ディズニー・アニメーションや映画、テーマパークの名曲の数々を、オーケストラとヴォーカリストの演奏で贈る、大人のための音楽会「ディズニー・オン・クラシック 〜まほうの夜の音楽会」

2024年は、11年ぶりにディズニー・アニメーション映画『リトル・マーメイド』にフィーチャーし、9〜12月にかけて全国ツアーを開催!

今回は、そんな「ディズニー・オン・クラシック 〜まほうの夜の音楽会 2024」のコンサートグッズを紹介していきます。

「ディズニー・オン・クラシック 〜まほうの夜の音楽会 2024」グッズ

オンライン販売期間:2024年9月13日(金)12:00〜12月31日(火)23:59まで ※9月13日(金)以降随時発送となります。

販売店舗:HMV&BOOKS online、各会場

※商品がなくなり次第、販売終了となります

2024年のテーマ「Our Wishes 〜未来へ」をイメージしたメインアートは、“願いの力”の先に見える光へ、ミッキーマウスとミニーマウスが誘ってくれるデザインです。

コンサートにかかせないオーケストラの楽器たちが、それぞれ異なる音色であるように、願いや夢は一人一人異なるもの。

ゲストが切り開く “未来の光”が、より輝きを増すよう、願いを込めたデザインになっています。

パンフレット

価格:2,800円

サイズ:B5縦 全60ページ

2024年は、11年ぶりにディズニー・アニメーション映画『リトル・マーメイド』にフィーチャー。

パンフレットにはコンサートの見どころたっぷりおさめられています。

ケースにはアリエルやフランダー、セバスチャンたちの賑やかな様子をデザイン。

裏面にはエリック王子やアースラの姿も!

ファンシーカラー★ダイヤモンド・ライト

価格:3,600円

サイズ:約W55mm/H150mm

光の美しさを大切にしている「ディズニー・オン・クラシック」には欠かせないオリジナル・ペンライト。

ブルーを基調にしたデザインです。

オーケストラやヴォーカリストたちと一緒に光を灯して、盛り上がれるアイテムです。

コースターセット(3個)

価格:2,000円

サイズ:約Φ100mm

素材:PVCラバー

コースター3枚セット。

丈夫で長持ち、コップやタンブラーがずれないので機能性も抜群なラバー素材です。

3個セットなので、そのときの気分で使い分けたり、家族や友だちとシェアして使ったりできるのもうれしいポイント。

ミッキーマウス&ミニーマウス、アリエル、ティンカー・ベルの3種類。

巾着トートバッグ

価格:3,500円

サイズ:約W400×H430×D150mm

素材:PU合皮

アリエルのシルエットがおしゃれなトートバッグ。

A3ファイルも入るサイズで、荷物の出し入れがしやすく、持ち手も長めなのがポイント!

柔らかくふんわりとした合成皮革は軽量で、通勤・通学やお出かけなどマルチに活躍するアイテムです。

アリエルと貝殻や音符をあしらった内面のデザインもかわいい!

ポーチ

価格:2,500円

サイズ:約W190×H140×D50mm

美しいオーロラ加工の貝殻型のポーチ。

コスメや小物など、かわいくカスタマイズできる半透明デザインです。

アリエルとフランダーのイラストはもちろん、リボンやビーズをあしらったファスナーもかわいい☆

ハンドタオル

価格:1,200円

サイズ:約W250×H250mm

素材:綿100% 〈本体〉ジャガード織り、ワッペン付き

「ディズニー・オン・クラシック」の音色を作る楽器の数々がデザインされたハンドタオル。

持ち運びに便利なちょうどいいサイズ感で、立体感あるジャガード生地は吸水性や肌触りも◎。

今回のために新たに描き起こされたミッキーマウス&ミニーマウスの刺繍がアクセントになっています。

クリアファイルセット(2枚)

価格:1,000円

サイズ:A4クリアファイル 約W220×H310mm/チケットホルダー 約W100×H205mm(製品サイズ)、ポケット約W85×H190mm

クリアファイル2枚セット。

A4サイズのクリアファイルは2024年のテーマ「Our Wishes 〜未来へ」をイメージし、“願いの力”の先に見える光へ、ミッキーマウスとミニーマウスが誘ってくれるデザインが印象的。

アリエルのデザインはチケットなどを入れておけるサイズです。

ぬいぐるみバッジ(ミッキーマウス)

価格:2,600円

サイズ:約H150mm

ミッキーマウスデザインのぬいぐるみバッジ。

白と青を基調にした、「ディズニー・オン・クラシック」オリジナル描き起こしのデザインです。

思わずコレクションしたくなる、ミッキーマウスとミニーマウスのリンクコーデは必見です。

ぬいぐるみバッジ(ミニーマウス)

価格:2,600円

サイズ:約H150mm

ミニーマウスデザインのぬいぐるみバッジ。

薄紫のリボンがおしゃれな、「ディズニー・オン・クラシック」オリジナル描き起こしのデザイン。

リボンについた飾りも素敵です。

ビッグTシャツ(アースラ)

価格:4,000円

サイズ:身丈74 / 身巾61 / 肩巾58 / 袖丈22cm

『リトル・マーメイド』のディズニーヴィランズ、アースラを大胆にデザインに取り入れたTシャツ。

ゆったりとした着心地で、お出かけはもちろん、おうちでのリラックスタイムに着用するのもおすすめです。

Tシャツ

価格:3,600円

サイズ:M 身丈70 / 身巾52 / 肩巾47 / 袖丈20cm/L 身丈74 / 身巾55 / 肩巾50 / 袖丈22cm

2024年のコンサートテーマ「Our Wishes 〜未来へ」をコンセプトに、ミッキーマウス&ミニーマウスのデザインがかわいい定番アイテム!

着心地の良い綿100%で、男女年齢問わず日常使いできるデザイン。

コンサートの記念になる1枚です。

【ステージ写真入り】ライブ音源ダウンロードカード

価格:2,800円

通常プログラムが収録される豪華ライブ音源!

コンサートで演奏された全曲を、いつでもどこでも、何回でも聞くことができます。

10月5日(土)、10月6日(日) 愛知県芸術劇場公演にて収録予定です。

【会場限定】チョコレートクランチ

価格:1,700円

サイズ:約W90×H100×D90

会場限定で購入できるチョコレートクランチ(9個入り)。

自分用やプレゼントにピッタリです。

【会場限定】カプセルトイ(ピンバッジ)

価格:1回500円

サイズ:約W45×H45mm

素材:3種 亜鉛合金/6種 ステンレス

会場限定で買える人気のカプセルトイ(ピンバッジ)

全9種類から、どれが当たるかは開けてみてのお楽しみです。

メイン演目『リトル・マーメイド』をイメージしたグッズがもりだくさん!

「ディズニー・オン・クラシック 〜まほうの夜の音楽会 2024」コンサートグッズの紹介でした。

