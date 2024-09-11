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◾︎¡ØBLUE SEED ¹ñÅÚ´ÉÍý¼¼±ã²ñµÇ°¹æ¡Ù 1994Ç¯È¯Çä
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[²Î¾§] TAKADA BAND/ÀÞ³Þ°¦/»°ÀÐ¶×Çµ/¶ÌÀî¼Ó¸Ê»Ò/ÎÓ¸¶¤á¤°¤ß
ÇÛ¿®URL¡§https://BLUESEED6506.lnk.to/Krr0G3mB
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[²Î¾§] TAKADA BAND
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◾︎¡ØBLUE SEED ²»³ÚÊÔ Vol.1¡Ù¡¡1994Ç¯È¯Çä
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ÇÛ¿®URL¡§https://BLUSEED6509.lnk.to/DKWrunkuik
◾︎¡ØBLUE SEED ²»³ÚÊÔ Vol.2¡Ù¡¡1995Ç¯È¯Çä
¼ýÏ¿¶Ê¡§¡BORDERLESS UNIVERSE ¢ÇËÌÇ¤Î»Ï¤Þ¤ê £¥Î¥¹¥¿¥ë¥¸¥¢ ¤È¬¤Ä¤Îº²(¤ß¤¿¤Þ)¤ò»ý¤ÄÃË¡ÁÁÑ±À¡Á ¥²æ¤¬ÁÄ¹ñ¤ÎÂçÃÏ¤Ï¡¦¡¦¡¦ ¦¿ÀÈë¤Ê¤ë½÷À(¤Ò¤È) §¹Ó¤Ö¤ë¿À¡¹ ¨À»Êì(¥Þ¥É¥ó¥Ê)¤¿¤Á¤ÎÀï¾ì ©Î©¤Á¾å¤¬¤ì¡¢·èÁ³¤È! ª¶ì¤¤¾¡Íø «EYECATCHER ¬¹ÈÍÕ¡¢¤¬¤ó¤Ð¤ê¤Þ¤¹! ¥¢¥ó¥Ó¥ê¡¼¥Ð¥Ü¡¼!¥¢¥á¥ê¥«µ¢¤ê¤Î±¢ÍÛ»Õ ®À±¤òÈô¤Ó±Û¤¨¤Æ(¹ÈÍÕ&ºù¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó) ¯BLUE SEED PIANO SUITE °Í½´¶ ±¹ñÅÚ´ÉÍý¼¼¤ÎÁÜºº ²¶Á¤¹ç¤¦º² ³¥¹¥µ¥Î¥ªÃÂÀ¸ ´°µ´¤Î¾¤´ ㉑¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¶È ㉒Ã¯¤¬¤¿¤á¤ËÀï¤¦ ㉓HUsH-A-BYE LULLABY
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◾︎¡ØBLUE SEED ÍÅÀº¤è¤ê°¦¤ò¤³¤á¤Æ ACT1. ¹ÈÍÕÊÔ¡Ù1995Ç¯È¯Çä
¼ýÏ¿¶Ê¡§¡GO IT ALONE ¢GO IT ALONE¡ÊOFF VOCAL VERSION¡Ë
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ÇÛ¿®URL¡§https://BLUESEED6511.lnk.to/1FyOcYLn
◾︎¡ØBLUE SEED ÍÅÀº¤è¤ê°¦¤ò¤³¤á¤Æ ACT2. ¾®ÇßÊÔ¡Ù1995Ç¯È¯Çä
¼ýÏ¿¶Ê¡§¡Blame or Blade ¢Blame or Blade(OFF VOCAL)
[²Î¾§] »°ÀÐ¶×Çµ
ÇÛ¿®URL¡§https://BLUESEED6512.lnk.to/ihetmQx9
◾︎¡ØBLUE SEED ÍÅÀº¤è¤ê°¦¤ò¤³¤á¤Æ ACT3. ÃÝÆâÊÔ¡Ù1995Ç¯È¯Çä
¼ýÏ¿¶Ê¡§¡My sin ¢My sin(OFF VOCAL)
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ÇÛ¿®URL¡§https://BLUESEED6513.lnk.to/omN4gqKx
◾︎¡ØBLUE SEED ÍÅÀº¤è¤ê°¦¤ò¤³¤á¤Æ ACT4. ºùÊÔ¡Ù1995Ç¯È¯Çä
¼ýÏ¿¶Ê¡§¡Cry for the moon ¢Cry for the moon(OFF VOCAL)
[²Î¾§] ¶ÌÀî¼Ó¸Ê»Ò
ÇÛ¿®URL¡§https://BLUESEED6514.lnk.to/kLp2qiN7
◾︎¡ØBLUE SEED ÍÅÀº¤è¤ê°¦¤ò¤³¤á¤Æ ACT5. ÁðÆåÊÔ¡Ù1995Ç¯È¯Çä
¼ýÏ¿¶Ê¡§¡RISKY GAME ¢RISKY GAME(OFF VOCAL)
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ÇÛ¿®URL¡§https://BLUESEED4515.lnk.to/gAxcdNdb
◾︎¡ØBLUE SEED ²»³ÚÊÔ Vol.3¡Ù 1995Ç¯È¯Çä
¼ýÏ¿¶Ê¡§¡CARNIVAL¡¦BABEL¡Á¥«¥ë¥Ê¥Ð¥ë¡¦¥Ð¥Ù¥ë¡Á(TV¥µ¥¤¥º) ¢¥Þ¥Ä¥ê¥¦¥¿(instrumental)
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◾︎¡ØEternal Truth¡Ù1996Ç¯È¯Çä
¼ýÏ¿¶Ê¡§¡Eternal Truth ¢SECOND KISS £Eternal Truth(OFF VOCAL VERSION)
¤SECOND KISS(OFF VOCAL VERSION)
[²Î¾§] TAKADA BAND
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¼ýÏ¿¶Ê¡§¡CARNIVAL¡¦BABEL ¡Á¥«¥ë¥Ê¥Ð¥ë¡¦¥Ð¥Ù¥ë¡Á ¢GO IT ALONE £Blame or Blade
¤EXCEED ILLUSION ¥·î±Æ¤Ç¤â¤¦°ìÅÙ ¦»ä¤À¤±¤ÎÌ´¤Ø §BORDERLESS UNIVERSE
¨My sin ©RISKY GAME ªDAN-GAN my love «Ìë¤Ï¤Í¤à¤é¤Ê¤¤ -FOR THE LONELY CITY GIRL- ¬Cry for the moon Lock! My Door ®HUsH-A-BYE LULLABY ¯Touch and Go!!
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°COUNT DOWN¡¡±Æó¿Í¤ÎÌëÌÀ¤±¡¡²SECOND KISS
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