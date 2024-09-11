¡ÚµÆÃÏÉÒ¹¬Ï¢ºÜ¡ô36¡Û¡ÖÄ¾´¶Åª¤Ë»È¤¨¤ë¡×¼ÂÀÓ¤âÃÎÌ¾ÅÙ¤â¤Ê¤¤¾å±à·¼»ËÅê¼ê¤ò³ÍÆÀ
¡ÚµÆÃÏÉÒ¹¬¡¡íåÏÓ¥¹¥«¥¦¥È¤Î¸×´ãÎÏ¡Ê£³£¶¡Ë¡Ûº£²ó¤Ï£²£°£°£¶Ç¯¥É¥é¥Õ¥È¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤ß¤è¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡££°£µÇ¯¤«¤é£°£·Ç¯¤Þ¤Ç¤Î£³Ç¯´Ö¤ÏÂç³Ø¡¦¼Ò²ñ¿Í¤È¹â¹»À¸¥É¥é¥Õ¥È¤òÊ¬Î¥¤Ç¹Ô¤Ã¤¿»þÂå¤Ç¤·¤¿¡£¤¤¤ï¤æ¤ëµÕ»ØÌ¾ÏÈ¤¬´õË¾ÏÈ¤ÈÌ¾¾ÎÊÑ¹¹¤µ¤ì¡¢ºå¿À¤ÏÂçºå¥¬¥¹¤Î¾®ÅèÃ£ÌéÅê¼ê¤ò»ØÌ¾¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Á¤Ê¤ß¤Ë¤³¤ÎÇ¯¸Â¤ê¤ÇµÕ»ØÌ¾À©ÅÙ¤¬ÇÑ»ß¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¹â¹»À¸¤Ç¤Ï£±½äÌÜ¤Ë¹â¹»À¸¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥ï¥óÌî¼ê¤ÎÉ¾²Á¤À¤Ã¤¿°¦¹©ÂçÌ¾ÅÅ¡¦Æ²¾åÄ¾ÎÑÆâÌî¼ê¤ò»ØÌ¾¤¹¤ë¤âÃêÁª¤Ë³°¤ì¡¢Ä¹ºêÆüÂç¤ÎÌî¸¶¾»ÖÆâÌî¼ê¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ë¤Ë»ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡´õË¾ÏÈ¤Î¾®Åè¤ÏÀÐÀî¡¦Í·³Ø´Û»þÂå¤«¤é¸÷¤ëÂ¸ºß¤Ç¤·¤¿¡£Æþ³Ø¤ÈÆ±»þ¤ËÌîµåÉô¤¬ÁÏÀß¤µ¤ì¡¢£²Ç¯»þ¤Ë²Æ¤Î¹Ã»Ò±à¤Ë½Ð¾ì¤·¥Ù¥¹¥È£¸¤Ë¤±¤ó°ú¡£¹â¹»Â´¶È»þÅÀ¤ÇÃæÆü¤¬³ÍÆÀ¸õÊä¤Ëµó¤²¤¿¤Û¤É¤ÎÍË¾³ô¤Ç¤·¤¿¡£¥È¥è¥¿¼«Æ°¼Ö¤ËÆþ¼Ò¤·ÃæÆü¤È¤¤¤¦¥é¥¤¥ó¤â¤¢¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢Âçºå½Ð¿È¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡¢¾®Åè¤ÏÂçºå¥¬¥¹¤Ë½¢¿¦¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤¿¤À¡¢¾®Åè¤Ï¸Î¾ã¤Ê¤É¤â½Å¤Ê¤ê¼Ò²ñ¿Í»þÂå¤Ï¼çÎ©¤Ã¤¿À®ÀÓ¤ò»Ä¤»¤Ì¤Þ¤Þ£³Ç¯´Ö¤ò·Ð¤Æºå¿À¤ËµÕ»ØÌ¾¤ÇÆþÃÄ¡£¤³¤ì¤Ïºå¿À¤¬¿åÌÌ²¼¤ÇÆ°¤¤¤Æ¤¤¤¿¤ó¤À¤í¤¦¤Ê¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢Ã¯¤Ë¤Ç¤âÁÛÁü¤Ç¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¼Ò²ñ¿Í»þÂå¤Ë¿¤ÓÇº¤ó¤À¤Þ¤ÞµÕ»ØÌ¾¥É¥é£±¤ÎÉ¾²Á¤À¤È¡¢¤É¤¦¤·¤¿¤â¤Î¤«¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ºå¿À¤Î¥É¥é£±¤Ï¤½¤ì¤Ç¤Ê¤¯¤È¤â½Å°µ¤¬¤«¤«¤ê¤Þ¤¹¤«¤é¡£¤â¤Ã¤È³Ú¤Ê½ç°Ì¤Ç¤¸¤Ã¤¯¤ê°é¤Æ¤Æ¤â¤è¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¡Ä¤Ê¤É¤È¸À¤Ã¤Æ¤âº£¤Ï¤É¤¦¤Ë¤â¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡£
¡¡¾®Åè¤ÏÆþÃÄ£µÇ¯ÌÜ¤Î£±£±Ç¯¤Ë¼«¸ÊºÇÂ¿¤Î£³£¶»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¤·£±¾¡£²ÇÔ£µ¥Û¡¼¥ë¥É¡¢ËÉ¸æÎ¨£³¡¦£·£²¤È¥×¥í¤È¤·¤ÆÀïÎÏ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£´üÂÔ¤¬Âç¤¤«¤Ã¤¿¤À¤±¤Ë¡¢³èÌö¤Ç¤¤¿¥·¡¼¥º¥ó¤ò²á¤´¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢ËÜ¿Í¤âµß¤ï¤ì¤¿¤³¤È¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡¡°ìÊý¡¢¹â¹»¥É¥é£±¤ÎÌî¸¶¤Ï¶ì¤·¤ß¤Þ¤·¤¿¡£»ä¤â»ë»¡¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¥É¥é£±¤Ç¤Ï½Å°µ¤¬Âç¤¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¤·¤ç¤¦¡£ÃÏ¸µ¡¦¶å½£¤Î¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤¬ÅÓÃæ¡¢¥ê¥¹¥È¤«¤é³°¤·¤¿¤È¤Î¾ðÊó¤âÊ¹¤³¤¨¤Æ¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¤â¤¦¾¯¤·²¼°Ì»ØÌ¾¤Ç¤¸¤Ã¤¯¤ê°é¤Æ¤ì¤Ð¤è¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡¤³¤Î¥É¥é¥Õ¥È¤Ç»ä¤¬Ã´Åö¤·°õ¾Ý¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÏÂç³Ø¡¦¼Ò²ñ¿Í£³½äÌÜ¤Ç³ÍÆÀ¤·¤¿ÉðÂ¢Âç¤Î¾å±à·¼»ËÅê¼ê¤Ç¤¹¡££´Ç¯½Õ¤Î¥ê¡¼¥°Àï¤òÁ°¤Ë¤·¤¿¥ª¡¼¥×¥óÀï¤ò»ë»¡¤Ë¹Ô¤Ã¤¿»þ¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£ÂÐÀï¥Á¡¼¥à¤ÏÅìµþÏ»Âç³Ø¥ê¡¼¥°¤ÎÌ¾Ìç¡¦ÌÀ¼£¡£¤½¤Î¥ì¥®¥å¥é¡¼¥¯¥é¥¹¤òÁê¼ê¤ËÆâ³Ñ¤òÄ¾µå¤Ç¥É¥ó¥É¥ó¤¨¤°¤Ã¤Æ¡¢¥Ð¥Ã¥È¤ò¥Ð¥¥Ð¥ÀÞ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¥Þ¥¦¥ó¥ÉÅÙ¶»¡¢¥Æ¥ó¥Ý¤ÎÎÉ¤µ¤¬È´·²¤Ç¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ï¤¤¤±¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¼ÂºÝ¤ËÏÃ¤ò¤·¤Æ¤ß¤Æ¤âÄ¾´¶Åª¤Ë¡ÖÀäÂÐ¤Ë¤â¤¦»È¤¨¤ë¡×¤È³Î¿®¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤¿¤À¡¢ÉðÂ¢Âç¤Ï¥ì¥Ù¥ë¤Î¹â¤¤Åê¼ê¤¬¾å±à¤·¤«Â¸ºß¤·¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¼ÂºÝ¤Ë¥ê¡¼¥°Àï¤¬»Ï¤Þ¤ë¤È¥Õ¥ë²óÅ¾¤·¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤Î¤ÇÏ¢Åê¡¢Ï¢Åê¤ÇÁ´ÎÏÅêµå¤ò¤·¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£Åö»þ¤Î¾å±à¼«¿È¤Ë¤Ï¼ÂÀÓ¤âÃÎÌ¾ÅÙ¤â¤Ê¤¤¤ï¤±¤Ç¤¹¤«¤é¡¢µÆÃÏ¤ÎÌÜ¤Ï³Î¤«¤Ê¤Î¤«¤È¤Ê¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¡£¤³¤Î¾å±à¤ò²¿¤È¤«³ÍÆÀ¤·¤¿¤¤¤È¾å»Ê¤òÀâÆÀ¤·¼ÂºÝ¤Ë»ØÌ¾¤Ë»ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¾å±à¤Ï£±Ç¯ÌÜ¤Î£°£·Ç¯¤Ë£±£·»î¹ç¤ËÅê¤²£¸¾¡£µÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨£²¡¦£´£²¤ÎÀ®ÀÓ¤ò»Ä¤·¿·¿Í²¦¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤Ëµ±¤¤Þ¤·¤¿¡£Ä¹¤¯¤Ï³èÌö¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤¬¡¢»ä¤Ï¾å±à¤Î¥×¥íÆþ¤ê¤ÏÀµ²ò¤À¤Ã¤¿¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°úÂà¸å¤ÏÆÈÎ©¥ê¡¼¥°¤Î»ØÆ³¼Ô¤Ê¤É¤ò·Ð¤Æ¡¢¸½ºß¤ÏÊÆÂç¥ê¡¼¥°¡¦¥Ñ¥É¥ì¥¹¤ÎÃóÆü¥¹¥«¥¦¥È¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£¤Ç¤âÌîµå³¦¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¦¤È¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£