ぬいぐるみや日用雑貨など、かわいいキャラクターグッズが多数展開されているセガプライズ。

今回は、2024年9月から全国のゲームセンターなどに順次展開される「おさるのジョージ」グッズを紹介します!

セガプライズ「おさるのジョージ」グッズ

投入時期:2024年9月より順次

投入店舗:全国のゲームセンターなど

2024年9月も人気キャラクター「おさるのジョージ」のグッズが続々登場!

「ジョージ」や「ハンドリー」たちのぬいぐるみをはじめ、「ジョージ」のフェイスデザインがかわいい折りたたみテーブルなど、全5種類がラインナップされます☆

おさるのジョージ ぽってりマスコット

投入時期:2024年9月6日より順次

サイズ:全長約9.5×6×10cm

種類:全3種(ウィンク、ノーマル、ばんざい)

ぽってりとしたデフォルメデザインを使用した「ジョージ」のマスコット。

3種類の表情とポーズが楽しめるプライズです。

おさるのジョージ 赤いほっぺ ぬいぐるみ

投入時期:2024年9月13日より順次

サイズ:全長約12×7×16cm

種類:全3種(ジョージ、黄色い帽子のおじさん、ハンドリー)

人気の“赤いほっぺ”デザインに「おさるのジョージ」デザインが登場。

もこもこ素材がかわいい「ジョージ」と「黄色い帽子のおじさん」といっしょに「ハンドリー」が展開されます。

おさるのジョージ LLぬいぐるみ おなかぺこぺこ

投入時期:2024年9月20日より順次

サイズ:全長約23×12×36cm

種類:全1種(ジョージ)

食事が待ちきれないシーンをイメージした「ジョージ」のぬいぐるみ。

ナプキンとフォークとナイフで、食事の準備万端です☆

おさるのジョージ プラチナムザッカ折り畳みフェイステーブル

投入時期:2024年9月20日より順次

サイズ:全長約35×31×19cm

種類:全1種(ジョージ)

「ジョージ」のお顔を大胆にデザインしたテーブル。

テーブルの上に小物を置いたりすることができます。

折り畳み仕様なので、使い勝手が良いのもポイントです!

おさるのジョージ プレミアムぬいぐるみパペットVol.2

投入時期:2024年9月20日より順次

サイズ:全長約27×14×31cm

種類:全2種(ウィンク、にっこり)

「ジョージ」のぬいぐるみパペット第2弾!

2種類の表情の「ジョージ」がラインナップされます。

手にはめて、「ジョージ」といっしょに遊ぶことができる、楽しいグッズです☆

「おさるのジョージ」のかわいい魅力いっぱいのプライズ!

2024年9月から全国のゲームセンターなどにて順次登場する、セガプライズ「おさるのジョージ」グッズの紹介でした。

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post 大きなぬいぐるみや折り畳みテーブル!セガプライズ「おさるのジョージ」グッズ appeared first on Dtimes.