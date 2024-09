ファッションアイテムから便利グッズまで、ディズニーグッズを幅広く取り扱う「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」

今回は、「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」で発売中の、お部屋に掛けるだけで楽しいハロウィーンの世界が広がる、ディズニーデザイン「ハロウィーンタペストリー」の紹介をします☆

ベルメゾン ディズニー「ハロウィーンタペストリー」

© Disney

タイプと価格:【S】2,990円(税込)、【M】3,990円(税込)

サイズ:【S】約60×85cm、【M】約90×130cm

品質:ポリエステル100%

販売店舗:ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ

※タペストリー用の棒、紐は付きません。

「ミッキー&フレンズ」デザインのタペストリー。

「ミッキーマウス」、「ミニーマウス」、「ドナルドダック」、「グーフィー」、「プルート」、「チップ&デール」がハロウィーンを愉しむアートに気分が上がります!

月に映るゴーストの影など、ユニークなタッチで表現されているのもポイント◎

© Disney

「ミッキーマウス」たちの周りには、蜘蛛やゴースト、コウモリにお菓子などハロウィーンらしいモチーフもたくさん☆

オレンジ色がアクセントになったポップなカラーリングで、壁に飾るだけでインテリアの主役になります。

お部屋の広さや用途に合わせてSサイズとMサイズの2種類のサイズから選べるのも魅力的!

© Disney

生地は、シワになりにくいしっかりした生地を使用。

ネットに入れればご自宅の洗濯機で洗うこともできます。

© Disney

上部にはバーが通せるループ付き。

お手持ちの突っ張り棒などを通して飾ることもできます。

場所を取らずに好きなところに掛けられる手軽さがうれしい!

お部屋に掛けるだけで楽しいハロウィーンの世界が広がる、ディズニーデザイン「ハロウィーンタペストリー」の紹介でした☆

ベルメゾン ディズニーファンタジーショップで販売中です。

