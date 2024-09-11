PS Store「1,500円以下セール」開催。「ローラードローム」「ゴーストランナー」などが割引
【1,500円以下セール】
開催期間：9月25日まで
セール期間：9月25日まで
開催期間：9月25日まで
ソニー・インタラクティブエンタテインメント（SIE）は、PlayStation Storeにて「1,500円以下セール」を開始した。期間は9月25日まで。
セールでは、ゲーム本編や有料DLCなど合わせて1,191アイテムをラインナップされている。「ボーダーランズ3」や「戦場のヴァルキュリア４」、「ゴーストランナー」「ローラードローム」など、過去の大作や名作などもセール対象となっている。
セール対象タイトル（一部）
セール期間：9月25日まで
ボーダーランズ3 超レベルアップ・エディション PS4＆PS5
価格：8,800円→880円（90%オフ）
□ストアページ
戦場のヴァルキュリア４ 新価格版
価格：2,970円→1,485円（50%オフ）
□ストアページ
Ghostrunner - ゴーストランナー
価格：4,500円→1,350円（70%オフ）
□ストアページ
ローラードローム
価格：4,100円→1,379円（67%オフ）
□ストアページ