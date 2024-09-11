¥Ü¥¯¥·¥ó¥°3³¬µéÀ©ÇÆ²¦¼Ô¡¦ÃæÃ«½á¿Í¤¬ÆüËÜÁª¼ê4¿Í½Ð¾ì¤Î¥É·³vs¥«·³¤ò´ÑÀï¡¡¡Öº£Æü¤ÏÎëÌÚÁª¼ê¤ò±þ±ç¡×
¡¡ÊÆ¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¤Ç¹ç½ÉÃæ¤Î¥×¥í¥Ü¥¯¥·¥ó¥°WBCÀ¤³¦¥Ð¥ó¥¿¥àµé²¦¼Ô¤ÎÃæÃ«½á¿Í¡Ê26¡áM.T¡Ë¤¬10Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö11Æü¡Ë¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤òË¬¤ì¤¿¡£ÃæÃ«¤Ï10·î14Æü¤ËÆ±µé1°Ì¥Ú¥Ã¥Á¡¦¥½¡¼¡¦¥Á¥Ã¥È¥Ñ¥Ã¥¿¥Ê¡Ê30¡á¥¿¥¤¡Ë¤òÁê¼ê¤Ë2ÅÙÌÜ¤ÎËÉ±ÒÀï¡ÊÍÌÀ¥¢¥ê¡¼¥Ê¡Ë¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢8·î22Æü¤«¤é¹±Îã¤Î¥í¥¹¹ç½É¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Ï¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡½¥«¥Ö¥¹¤Î¥«¡¼¥É¤Ç¡¢¥É·³¤ÏÂçÃ«æÆÊ¿¡Ê30¡Ë¤¬¡Ö1ÈÖ¡¦DH¡×¤ÇÀèÈ¯¤·¡¢»³ËÜÍ³¿Åê¼ê¡Ê26¡Ë¤¬ÀèÈ¯¤ÇÌó3¥«·î¤Ö¤ê¤ËÉüµ¢ÅÐÈÄ¡£¥«·³¤Ïº£±Ê¾ºÂÀÅê¼ê¡Ê31¡Ë¤¬ÀèÈ¯¤ÇÂçÃ«¤È2ÅÙÌÜ¤ÎÂÐÀï¤ËÎ×¤à¤Û¤«¡¢ÎëÌÚÀ¿Ìé³°Ìî¼ê¡Ê30¡Ë¤â¡Ö3ÈÖ¡¦DH¡×¤Ç¥¹¥¿¥á¥ó¤ËÌ¾¤òÏ¢¤Í¤¿¡£ÆüËÜÁª¼ê4¿Í¤¬Æ±»þ¤ËÀèÈ¯½Ð¾ì¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢2007Ç¯5·î4Æü¤Î¥ä¥ó¥¡¼¥¹¡Ê°æÀî·Ä¡¢¾¾°æ½¨´î¡Ë¡½¥Þ¥ê¥Ê¡¼¥º¡Ê¥¤¥Á¥í¡¼¡¢¾ëÅç·ò»Ê¡Ë°ÊÍè17Ç¯¤Ö¤ê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡À¤³¦3³¬µéÀ©ÇÆ²¦¼Ô¤Ç¡¢ÍèÇ¯°Ê¹ß¤ËÀ¤³¦¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ð¥ó¥¿¥àµé4ÃÄÂÎÅý°ì²¦¼Ô¡¦°æ¾å¾°Ìï¡Ê31¡áÂç¶¶¡Ë¤È¤ÎÂÐÀï¤â´üÂÔ¤µ¤ì¤ëÃæÃ«¤Ï¡¢Á°²ó¥í¥¹¤Ç¹ç½É¤ò¹Ô¤Ã¤¿º£½Õ¤Ë¤â¥É¥¸¥ã¡¼¥¹Àï¤ò2»î¹ç´ÑÀï¡£ÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¡Ê30¡Ë¤ÎËÜÎÝÂÇ¤ò¸«¤Æ»É·ã¤ò¼õ¤±¡¢7·î20Æü¤Î½éËÉ±ÒÀï¤Ç¤Ï¥Ü¥Ç¥£¡¼1È¯¤Ç1²óKO¾¡¤Á¤·¤¿¡£
¡¡»î¹çÁ°¤Ë¤Ï¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È»öÌ³½ê¤¬Æ±¤¸¥«·³¡¦ÎëÌÚ¤Î¸µ¤òË¬¤ì¤¿¡£¡Öº£Æü½é¤á¤Æ¤ª²ñ¤¤¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢Îý½¬¤â¸«¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤ÆÀ¨¤¤»É·ã¤ò¼õ¤±¤Þ¤·¤¿¡£À¨¤¯¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤¬¹¥¤¤È¤¤¤¦¤ªÏÃ¤òÊ¹¤«¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢¤Þ¤¿°ì½ï¤ËÎý½¬¤µ¤»¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢ËÍ¤â³Ú¤·¤ß¤Ë¡¢¤Þ¤º¤Ï¼¡¤Î»î¹ç¤ò´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¡×¤È¾Ð´é¡£¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¥¿¥¸¥à¤ò´ÑÀï¤ËË¬¤ì¤¿¤Î¤Ï¡Ö5²óÌÜ¤°¤é¤¤¡×¤Ç¡¢¡ÖËè²ó¡¢¼þ¤ê¤ÎÊý¤âÀ¨¤¯¶½Ê³¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¼«Ê¬¼«¿È¤â¹â¤Ö¤ëµ¤»ý¤Á¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¾ì½ê¤Ê¤Î¤Ç¡¢À¨¤¯¤¤¤¤»×¤¤½Ð¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦¡£15ºÐ¤Î¤È¤¤«¤é¹ç½É¤Î¤¿¤á¤Ë¥í¥¹¤Ø½Ð¸þ¤¤¤Æ¤ª¤ê¡¢¡Ö¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¥Õ¥¡¥ó¤«¡©¡×¤ÈÌä¤ï¤ì¤ë¤È¡¢¶ì¾Ð¤·¤Ê¤¬¤é¡Öº£Æü¤Ï¥«¥Ö¥¹¥Õ¥¡¥ó¤Ç¡£ÎëÌÚÁª¼ê¤ò±þ±ç¤·¤¿¤¤¡£ÂçÃ«¤µ¤ó¤«¤é¤â¤¿¤¯¤µ¤ó»É·ã¤Ï¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢º£Æü¤ÏÎëÌÚÁª¼ê¤«¤é¤â»É·ã¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¡×¤ÈÅú¤¨¤¿¡£