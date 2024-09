ファッションアイテムから便利グッズまで、ディズニーグッズを幅広く取り扱う「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」

今回は、「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」で発売中の、帰宅時や深夜にやさしい灯りをともしてくれる、ディズニーデザイン「ウォールライト」の紹介をします☆

ベルメゾン ディズニー「ウォールライト」/ナイトメアー・ビフォア・クリスマス

© Disney

価格:3,690円(税込)

サイズ:約20×2.3×20(高さ)cm

主材:フエルト、ABS樹脂

単四乾電池3個使用(別売)

付属品:取り付け用ピン・2本、両面シール・1枚

取り扱い説明書付き

販売店舗:ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ

※人感センサーではありません。

※空間に一定の暗さがないと点灯しない場合があります。

『ナイトメアー・ビフォア・クリスマス』デザインのウォールライト。

まるで月のようなコロンとした丸いライトには、主人公「ジャック・スケリントン」と、ペットの幽霊犬「ゼロ」の姿がシルエットでデザインされています!

© Disney

まわりにはお墓やコウモリなども描かれ、物語の世界観たっぷり。

壁掛けタイプなので、階段やドア上などに掛けることができます☆

© Disney

<素材アップ>

ライトの表面には、フェルト素材が使用されています。

ぬくもり感があってオシャレ☆

電池は裏面でセット。

音や振動を感知してLEDが点灯、また自動的に消灯します。

どこでも使える電池式なのがうれしい!

帰宅時や深夜にやさしい灯りをともしてくれる、ディズニーデザイン「ウォールライト」の紹介でした☆

ベルメゾン ディズニーファンタジーショップで販売中です。

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post 『ナイトメアー・ビフォア・クリスマス』の世界観が楽しめる!ベルメゾン ディズニー「ウォールライト」 appeared first on Dtimes.