今回は、「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」で発売中の、象の墓場のシーンがモチーフになった、ディズニーデザイン「ユニセックス総柄シャツ」の紹介をします☆

ベルメゾン ディズニー「ユニセックス総柄シャツ」ライオン・キング/スカー

© Disney

価格:6,990円(税込)

サイズ:S、M、L、LL

前:中央ボタン留め

後ろ:ヨーク切替下タック

裾:両脇丸カット

生地:<織物>綿60%、レーヨン40%(平織)

販売店舗:ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ

『ライオン・キング』に登場する「スカー」デザインの総柄シャツ。

劇中に登場する象の墓場をモチーフにしたクールなデザインで、裾のラウンドカットがこなれた印象です。

一面には、「スカー」と「ハイエナ」が一緒にデザインされていて迫力満点!

© Disney

男女ともに着られるユニセックスサイズなのもうれしいポイントです。

やや長めの丈なので羽織って着てもサマ見え☆

© Disney

さらに一部のボタンを開けて着たり、ショートパンツに合わせたトレンドの着こなしにも最適です。

生地は綿とレーヨンをブレンドした、なめらかで肌ざわりの良い素材を使用しているので着心地も抜群!

個性的なアートがクールでかっこよく、1枚で様々なコーディネートが楽しめるので重宝しそう。

象の墓場のシーンがモチーフになった、ディズニーデザイン「ユニセックス総柄シャツ」の紹介でした☆

ベルメゾン ディズニーファンタジーショップで販売中です!

