ぬいぐるみや日用雑貨など、かわいいキャラクターグッズが多数展開されているセガプライズ。

今回は、2024年9月よりゲームセンターなどのプライズに登場する「ポケットモンスター」グッズを紹介します☆

セガプライズ「ポケットモンスター」グッズ

投入時期:2024年9月より順次

投入店舗:全国のゲームセンターなど

「ポケットモンスター」のグッズがセガプライズに続々登場。

2024年9月は、ポケモンたちのバスタオルやフェイスデザインのリュック、モンスターボール型のミニポーチがラインナップされます!

ポケットモンスター プレミアムバスタオル カラーコレクション 〜ブルー&ブラック〜

投入時期:2024年9月6日より順次

サイズ:全長約120×2×60cm

種類:全2種(ブルー、ブラック)

ポケモンのカラーに合わせてデザインされたバスタオル。

”ブルー”には、クワッスやルカリオなどがデザインされています。

”ブラック”には、ケンタロスやブラッキーなどがそれぞれ描かれています。

ポケットモンスター モンスターボール型ミニポーチVol.3

投入時期:2024年9月13日より順次

サイズ:全長約7×3×7cm

種類:全6種(ニャローテ・ホゲータ・クワッス・キャプテンピカチュウ・黒いレックウザ・テラパゴス)

アニメでも活躍中のポケモンたちがデザインされたモンスターボール型のミニポーチ。

片面は、共通でモンスターボール柄になっています。

小物入れとして使いやすいポーチです。

ポケットモンスター プレミアムアップリケリュック

投入時期:2024年9月20日より順次

サイズ:全長約21×5×23cm

種類:全2種(ニャオハ・パモ)

ポケモンのフェイスデザインがかわいいリュック。

ニャオハとパモの2種がラインナップされています。

ちょっとしたお出かけにもぴったりです。

ポケモンたちがデザインされたバスタオルやミニポーチなど、普段使いできるグッズ3種が登場。

セガプライズの「ポケットモンスター」グッズは2024年9月より、全国のゲームセンターなどに順次投入予定です☆

