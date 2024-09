【PS Store:スペシャルセール】開催期間:9月25日まで

ソニー・インタラクティブエンタテインメント(SIE)は、「スペシャルセール」をPlayStation Store(PSストア)にて開催している。期間は9月25日まで

今回のセールには「龍が如く8 デラックス・エディション」や、最新DLCが配信されたばかりの「ペルソナ3 リロード」などがラインナップ。期間中は対象タイトルを最大80%OFFのお買い得価格で購入できる。

セール対象タイトル(一部)

龍が如く8 デラックス・エディション

価格:10,780円 → 6,468円(40%OFF)

ペルソナ3 リロード

価格:9,680円 → 6,292円(35%OFF)

ディアブロ IV - スタンダードエディション

価格:6,700円 → 4,020円(40%OFF)

(C) 2024 Sony Interactive Entertainment Inc. All rights reserved.

(C)SEGA

(C)ATLUS (C)SEGA All rights reserved.

(C) 2024 Blizzard Entertainment, Inc.