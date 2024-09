サムスンの次期フラッグシップ機「Galaxy S25 Ultra」については、さまざまな噂が飛び交っています。最近では、背面カメラの一部が大幅に強化されると著名リーカーが発信しました。

サムスンのGalaxy Ultraシリーズは、同社のスマホの中で常に最高のスペックを搭載することに重点を置いてきました。特にメインカメラが200MP(2億画素)であることは際立っていますが、昨年のGalaxy S23 Ultraから同じ仕様に留まっています。

著名リーカーのIce Universe氏によると、Galaxy S25 Ultraのメインカメラは変更されないが、超広角カメラは変更されるとのこと。長年にわたり12MPセンサーを使っていましたが、OnePlusやGoogleの競合製品と並ぶ50MPに交換すると述べています。具体的にはサムスンの最新イメージセンサー「ISOCELL JN3」を使うそう。

Galaxy S25 Ultra camera specifications have been confirmed.

The only upgrade is the ultra-wide-angle sensor, 50MP 0.7um ISOCELL JN3 sensor, the main camera 200MP HP2 (small process upgrade model unchanged), 3x is still 10MP IMX754, 5x is still IMX854 50MP 0.7 um

— ICE UNIVERSE (@UniverseIce) September 9, 2024