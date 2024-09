今月29日開催の『Yogibo Presents RIZIN.48』(さいたまスーパーアリーナ)で対戦する、第5代バンタム級王者のフアン・アーチュレッタと、MMA11戦無敗のラジャブアリ・シェイドゥラエフから、試合に向けて意気込みが届いた。昨年大みそかに朝倉海、今年6月にクレベル・コイケと強豪相手に連敗中のアーチュレッタ。クレベル戦ではヒールフックを極められて負傷したが、「再び暴れる準備はできている。休暇もとって身体も完全に回復している」と万全ぶりをアピール。「これは次期タイトル挑戦者を決める試合だと思っている」と、この試合に勝利して復活し2階級制覇を目指す。

6月の『RIZIN.47』で実力者の武田光司に圧倒的な強さで一本勝ちし、大きなインパクトを残したシェイドゥラエフ。前戦では「1日2試合したい」とまさかの目標を掲げていたが、今回も「1日で2人と戦いたいとリクエストをしましたが、今回も1回しか試合ができないらしい。次は私の要望が通ることを願っています」と、またもや常識外れのリクエストをぶち上げた。元王者のアーチュレッタに対しても「私よりも試合数が多く、今の私が成長するために必要な栄養になると思います」と“踏み台”宣言。そして「オリンピックでキルギス最強レスラーに勝利した文田健一郎選手を心より尊敬します。私も最強を倒して祖国を喜ばせたいと思います。そしていつか文田選手とグラップリングマッチを行いたいです」と、パリ五輪レスリング金メダリストにもアピールした。●フアン・アーチュレッタ コメントやあみんな。9月29日の試合が発表されてとても興奮している。145ポンドでさいたまスーパーアリーナに戻るぜ。これは次期タイトル挑戦者を決める試合だと思っている。再び暴れる準備はできている。休暇もとって身体も完全に回復している。美しい試合を見せられるようにたくさん練習しているぜ。Oss●ラジャブアリ・シェイドゥラエフ コメント1日で2人と戦いたいとリクエストをしましたが、今回も1回しか試合ができないらしい。次は私の要望が通ることを願っています。PRIDEを見ていた私からすると、その意思を受け継いだ舞台で戦えることは夢心地でした。次戦相手は私よりも試合数が多く、今の私が成長するために必要な栄養になると思います。ラジャブアリのストーリーはまだ始まったばかりです。ボスのNobuも日本のファンも私を愛してくれると信じています。オリンピックでキルギス最強レスラーに勝利した文田健一郎選手を心より尊敬します。私も最強を倒して祖国を喜ばせたいと思います。そしていつか文田選手とグラップリングマッチを行いたいです。●9月29日『Yogibo presents RIZIN.48』対戦カード(さいたまスーパーアリーナ)・ライト級タイトルマッチ【王者】ホベルト・サトシ・ソウザ vs. 【挑戦者】ルイス・グスタボ・バンタム級王座決定戦井上直樹 vs. キム・スーチョル・スーパーアトム級伊澤星花 vs. 浅倉カンナ・フェザー級萩原京平 vs. 高木凌・バンタム級元谷友貴vs.太田忍・バンタム級牛久絢太郎vs.佐藤将光・バンタム級金太郎vs.秋元強真・フライ級新井丈vs.エンカジムーロ・ズールー・ライト級矢地祐介vs.宇佐美正パトリック・フェザー級カルシャガ・ダウトベックvs.木下カラテ・フェザー級フアン・アーチュレッタ vs. ラジャブアリ・シェイドゥラエフ