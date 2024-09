セガプライズより、ディズニーのキャラクターグッズが続々登場中!

今回は2024年9月6日より順次、全国のゲームセンターなどに登場する「ディズニーヴィランズ コンパクト二面鏡」を紹介します☆

セガプライズ「ディズニーヴィランズ コンパクト二面鏡」

登場時期:2024年9月6日より順次

サイズ:全長約7×7×1cm

種類:全4種(アースラ、クルエラ、女王、マレフィセント)

投入店舗:全国のゲームセンターなど

「ディズニーヴィランズ」デザインのコンパクト二面鏡が、セガプライズに登場。

『白雪姫』や『リトル・マーメイド』などに登場するディズニーヴィランズがラインナップされています。

等倍鏡と拡大鏡がセットになっており、持ち運びやすい手のひらサイズ。

裏側にもディズニーヴィランズがモノクロで描かれています!

アースラ

『リトル・マーメイド』に登場するディズニーヴィランズ「アースラ」

海が舞台の物語らしい、パープルとブルー系のカラーを使ったデザインです。

クルエラ

『101匹わんちゃん』のディズニーヴィランズ「クルエラ・ド・ヴィル」

ゴージャスな毛皮の衣装や左右で異なる髪色が、大胆なカラーリングで表現されています!

女王

『白雪姫』に登場するディズニーヴィランズ「女王」

鏡に問いかけている「女王」のイメージにぴったりな、実用グッズです☆

マレフィセント

『眠れる森の美女』のディズニーヴィランズ「マレフィセント」

ダークカラーを使ったイラストに、イエローのアクセントが映えるデザインです☆

ディズニーヴィランズのデザインをあしらった、等倍鏡と拡大鏡のコンパクト二面鏡。

セガプライズの「ディズニーヴィランズ コンパクト二面鏡」は、2024年9月6日より順次、全国のゲームセンターなどに登場です!

