ºå¿À¡¡¡Ö´¶Æ°¤¹¤ë¥ì¥Ù¥ë¡×¤À¤Ã¤¿¿¹²¼æÆÂÀ¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼Á÷µå¡¡¡ÖÂç»³¤µ¤ó¤Î¶»¤á¤¬¤±¤Æ¡×²¬ÅÄ´ÆÆÄ¤Î¶µ¤¨¡õ´ðËÜ¤òÂÕ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¥ï¥ó¥×¥ì¡¼
¡¡¡Öºå¿À£·¡Ý£²£Ä£å£Î£Á¡×¡Ê£±£°Æü¡¢¹Ã»Ò±àµå¾ì¡Ë
¡¡£Ä£å£Î£Á¤Ë¹Ô¤¤«¤±¤¿Î®¤ì¤ò´°Á´¤Ë»ß¤á¤¿¥ï¥ó¥×¥ì¡¼¤À¤Ã¤¿¡£ºå¿À¤Î¿¹²¼æÆÂÀ³°Ìî¼ê¤¬¸«¤»¤¿Á¯¤ä¤«¤Ê¥Ð¥Ã¥¯¥Û¡¼¥à¡£Êá¼ê¤ÎÇßÌî¤¬¡Ö´¶Æ°¤¹¤ë¥ì¥Ù¥ë¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¤Û¤É¡¢¾¡ÇÔ¤òÊ¬¤±¤¿¥·¡¼¥ó¤À¡£
¡¡ÆñÅ¨¤ÎÅì¤ò£Ë£Ï¤·¡¢¥ê¡¼¥É¤ò£³ÅÀ¤Ë¹¤²¤Æ·Þ¤¨¤¿¼·²ó¡£ÀÐ°æ¤¬Ï¢ÂÇ¤ÇÌµ»àÆó¡¢»°ÎÝ¤Î¥Ô¥ó¥Á¤ò¾·¤¤¤¿¡££±ÅÀ¤Ç¤âÊÖ¤µ¤ì¤ì¤Ð¡¢ºÆ¤ÓÁê¼êÂÇÀþ¤ÏÂ©¤ò¿á¤ÊÖ¤·¤Æ¤¯¤ë¡£µÜºê¤ÎÂÇµå¤Ï±¦Íã¤Î¤Û¤ÜÄê°ÌÃÖÉÕ¶á¤Ë¾å¤¬¤Ã¤¿¡£¿¹²¼¤Ï¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ò·×¤Ã¤Æ¸å¤í¤«¤é¥¥ã¥Ã¥Á¤¹¤ë¤È¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤È¥¹¥Æ¥Ã¥×¤òÆ§¤ó¤Ç¥¹¥í¡¼¡£¡Ö¤È¤Ë¤«¤¯Âç»³¤µ¤ó¤Î¶»¤ò¤á¤¬¤±¤Æ¡×¡£¥Ü¡¼¥ë¤ÏÄã¤¤µ°Æ»¤ÇÂç»³¤Î¤â¤È¤Ø¿¤Ó¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÁ÷µå¤ò¸«¤¿Âç»³¤Ï¥¹¥ë¡¼¡£¤¹¤ë¤È¥Ü¡¼¥ë¤Ï¥ï¥ó¥Ð¥¦¥ó¥É¤Î¥¹¥È¥é¥¤¥¯Á÷µå¤ÇÇßÌî¤Î¥ß¥Ã¥È¤Ë¼ý¤Þ¤Ã¤¿¡£»°ÎÝ¤«¤éÆÍ¤Ã¹þ¤ó¤Ç¤¯¤ë¥ª¡¼¥¹¥Æ¥£¥ó¤ò¸«»ö¤Ë¥¿¥Ã¥Á¥¢¥¦¥È¤Ë¤·¡¢¾ìÌÌ¤Ï£²»à»°ÎÝ¤Ø¡£¼¡ÂÇ¼Ô¤òÀÐ°æ¤¬¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÂÇ¤Á¼è¤ê¡¢Ìµ¼ºÅÀ¤Ç¥Ô¥ó¥Á¤òÃ¦¤·¤¿¡£
¡¡¾õ¶·Åª¤Ë¤Ï£²ÅÀ¤ò³Ð¸ç¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¾ìÌÌ¡£¤À¤¬¥¹¥³¥¢¥Ü¡¼¥É¤Ë¥¼¥í¤ò¹ï¤á¤¿¤³¤È¤Ç¡¢»î¹ç¤ÎÎ®¤ì¤Ï´°Á´¤Ëºå¿À¤Ø¤È·¹¤¤¤¿¡£²¬ÅÄ´ÆÆÄ¤â¡ÖÂç¤¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÀä»¿¤·¤¿¥ï¥ó¥×¥ì¡¼¡£¤Ò¤â¤È¤¤¤Æ¤¤¤¯¤È¡¢ºòÇ¯¤«¤éÅ°Äì¤µ¤ì¤Æ¤¤¿²¬ÅÄÌîµå¤¬¤µ¤é¤Ë¥ì¥Ù¥ë¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤¤¿¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ë¡£
¡¡²¬ÅÄ´ÆÆÄ¤Î½¢Ç¤Åö½é¤«¤é¡¢³°Ìî¼ê¤Ï¤È¤Ë¤«¤¯¥«¥Ã¥È¥Þ¥ó¤Ë¶¯¤¤¥Ü¡¼¥ë¤òÅê¤²¤ë¤è¤¦»Ø¼¨¤·¤Æ¤¤¿¡£¥Ð¥Ã¥¯¥Û¡¼¥à¤¹¤ë´Ö¤Ë¼¡¤ÎÁö¼Ô¤Î¿ÊÎÝ¤òµö¤µ¤Ê¤¤¤³¤È¤¬Âç¤¤ÊÁÀ¤¤¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤ÈÆ±»þ¤Ë¥«¥Ã¥È¥Þ¥ó¤òÌ³¤á¤ëÆâÌî¼ê¤ÏÉ¬¤º³°Ìî¼ê¤È¥Û¡¼¥à¤Î¥é¥¤¥ó¾å¤ËÆþ¤ë¡£¾¯Ç¯Ìîµå¤«¤é´ðËÜ¤È¤·¤Æ¶µ¤¨¤é¤ì¤ë¤³¤È¤À¤¬¡¢¿¹²¼¤Î¥³¥á¥ó¥È¤ò¸«¤ì¤Ð¥«¥Ã¥È¥Þ¥ó¤ËÆþ¤Ã¤¿Âç»³¤Ï¤¤Ã¤Á¤ê¤ÈÁ÷µåÀþ¾å¤Ë¤¤¤¿¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¥Ü¡¼¥ë¤Î¶¯¤µ¤ò¸«¤Æ¥¹¥ë¡¼¤·¡¢¥ª¡¼¥¹¥Æ¥£¥ó¤Ï¥¿¥Ã¥Á¥¢¥¦¥È¡£²¬ÅÄ´ÆÆÄ¤¬ÁÊ¤¨¤Æ¤¤¿´ðËÜ¤ÎÂçÀÚ¤µ¡£¾¡Éé¤Î£·Ï¢Àï¤Î½éÀï¡¢¥Á¡¼¥à¤òµß¤Ã¤¿¥ï¥ó¥×¥ì¡¼¤«¤é¸«¤Æ¼è¤ì¤¿¡£