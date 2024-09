【東京ゲームショウ2024】会期: ビジネスデイ 9月26日・27日 10時~17時 一般公開日:9月28日 10時~17時/9月29日 9時30分~16時30分 会場:幕張メッセ 展示ホール1~11(千葉県千葉市美浜区中瀬2-1)

ウエスタンデジタルは、9月26日から9月29日にかけて開催される世界最大級のゲームイベント「東京ゲームショウ 2024」(開催場所:幕張メッセ)において、ゲーミングストレージブランドWD_BLACKをメインとしたブースを出展する。ブーステーマは、「DRIVE YOUR GAME」。

ブースでは、ゲーミングブランド「WD_BLACK」のほか、スマートフォンや携帯ゲーム機に最適な「サンディスク」ブランドの製品が展示・紹介される。また、WD_BLACK 製品を搭載したゲーム機でプレイできるゲーム試遊コーナー、ブース来場者に賞品が抽選であたるスタンプラリー、公式SNSキャンペーンも行なわれる。

ほかにも、ブース内ステージでは、プロeスポーツチーム「DetonatioN FocusMe」所属の選手やコスプレイヤーをゲストに招き、ゲーマーに魅力あるコンテンツが実施される。

展示ブース 紹介

場所:ホール9ゲーミングハードウェアエリア(ブース番号 09-E15)

ステージコンテンツ

ビジネスデイ(9月26日/27日)

・ASUS JAPAN/ASRock JAPAN 社員とのクロストークセッション

・ゲームのキャラクターに扮したコスプレーヤーの撮影会

・ウエスタンデジタルのゲーミング向けストレージラインナップの紹介

一般公開日(9月28日/29日)

・DetonatioN FocusMe VALORANT 部門所属選手のトークショーや、STREET FIGHTER 部門所属選手と一般来場者とのゲーム対戦会など

・ゲームのキャラクターに扮したコスプレイヤーの撮影会

・ウエスタンデジタルのゲーミング向けストレージラインナップの紹介

【キャスト】

Meiyさん

岸大河さん

板橋ザンギエフさん

なるおさん

アールさん

【コスプレイヤーの撮影会を実施】

※ステージスケジュールの詳細は特設サイトにて確認できる。

□特設サイト

製品展示内容

WD_BLACK ブランド

【内蔵ストレージ】

・WD_BLACK SN850X NVMe SSD

・WD_BLACK SN850P NVMe SSD for PS5R

・WD_BLACK SN770 NVMe SSD

・WD_BLACK SN770M NVMe-SSD

【外付けストレージ】

・WD_BLACK P40 Game Drive SSD

・WD_BLACK D30 Game Drive SSD

・WD_BLACK C50 XboxR用拡張カード

SanDisk ブランド

・サンディスク エクストリーム microSDXC UHS-I カード

試遊コーナーゲームタイトル (五十音順)

・「エイペックスレジェンズ」

・「ギルティギア ストライヴ」

・「グランツーリスモ7」

・「ストリートファイター6」

出展記念公式SNSキャンペーンも実施

ウエスタンデジタルの「東京ゲームショウ 2024」出展を記念し、WD_BLACKのSSDやサンディスクのmicroSDカードなどの製品が抽選で当たるキャンペーンが9月11日から9月29日まで実施される。

このキャンペーンには、WD Japan 公式Xまたはサンディスク公式Xをフォローし、対象のキャンペーン投稿をリポストすることで応募できる。

また、ゲームショウ会期中に会場で参加できるキャンペーンも行なわれ、上記同社製品に加え「DetonatioN FocusMe」選手サイン入り非売品ユニフォームも当選賞品として用意される。キャンペーンの詳細は特設サイトにて確認できる。

□特設サイト

