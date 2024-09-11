1994Ç¯10·î¡Á1995Ç¯3·î¤Ë¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ·Ï¤Ë¤ÆÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿TV¥¢¥Ë¥á¡ØBLUE SEED¡Ù¤¬ÊüÁ÷¤«¤é30¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ë¤³¤È¤òµ­Ç°¤·¡¢¼çÂê²Î¤ä¥µ¥¦¥ó¥É¥È¥é¥Ã¥¯´Þ¤à13ºîÉÊ¤Î¥À¥¦¥ó¥í¡¼¥É/¥µ¥Ö¥¹¥¯¥ê¥×¥·¥ç¥óÇÛ¿®¤¬Á´À¤³¦¤Ç¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¡£

¡ØBLUE SEED¡Ù¤Ï¹âÅÄÍµ»°¸¶ºî¡¢¸ÅÂå¿ÀÏÃ¡¦¸½Âå¼Ò²ñ¡¦´Ä¶­ÇË²õ¡¦¥Ð¥¤¥ªµ»½ÑÅù¤ò¹ªÌ¯¤Ë¿¥¤ê¸ò¤¼¤¿¥·¥ê¥¢¥¹¤Ê¥¹¥È¡¼¥ê¡¼Å¸³«¤ÎÃæ¤Ë¡¢¥é¥Ö¥³¥á¡¦¤ª¿§µ¤¡¦¥³¥á¥Ç¥£¤ÎÍ×ÁÇ¤ò¥¹¥Ñ¥¤¥¹Åª¤Ë»¶¤ê¤Ð¤á¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ç¡¢TV¥ª¥ó¥¨¥¢Åö»þ¡¢¥¢¥Ë¥á¥Õ¥¡¥ó¤òÃæ¿´¤ËÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¿Íµ¤ºîÉÊ¤À¡£

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ÇÛ¿®ºîÉÊ


◾︎¡ØBLUE SEED ¹ñÅÚ´ÉÍý¼¼±ã²ñµ­Ç°¹æ¡Ù 1994Ç¯È¯Çä
¼ýÏ¿¶Ê¡§­¡EXCEED ILLUSION ­¢Lock! My Door ­£DAN-GAN my love ­¤·î±Æ¤Ç¤â¤¦°ìÅÙ ­¥»ä¤À¤±¤ÎÌ´¤Ø
[²Î¾§] TAKADA BAND/ÀÞ³Þ°¦/»°ÀÐ¶×Çµ/¶ÌÀî¼Ó¸Ê»Ò/ÎÓ¸¶¤á¤°¤ß
ÇÛ¿®URL¡§https://BLUESEED6506.lnk.to/Krr0G3mB


◾︎¡ØCARNIVAL¡¦BABEL¡Á¥«¥ë¥Ê¥Ð¥ë¡¦¥Ð¥Ù¥ë¡Á¡Ù¡¡1994Ç¯È¯Çä
¼ýÏ¿¶Ê¡§­¡CARNIVAL¡¦BABEL ¡Á¥«¥ë¥Ê¥Ð¥ë¡¦¥Ð¥Ù¥ë¡Á ­¢Ìë¤Ï¤Í¤à¤é¤Ê¤¤ -FOR THE LONELY CITY GIRL- ­£CARNIVAL¡¦BABEL ¡Á¥«¥ë¥Ê¥Ð¥ë¡¦¥Ð¥Ù¥ë¡Á­¤Ìë¤Ï¤Í¤à¤é¤Ê¤¤ -FOR THE LONELY CITY GIRL-
[²Î¾§] TAKADA BAND
ÇÛ¿®URL¡§https://BLUESEED6508.lnk.to/xVyEAeXB


◾︎¡ØBLUE SEED ²»³ÚÊÔ Vol.1¡Ù¡¡1994Ç¯È¯Çä
¼ýÏ¿¶Ê¡§­¡CARNIVAL¡¦BABEL ¡Á¥«¥ë¥Ê¥Ð¥ë¡¦¥Ð¥Ù¥ë¡Á ­¢ÀÄ¤­º²(¤ß¤¿¤Þ) ­£¹ÈÍÕ ­¤¹Ó¿À¤Îµ¤ÇÛ ­¥°Ç¤ÎÄ·ÎÂ¼Ô ­¦ÁðÆå¡Á¹Ó¿À¤ËÌ¥Æþ¤é¤ì¤¿ÃË¡Á ­§¾®¤µ¤Ê·è°Õ ­¨¹ñÅÚ´ÉÍý¼¼¤Î¹ÈÍÕ ­©´ñ°ðÅÄÅÁÀâ ­ª°Ç¤ËÊÄ¤¶¤µ¤ì¤¿Îò»Ë ­«¾ÇÁç ­¬¤Þ¤Ä¤í¤ï¤Ì¼Ô¤É¤â ­­¹ñÅÚ´ÉÍý¼¼¡¢½ÐÆ°¤»¤è ­®½±·â
­¯»à·ºÂæ¤Î¾¯½÷ ­°»ä¤ÏÉé¤±¤Ê¤¤! ­±²µ½÷¿´¤¬Ç³¤¨¤ë¤È¤­ ­²°­µ´¤Î¸Æ¤ÓÀ¼ ­³°¦¤Ï¤µ¤À¤á ¤µ¤À¤á¤Ï»à ­´²«ºª¤Î³¹¤Ø㉑Touch and Go!!㉒CARNIVAL¡¦BABEL¡Á¥«¥ë¥Ê¥Ð¥ë¡¦¥Ð¥Ù¥ë¡Á(reprise/instrumental)
ÇÛ¿®URL¡§https://BLUSEED6509.lnk.to/DKWrunkuik


◾︎¡ØBLUE SEED ²»³ÚÊÔ Vol.2¡Ù¡¡1995Ç¯È¯Çä
¼ýÏ¿¶Ê¡§­¡BORDERLESS UNIVERSE ­¢ÇËÌÇ¤Î»Ï¤Þ¤ê ­£¥Î¥¹¥¿¥ë¥¸¥¢ ­¤È¬¤Ä¤Îº²(¤ß¤¿¤Þ)¤ò»ý¤ÄÃË¡ÁÁÑ±À¡Á ­¥²æ¤¬ÁÄ¹ñ¤ÎÂçÃÏ¤Ï¡¦¡¦¡¦ ­¦¿ÀÈë¤Ê¤ë½÷À­(¤Ò¤È) ­§¹Ó¤Ö¤ë¿À¡¹ ­¨À»Êì(¥Þ¥É¥ó¥Ê)¤¿¤Á¤ÎÀï¾ì ­©Î©¤Á¾å¤¬¤ì¡¢·èÁ³¤È! ­ª¶ì¤¤¾¡Íø ­«EYECATCHER ­¬¹ÈÍÕ¡¢¤¬¤ó¤Ð¤ê¤Þ¤¹! ­­¥¢¥ó¥Ó¥ê¡¼¥Ð¥Ü¡¼!¥¢¥á¥ê¥«µ¢¤ê¤Î±¢ÍÛ»Õ ­®À±¤òÈô¤Ó±Û¤¨¤Æ(¹ÈÍÕ&ºù¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó) ­¯BLUE SEED PIANO SUITE ­°Í½´¶ ­±¹ñÅÚ´ÉÍý¼¼¤ÎÁÜºº ­²¶Á¤­¹ç¤¦º² ­³¥¹¥µ¥Î¥ªÃÂÀ¸ ­´°­µ´¤Î¾¤´­ ㉑¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¶È ㉒Ã¯¤¬¤¿¤á¤ËÀï¤¦ ㉓HUsH-A-BYE LULLABY
ÇÛ¿®URL¡§https://BLUESEED6510.lnk.to/8nSJSIbS


◾︎¡ØBLUE SEED ÍÅÀº¤è¤ê°¦¤ò¤³¤á¤Æ ACT1. ¹ÈÍÕÊÔ¡Ù1995Ç¯È¯Çä
¼ýÏ¿¶Ê¡§­¡GO IT ALONE ­¢GO IT ALONE¡ÊOFF VOCAL VERSION¡Ë
[²Î¾§] ÎÓ¸¶¤á¤°¤ß
ÇÛ¿®URL¡§https://BLUESEED6511.lnk.to/1FyOcYLn


◾︎¡ØBLUE SEED ÍÅÀº¤è¤ê°¦¤ò¤³¤á¤Æ ACT2. ¾®ÇßÊÔ¡Ù1995Ç¯È¯Çä
¼ýÏ¿¶Ê¡§­¡Blame or Blade ­¢Blame or Blade(OFF VOCAL)
[²Î¾§] »°ÀÐ¶×Çµ
ÇÛ¿®URL¡§https://BLUESEED6512.lnk.to/ihetmQx9


◾︎¡ØBLUE SEED ÍÅÀº¤è¤ê°¦¤ò¤³¤á¤Æ ACT3. ÃÝÆâÊÔ¡Ù1995Ç¯È¯Çä
¼ýÏ¿¶Ê¡§­¡My sin ­¢My sin(OFF VOCAL)
[²Î¾§] ÀÞ³Þ°¦
ÇÛ¿®URL¡§https://BLUESEED6513.lnk.to/omN4gqKx


◾︎¡ØBLUE SEED ÍÅÀº¤è¤ê°¦¤ò¤³¤á¤Æ ACT4. ºùÊÔ¡Ù1995Ç¯È¯Çä
¼ýÏ¿¶Ê¡§­¡Cry for the moon ­¢Cry for the moon(OFF VOCAL)
[²Î¾§] ¶ÌÀî¼Ó¸Ê»Ò
ÇÛ¿®URL¡§https://BLUESEED6514.lnk.to/kLp2qiN7


◾︎¡ØBLUE SEED ÍÅÀº¤è¤ê°¦¤ò¤³¤á¤Æ ACT5. ÁðÆåÊÔ¡Ù1995Ç¯È¯Çä
¼ýÏ¿¶Ê¡§­¡RISKY GAME ­¢RISKY GAME(OFF VOCAL)
[²Î¾§] °æ¾åÏÂÉ§
ÇÛ¿®URL¡§https://BLUESEED4515.lnk.to/gAxcdNdb


◾︎¡ØBLUE SEED ²»³ÚÊÔ Vol.3¡Ù 1995Ç¯È¯Çä
¼ýÏ¿¶Ê¡§­¡CARNIVAL¡¦BABEL¡Á¥«¥ë¥Ê¥Ð¥ë¡¦¥Ð¥Ù¥ë¡Á(TV¥µ¥¤¥º) ­¢¥Þ¥Ä¥ê¥¦¥¿(instrumental)
­£¸Å¤Îµ­²± ­¤Ç¦¤Ó´ó¤ë±Æ ­¥¹ÈÍÕ¤Î·è¿´¡Á±¿Ì¿¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤Æ¡Á ­¦ËÅÎ¬ ­§µÕÅ¾!ºù¡¢Âþº£»²¾å
­¨COMIC MOOD IN "BLUE SEED" ­©µ±¤¯º²(¤ß¤¿¤Þ) ­ªÆÏ¤«¤ÌÁÛ¤¤ ­«±ó¤­¸Æ¤ÓÀ¼¤ÎÈàÊý¤Ø
­¬Í¥¤·¤µ¤ËÊñ¤Þ¤ì¤Æ¡¦¡¦¡¦ ­­¶Ç¤Î½ÐÆ° ­®³§´ûÆü¿©¡Á±¿Ì¿¤Î»þ¡Á ­¯µ·¼° ­°¥Þ¥Ä¥ê¥¦¥¿(¹ÈÍÕversion) ­±Çò¤¤»þ´Ö(¤È¤­) ­²ÀÄ¤­º²(¤ß¤¿¤Þ)(version­¶) ­³¼óÅÔ¤ÏÇ³¤¨¤Æ¤¤¤ë¤« ­´¥Þ¥Ä¥ê¥¦¥¿ ㉑Touch and Go!! ㉒¡ÖOMAKE THEATER¡×¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¥Æ¡¼¥Þ ㉓X-FILE ¹ñÌÚÅÄ¤Î¤Ð¤ä¤¤ ㉔¿Ê¤á!Æ°²è¾¯½÷ ㉕¥¸¥ã¥¸¥ã¥ó¤È¥Þ¡¼¥¸¥ã¥ó ㉖FESTIVAL NIGTH ㉗¹ñÌÚÅÄ¤É¤Ã¤Ý¡¼¤ó ㉘THE DAY OF SUGISHITA ㉙¥¹¥µ¥Î¥ª¡¦¥ª¡¼¡¦¥Î¡¼ ㉚¤´¤¤¤ó¤­¤ç Go Go!
ÇÛ¿®URL¡§https://blueseed6516.lnk.to/a3R3CGDh


◾︎¡ØEternal Truth¡Ù1996Ç¯È¯Çä
¼ýÏ¿¶Ê¡§­¡Eternal Truth ­¢SECOND KISS ­£Eternal Truth(OFF VOCAL VERSION)
­¤SECOND KISS(OFF VOCAL VERSION)
[²Î¾§] TAKADA BAND
ÇÛ¿®URL¡§https://BLUESEED6517.lnk.to/P0srP4WU


◾︎¡ØBLUE SEED¡¦ÍØ¡Ù 1996Ç¯È¯Çä
¼ýÏ¿¶Ê¡§­¡CARNIVAL¡¦BABEL ¡Á¥«¥ë¥Ê¥Ð¥ë¡¦¥Ð¥Ù¥ë¡Á ­¢GO IT ALONE ­£Blame or Blade
­¤EXCEED ILLUSION ­¥·î±Æ¤Ç¤â¤¦°ìÅÙ ­¦»ä¤À¤±¤ÎÌ´¤Ø ­§BORDERLESS UNIVERSE
­¨My sin ­©RISKY GAME ­ªDAN-GAN my love ­«Ìë¤Ï¤Í¤à¤é¤Ê¤¤ -FOR THE LONELY CITY GIRL- ­¬Cry for the moon ­­Lock! My Door ­®HUsH-A-BYE LULLABY ­¯Touch and Go!!
[²Î¾§] TAKADA BAND/ÎÓ¸¶¤á¤°¤ß/»°ÀÐ¶×Çµ/¶ÌÀî¼Ó¸Ê»Ò/ÀÞ³Þ°¦/°æ¾åÏÂÉ§
ÇÛ¿®URL¡§https://BLUESEED6518.lnk.to/l9dCnO7y


◾︎¡ØBLUE SEED TOO¡Ù 1996Ç¯È¯Çä
¼ýÏ¿¶Ê¡§­¡Eternal Truth¡¡­¢°­Ì´¤ÏºÆ¤Ó¡¡­£¤¦¤Ä¤í¤¦»þ¡¢¤¦¤Ä¤í¤Ê¿´¡¡­¤ìúí¸¤µ¤ì¤ëÊ¿²º¡¡­¥¥Ð¥ì¥ó¥·¥¢¡Á¥¢¥á¥ê¥«¤«¤éÍè¤¿½÷¡¡­¦¥ª¥Ú¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¡¦¥ß¥¿¥Þ¡¡­§KOKUDOS IN AMERICA¡¡­¨ÅìÍÎ¤ÎÈë½Ñ¡¡
­©½ÉÌ¿(¤µ¤À¤á)¤òÃÇ¤Á¤Æ¡¡­ª²á¤®µî¤ê¤·Æü¡¹¤ÎÌ´¡¡­«¾ÇÁç¡¡­¬¶¼Ç÷¡¡­­·×Î¬¡¡­®¶ÛÄ¥¡¡­¯¶²ÉÝ¡¡
­°COUNT DOWN¡¡­±Æó¿Í¤ÎÌëÌÀ¤±¡¡­²SECOND KISS
ÇÛ¿®URL¡§https://BLUESEED6519.lnk.to/rcH9PDZe

¡ØBLUE SEED¡Ù YouTube´ü´Ö¸ÂÄê¸ø³«

Âè1ÏÃ¡ÁÂè13ÏÃ¡¡9/13(¶â)21:00¡Á9/27(¶â)20:59
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Âè14ÏÃ¡ÁÂè26ÏÃ¡¡9/20(¶â)21:00¡Á10/4(¶â)20:59
¥¤¥Ã¥­¸«¥×¥ì¥ß¥¢¾å±Ç²ñURL¡§ https://youtu.be/ZK_MJ0h9RRg

¡Ú¡ØBLUE SEED¡Ù¥Ç¥¸¥¿¥ë¥»¥ëÇÛ¿®¾ðÊó¡Ê¥À¥¦¥ó¥í¡¼¥É·¿ÈÎÇä¡Ë¡Û
¡ØBLUE SEED¡Ù¡§ https://lnk.to/blueseed_ds
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²»³Ú - Àî°æ·û¼¡
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CG - IKIF
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¥«¥é¡¼¥Ç¥¶¥¤¥ó - ¹ÃÈå¤±¤¤¤³
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À©ºî - Production I.G¡¢°±¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó
À½ºîÃøºî - KING RECORDS¡¢¥¤¥ó¥°¡¢¥à¡¼¥Ó¥Ã¥¯¡¢¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ

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