Touch and Go!!㉒CARNIVAL・BABEL〜カルナバル・バベル〜(reprise/instrumental)配信URL:https://BLUSEED6509.lnk.to/DKWrunkuik◾︎『BLUE SEED 音楽編 Vol.2』 1995年発売収録曲:BORDERLESS UNIVERSE 破滅の始まり ノスタルジア とつの魂(みたま)を持つ男〜叢雲〜 ゲ罎祖国の大地は・・・ 神秘なる女性(ひと) Ч咾屬訖澄 ╂司(マドンナ)たちの戦場 立ち上がれ、決然と! 苦い勝利 EYECATCHER 紅葉、がんばります! アンビリーバボー!アメリカ帰りの陰陽師 星を飛び越えて(紅葉&桜バージョン) BLUE SEED PIANO SUITE 依輯 厩馘擺浜室の捜査 俺舛合う魂 灰好汽離誕生 完鬼の召喚 ㉑それぞれの業 ㉒誰がために戦う ㉓HUsH-A-BYE LULLABY配信URL:https://BLUESEED6510.lnk.to/8nSJSIbS◾︎『BLUE SEED 妖精より愛をこめて ACT1. 紅葉編』1995年発売収録曲:GO IT ALONE GO IT ALONE(OFF VOCAL VERSION)[歌唱] 林原めぐみ配信URL:https://BLUESEED6511.lnk.to/1FyOcYLn◾︎『BLUE SEED 妖精より愛をこめて ACT2. 小梅編』1995年発売収録曲:Blame or Blade Blame or Blade(OFF VOCAL)[歌唱] 三石琴乃配信URL:https://BLUESEED6512.lnk.to/ihetmQx9◾︎『BLUE SEED 妖精より愛をこめて ACT3. 竹内編』1995年発売収録曲:My sin My sin(OFF VOCAL)[歌唱] 折笠愛配信URL:https://BLUESEED6513.lnk.to/omN4gqKx◾︎『BLUE SEED 妖精より愛をこめて ACT4. 桜編』1995年発売収録曲:Cry for the moon Cry for the moon(OFF VOCAL)[歌唱] 玉川紗己子配信URL:https://BLUESEED6514.lnk.to/kLp2qiN7◾︎『BLUE SEED 妖精より愛をこめて ACT5. 草薙編』1995年発売収録曲:RISKY GAME RISKY GAME(OFF VOCAL)[歌唱] 井上和彦配信URL:https://BLUESEED4515.lnk.to/gAxcdNdb◾︎『BLUE SEED 音楽編 Vol.3』 1995年発売収録曲:CARNIVAL・BABEL〜カルナバル・バベル〜(TVサイズ) ▲泪張螢Ε(instrumental)8鼎竜憶 でΔ售鵑覬 ス藩佞侶菴粥善震燭鮠茲蟇曚┐董 λ杜 У嫖!桜、只今参上COMIC MOOD IN "BLUE SEED" 輝く魂(みたま) 届かぬ想い 遠き呼び声の彼方へ優しさに包まれて・・・ 暁の出動 皆既日食〜運命の時〜 儀式 哀泪張螢Ε(紅葉version) 映鬚せ間(とき) 伽弔魂(みたま)(version) 骸鹽圓惑海┐討い襪 乾泪張螢Ε ㉑Touch and Go!! ㉒「OMAKE THEATER」オープニングテーマ ㉓X-FILE 国木田のばやい ㉔進め!動画少女 ㉕ジャジャンとマージャン ㉖FESTIVAL NIGTH ㉗国木田どっぽーん ㉘THE DAY OF SUGISHITA ㉙スサノオ・オー・ノー ㉚ごいんきょ Go Go!配信URL:https://blueseed6516.lnk.to/a3R3CGDh◾︎『Eternal Truth』1996年発売収録曲:Eternal Truth SECOND KISS Eternal Truth(OFF VOCAL VERSION)SECOND KISS(OFF VOCAL VERSION)[歌唱] TAKADA BAND配信URL:https://BLUESEED6517.lnk.to/P0srP4WU◾︎『BLUE SEED・謡』 1996年発売収録曲:CARNIVAL・BABEL 〜カルナバル・バベル〜 GO IT ALONE Blame or BladeEXCEED ILLUSION シ遽討任發Π貪 私だけの夢へ BORDERLESS UNIVERSEMy sin RISKY GAME DAN-GAN my love 夜はねむらない -FOR THE LONELY CITY GIRL- Cry for the moon Lock! My Door HUsH-A-BYE LULLABY Touch and Go!![歌唱] TAKADA BAND/林原めぐみ/三石琴乃/玉川紗己子/折笠愛/井上和彦配信URL:https://BLUESEED6518.lnk.to/l9dCnO7y◾︎『BLUE SEED TOO』 1996年発売収録曲:Eternal Truth 悪夢は再び うつろう時、うつろな心 れ躙される平穏 ゥ丱譽鵐轡◆船▲瓮螢から来た女 Εペレーション・ミタマ KOKUDOS IN AMERICA 東洋の秘術宿命(さだめ)を断ちて 過ぎ去りし日々の夢 焦燥 脅迫 計略 緊張 恐怖COUNT DOWN 影鷽佑量詭世院´SECOND KISS配信URL:https://BLUESEED6519.lnk.to/rcH9PDZe