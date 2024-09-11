¿¹ÊÝ¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡¢3¥Ð¥Ã¥¯·ÑÂ³¤ÇSB¤ÎÎ©¤Á°ÌÃÖ¤É¤¦¤Ê¤ë¡©¡¡µá¤á¤é¤ì¤ë¡È¥¹¥Ú¥·¥ã¥ê¥Æ¥£¡É
¿¹ÊÝ¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤ÏÃæ¹ñÀï¡¢¥Ð¡¼¥ì¡¼¥óÀï¤Ç3¥Ð¥Ã¥¯¤òºÎÍÑ
¡¡¿¹ÊÝ°ì´ÆÆÄÎ¨¤¤¤ëÆüËÜÂåÉ½¤Ï¡¢9·î¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿2026Ç¯ËÌÃæÊÆ¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¡ÊWÇÕ¡Ë¥¢¥¸¥¢ºÇ½ªÍ½Áª¤ÇÃæ¹ñ¡Ê7-0¡¿5Æü¥Û¡¼¥à¡Ë¡¢¥Ð¡¼¥ì¡¼¥ó¡Ê5-0¡¿¸½ÃÏ»þ´Ö11Æü¥¢¥¦¥§¡¼¡ËÁê¼ê¤Ë2Ï¢¾¡¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£
¡¡¿¹ÊÝ¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤ÏÏ¢Àï¤Ç¡È¹¶·âÅª¡É3¥Ð¥Ã¥¯¤òºÎÍÑ¤·¤¿¤Ê¤«¡¢ÆüËÜÂåÉ½¤Ë¤ª¤±¤ë¥µ¥¤¥É¥Ð¥Ã¥¯¡ÊSB¡Ë¤ÎÎ©¤Á°ÌÃÖ¤ä¡¢º£¸å¤ÎÊý¸þÀ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹Í»¡¤¹¤ë¡£¡Ê¼èºà¡¦Ê¸¡áFOOTBALL ZONEÊÔ½¸Éô¡¦¶â»Ò·ýÌé¡Ë
¡¡¡¡¡¡¡þ¡¡¡¡¡¡¡þ¡¡¡¡¡¡¡þ
¡¡5Æü¤ÎÃæ¹ñÀï¤Ï¡¢Â¿¤¯¤Î¥á¥Ç¥£¥¢¤¬4¥Ð¥Ã¥¯¥¹¥¿¡¼¥È¤òÍ½ÁÛ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤À¤¬³¸¤ò³«¤±¤Æ¤ß¤ì¤Ð¡¢¿¹ÊÝ´ÆÆÄ¤ÏÄ®ÅÄ¹À¼ù¡¢Ã«¸ý¾´¸ç¡¢ÈÄÁÒÞæ¤Î3¥Ð¥Ã¥¯¤òÁ÷¤ê½Ð¤¹¡£Áê¼ê¤ò°µÅÝ¤·¤¿»î¹ç¤Ï7-0¤Ç²÷¾¡¡£10Æü¤Î¥Ð¡¼¥ì¡¼¥óÀï¤Ç¤âÆ±¤¸¤¯ºÇ½ª¥é¥¤¥ó¤Ë3Ëç¤òÊÂ¤Ù¡¢ÀèÈ¯¤ÎÆþ¤ìÂØ¤¨¤Ï1¿Í¡Êµ×ÊÝ·ú±Ñ¢ª³ùÅÄÂçÃÏ¡Ë¤Î¤ß¡£¿¹ÊÝ´ÆÆÄ¤¬»î¹ç¸å¡ÖÄ¾¶á¤Î»î¹ç¤Î´¶³Ð¤òÁª¼ê¤¿¤Á¤¬¥Ô¥Ã¥ÁÆâ¤ÇÁ´Éô½Ð¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¡×¤ÈÁª¤ó¤À¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¡¢¸«»ö5ÆÀÅÀ¤òÃ¡¤½Ð¤·¤Æ¸«¤»¤¿¡£
¡¡°ìÊý¤Ç¡¢²áµîÂåÉ½Àï¤Ç4¥Ð¥Ã¥¯¤Î±¦SB¤È¤·¤Æ¥¹¥¿¥á¥ó¤òÃ´¤Ã¤Æ¤¤¿DF¿û¸¶Í³Àª¤Ï¡¢2»î¹ç¤ò½ÐÈÖ¤Ê¤·¤Ç½ª¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¥Ð¡¼¥ì¡¼¥óÀïÁ°¤Ë¤Ï¡Ö¤³¤¦¤¤¤¦ºÇ½ªÍ½Áª¤ÇÃ¯¤¬¤¤¤Ä¤É¤³¤Ç½Ð¤ë¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤Ï¡¢½Ð¤Æ¤Ê¤¤Áª¼êÁ´°÷¤¬Íý²ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢ÂåÉ½¤Ç¤ÎSB¤ÎÎ©¤Á°ÌÃÖ¤ËÊÑ²½¤¬À¸¤¸¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï»ö¼Â¤À¡£
¡¡¤½¤ì¤Ç¤â¿û¸¶¤Ïº£²Æ°ÜÀÒ¤·¤¿¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É1Éô¥µ¥¦¥µ¥ó¥×¥È¥ó¤Ç3¥Ð¥Ã¥¯¥·¥¹¥Æ¥à¤ò·Ð¸³¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢½Ð¾ì¤·¤¿3»î¹ç¤È¤â±¦¤Î¥¦¥¤¥ó¥°¥Ð¥Ã¥¯¤Ç½Ð¾ì¡£¡Ö¥Ü¡¼¥ë¤Ë´Ø¤ï¤ê¤Ê¤¬¤é¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ö¤Ë½Ð¤·¤ÆÆ°¤¤¤Æ¤ò·«¤êÊÖ¤·¡¢¥Ú¥Ê¡Ê¥Ú¥Ê¥ë¥Æ¥£¡¼¥¨¥ê¥¢¡Ë¤ÎÃæ¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤È¤³¤í¤¬ËÍ¼«¿È¤Î¶¯¤ß¡£¡ÊÆüËÜÂåÉ½¤Ç¡Ë¥¦¥¤¥ó¥°¥Ð¥Ã¥¯¤Ç½Ð¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢SB¤È¤·¤Æ½Ð¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢¶¦ÄÌ¤·¤Æ½Ð¤»¤ë¤â¤Î¤Ï¤¢¤ë¡×¤È¼«¿®¤ò»ý¤Ä¡£10·î°Ê¹ß3¥Ð¥Ã¥¯¤¬·ÑÂ³¤È¤Ê¤Ã¤¿¾ì¹ç¤â¡¢½½Ê¬¤Ë·×»»¤Ç¤¤ëÁª¼ê¤Ç¤Ï¤¢¤ë¡£
¡¡¤¿¤À¡¢ÆüËÜ¤Î¥µ¥¤¥É¤Ë¤Ï¶¯ÎÏ¤ÊÁª¼ê¤¬Â¿¿ôÂ¸ºß¡£»°ãø·°¡¢°ËÅì½ãÌé¡¢Æ²°ÂÎ§¡¢µ×ÊÝ·ú±Ñ¡¢Á°ÅÄÂçÁ³¤Ê¤É¤Ï¤½¤ì¤¾¤ì¤¬¡È¥¹¥Ú¥·¥ã¥ê¥Æ¥£¡É¤¬¸÷¤ëÀïÎÏ¤¿¤Á¤À¡£¶¥Áè¤¬·ã¤·¤¤¤Ê¤«¡Ö½ãÌé¤¯¤ó¤ÈÎ§¤¯¤ó¤È¤Îº¹ÊÌ²½¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¼«Ê¬¼«¿È¤¬¤¹¤ë¤³¤È¤¬¡¢ËÍ¤¬¤½¤³¤Ç»î¹ç¤Ë½Ð¤ë¤³¤È¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡£¥Í¥¬¥Æ¥£¥Ö¤Ê¤â¤Î¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢¼«Ê¬¤¬º£»ý¤Æ¤ë¤â¤Î¡¢¼«Ê¬¤¬°ã¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤â¤Î¤ò¡¢¥Ô¥Ã¥Á¤ËÎ©¤Ã¤¿»þ¤Ë½Ð¤»¤ë¤È¤³¤í¤Ï½Ð¤·¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¤ÈËÜ¿Í¤âÏÃ¤¹¤È¤ª¤ê¡¢¥¦¥¤¥ó¥°¥Ð¥Ã¥¯¤Ç½ÐÈÖ¤òÆÀ¤ë¤Ë¤Ï¤½¤ì¤Ê¤ê¤Î°ã¤¤¤ò¼¨¤¹É¬Í×¤¬¤¢¤ê¤½¤¦¤À¡£
¡¡SB¤È¤¤¤¦ÏÈÁÈ¤ß¤Ç¤Ï¡¢º£²ó4Âç²ñ¤ÎWÇÕ½Ð¾ì¤ò·Ð¸³¤¹¤ë37ºÐ¤ÎÄ¹Í§Í¤ÅÔ¤ä¡¢µîÇ¯¤ÎWÇÕ¥¢¥¸¥¢£²¼¡Í½Áª¤Ç¥²¡¼¥à¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤òÌ³¤á¤¿Ãæ»³ÍºÂÀ¤â¾·½¸¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢Ãæ¹ñÀï¡¢¥Ð¡¼¥ì¡¼¥óÀï¤Î2»î¹ç¤Ç¤Ï¤È¤â¤Ë½ÐÈÖ¤òÆÀ¤é¤ì¤º¡£¤³¤ì¤Þ¤Çº¸SB¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¿°ËÆ£ÍÎµ±¤¬¥×¥ì¥·¡¼¥º¥ó¤Î²ø²æ¡ÊÃæÂ¹ü¤ò¹üÀÞ¡Ë¤ÇÉÔºß¡£¤µ¤é¤ËÉÚ°Â·òÍÎ¡¢¶¶²¬Âç¼ù¤Î2¿Í¤âÉé½ý¤òÊú¤¨¾·½¸³°¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¾õ¶·¤òÆ§¤Þ¤¨¤Æ¤â¡¢9·î¥·¥ê¡¼¥º¤Ç3¥Ð¥Ã¥¯¤¬ºÎÍÑ¤µ¤ì¤¿¤Î¤ÏÉ¬Á³¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¡¡ÆüËÜÂåÉ½¤Ï10·î°Ê¹ß¤â¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢Àï¡Ê10·î10Æü¡Ë¡¢¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢Àï¡Ê10·î15Æü¡Ë¡¢¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢Àï¡Ê11·î15Æü¡Ë¡¢Ãæ¹ñÀï¡Ê11·î19Æü¡Ë¤ÈºÇ½ªÍ½Áª¤ÎÉé¤±¤é¤ì¤Ê¤¤Àï¤¤Â³¤¯¡£µ×ÊÝ¤¬¡ÖËÍ¤Î¾¡¼ê¤ÊÍ½ÁÛ¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¡×¤ÈÁ°ÃÖ¤¤·¤Ä¤Ä¡¢¡Ö¤³¤Î¤Þ¤Þ²¿¤«¥Ï¥×¥Ë¥ó¥°¤¬µ¯¤¤Ê¤¤¸Â¤ê¤Ï¥¹¥ê¡¼¤Ç¤ä¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤¹¤«¤Í¡×¤È¥Ð¡¼¥ì¡¼¥óÀï¤òÁ°¤ËÈ¯¸À¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤Î¥·¥¹¥Æ¥à¤ò·ÑÂ³¤¹¤ë¤«ÈÝ¤«¡£9·îÉÔºß¤À¤Ã¤¿°ËÆ£¤äÉÚ°Â¤Ê¤É¤Î¾õÂÖ¤â¾¯¤Ê¤«¤é¤º´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤³¤È¤âÁÛÄê¤µ¤ì¤ë¤Ê¤«¡¢¿¹ÊÝ´ÆÆÄ¤Î¹½ÁÛ¤Ë±þ¤¸¤Æ¾·½¸¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë¤âÊÑ²½¤¬À¸¤¸¤Æ¤¯¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¡ÊFOOTBALL ZONEÊÔ½¸Éô¡¦¶â»Ò·ýÌé / Kenya Kaneko¡Ë