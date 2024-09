GOOD ON THE REELが、2年振りとなるオリジナルアルバム『ふれてみたいと思った。』を11月13日にリリースする。

同作は、3人体制になってからは初となるアルバム。タイトルの『ふれる』には、touch、swing、insaneなど、様々なメッセージが込められているという。

また、10月12日よりアコースティックツアー『musicteller vol.1-7』の開催が決定。渡辺諒(ANTENA)、金廣真悟(グッドモーニングアメリカ)と共に7会場を巡る。さらに、『ふれてみたいと思った。』を携えて、ライブシリーズ『HAVE A “GOOD” NIGHT』のvol.139-141を12月1日より開催する。

<メンバーコメント>

・千野隆尋

配信のみのリリースが続く中、ようやく形に残るリリースができることを心から嬉しく思います。正直このご時世、CDにすることにあまり意味はないのかもしれません。それでも今一度、「ふれる」ということの大切さを少しでも思い出していただけたら幸いです。それに伴いツアーでは~touch swing insane~と、様々な「ふれる」という体験をしていただきたいと思っているので、お越しになる方はどうぞお楽しみに。

・岡粼広平

止まってしまった制作活動。好調とは言えない日々に少しずつ皆に元気を分けてもらってどうにかまたエンジンに火をつけることができました。GOOD ON THE REELとして届けなきゃいけないもの、3人でじっくりと話し合い、今回の新曲に繋がっていきます。そしてライブツアーで皆に元気を返しにいきます。ありがとう。宜しくね。

・宇佐美友啓

メンバー3人でGOOD ON THE REELと向き合いGOOD ON THE REELを考え抜いた結果たどり着いたひとつの作品です。変わっていく部分と変わってはいけない部分、そのバランスを強く意識し制作に臨みました。そうして完成した楽曲たちはこれからのライブをグイグイ引っ張って行ってくれると信じているので、ツアーでふれてみて欲しいと思います。どちらも楽しみにしていてください。

