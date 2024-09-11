¥¢¥í¥Þ¤òÉ½¸½¤·¤¿¿·¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¡ª ¥Ö¥É¥¦¤Î¸ÄÀ¤ò³Ú¤·¤à¡Ø¥â¥á¥µ¥ó ¥»¥Ñ¡¼¥¸¥å¥·¥ê¡¼¥º¡Ù¤ò¤´¾Ò²ð¡ª
150Ç¯°Ê¾å¤ÎÎò»Ë¤ò¸Ø¤ë¥ï¥¤¥ó¥Ö¥é¥ó¥É¡Ö¥â¥á¥µ¥ó¡×¤Î¡Ö¥»¥Ñ¡¼¥¸¥å¥·¥ê¡¼¥º¡×¤¬¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤ò¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¡ª À¤³¦³Æ¹ñ¤Ç°¦¤µ¤ì¤ë¥ï¥¤¥ó¤Î¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¤Ï¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ë¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¤Ö¤É¤¦ÉÊ¼ï¤¬À¸¤ß½Ð¤¹¥¢¥í¥Þ¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤µ¤»¤ë¥é¥Ù¥ë¤Ëºþ¿·¤µ¤ì¡¢¥ï¥¤¥ó¤Î¹á¤ê¤äÉ÷Ì£¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤ä¤¹¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£¤½¤ó¤Ê¡Ø¥â¥á¥µ¥ó ¥»¥Ñ¡¼¥¸¥å¥·¥ê¡¼¥º¡ÙÁ´6¼ïÎà¤ò¸«¤Æ¤¤¤³¤¦¡ª
¢£¥â¥á¥µ¥ó ¥»¥Ñ¡¼¥¸¥å¥·¥ê¡¼¥º¤òÈÎÇä¤¹¤ë¹çÆ±¼òÀºê¤È¤Ï
¥ª¥¨¥Î¥ó¥°¥ë¡¼¥× ¹çÆ±¼òÀº¡ÊÅìµþÅÔ¡Ë¤Ï¡¢1924Ç¯¤ËÁÏÎ©¤·¡¢ÆüËÜ½é¤ÎËÜ³Ê¥ï¥¤¥ó¾úÂ¤½ê¤Ç¤¢¤ëµíµ×¥·¥ã¥È¡¼¤ò½êÍ¤¹¤ëÏ·ÊÞ¼òÎà¥á¡¼¥«¡¼¡£
¾ÆÃñ¤ò»Ï¤á¡¢À¶¼ò¡¢¥Á¥å¡¼¥Ï¥¤¡¢ÍÎ¼ò¡¢¥ï¥¤¥ó¤Ê¤É1500°Ê¾å¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò°·¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¤·¤½¾ÆÃñ¡ÖÃÃ¹âëý¡Ê¤¿¤ó¤¿¤«¤¿¤ó¡Ë¡×¡¢¡ÖÅÅµ¤¥Ö¥é¥ó¡×¤Ê¤É¥í¥ó¥°¥»¥é¡¼À½ÉÊ¤âÂ¿¿ô¤¢¤ë¡£¤½¤ó¤ÊÆ±¼Ò¤Ç¤Ï¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¤ä¥¤¥¿¥ê¥¢¤Ê¤ÉÀ¤³¦³Æ¹ñ¤Î¥ï¥¤¥ó¤â¼è¤êÂ·¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢ËÉÙ¤Ê¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¤¬ÆÃÄ¹¤À¡£
º£²ó¤Ï¡¢¥é¥Ù¥ë¤ò¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¤·¤¿¡Ø¥â¥á¥µ¥ó ¥»¥Ñ¡¼¥¸¥å¥·¥ê¡¼¥º¡Ù¡ÊÁ´6¼ïÎà(¥Ï¡¼¥Õ¤ò´Þ¤à8ÉÊÌÜ)¡¦»²¹Í¾®Çä²Á³Ê ÀÇ¹þ³Æ778±ß¡Á1,480±ß¡¦ÈÎÇäÃæ¡Ë¤ò¤´¾Ò²ð¡ª
¢£¥¢¥í¥Þ¤ÎÆÃÄ¹¤¬ÉÁ¤«¤ì¤¿¿·¥é¥Ù¥ë¤Ë¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë
ËÜ¥·¥ê¡¼¥º¤Ï¥ï¥¤¥ó¤ÎÉÊ¼Á¤Ï¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ë¡¢¸½ÂåÅª¤ÊPOP¥¢¡¼¥È¤Î¥é¥Ù¥ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¡£³Æ¤Ö¤É¤¦ÉÊ¼ï¤¬»ý¤ÄÆÃÄ¹Åª¤Ê¥¢¥í¥Þ¡Ê¹á¤ê¡¢É÷Ì£¡Ë¤òÉ½¸½¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¸ÄÀ¤ò¤è¤ê¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤ä¤¹¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£
¥ï¥¤¥ó¤ò°û¤ß¤Ê¤¬¤é¡¢¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ËÉ½¸½¤µ¤ì¤¿¥¢¥í¥Þ¤òÃµ¤¹¡£¤½¤ó¤Ê³Ú¤·¤ßÊý¤â¤Ç¤¤ë¡£
¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¤ÏÁ´6¼ïÎà¡£¥«¥Ù¥ë¥Í¡¦¥½¡¼¥ô¥£¥Ë¥è¥ó¥á¥ë¥í¡¼¥Ô¥Î¡¦¥Î¥ï¡¼¥ë¥½¡¼¥ô¥£¥Ë¥è¥ó¡¦¥Ö¥é¥ó¥·¥ã¥ë¥É¥Í¥ô¥£¥ª¥Ë¥¨
¢£¥â¥À¥ó¤Ê¥é¥Ù¥ë¤È¤È¤â¤Ë³Ú¤·¤á¤ë¹á¤ê¤ÈÉ÷Ì£
¡Ö¥«¥Ù¥ë¥Í¡¦¥½¡¼¥ô¥£¥Ë¥è¥ó¡×¡Ê750ml¡¦»²¹Í¾®Çä²Á³Ê ÀÇ¹þ1,227±ß¡¦È¯ÇäÃæ¡Ë
¥Ù¥ê¡¼·Ï¤Î²Ú¤ä¤«¤Ê¹á¤ê¤¬¤¢¤ê¡¢¥Õ¥ë¡¼¥Æ¥£¡¼¤Ç¤·¤Ã¤«¤ê¤·¤¿Ì£¤ï¤¤¤ÎÀÖ¥ï¥¤¥ó¡£¥é¥Ù¥ë¤Ï¡Ö¥«¥·¥¹¡×¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥«¥Ù¥ë¥Í¡¦¥½¡¼¥ô¥£¥Ë¥è¥ó¼ï¤¬»ý¤Ä¥Ù¥ê¡¼·Ï¤ÎÎÏ¶¯¤¤À¡¤ó¤À¹á¤ê¤òÉ½¸½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
2003Ç¯¥ô¥£¥ó¥Æ¡¼¥¸¤Ç±Ñ¹ñ²¦¼¼¸æÍÑÃ£¥ï¥¤¥ó¤ÎÇ§Äê¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë
¡Ö¥á¥ë¥í¡¼¡×¡Ê375ml¡¦»²¹Í¾®Çä²Á³Ê ÀÇ¹þ778±ß¡¿750ml¡¦»²¹Í¾®Çä²Á³Ê ÀÇ¹þ1,227±ß¡¦È¯ÇäÃæ¡Ë
¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤ò»×¤ï¤»¤ëË¤«¤Ê¹á¤ê¤È¡¢¾åÉÊ¤Ç¤Ê¤á¤é¤«¤ÊÀå¿¨¤ê¤¬ÆÃÄ¹¤ÎÀÖ¥ï¥¤¥ó¡£¥é¥Ù¥ë¤Ï¡Ö¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¡×¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿¡¢½À¤é¤«¤µ¤È±ü¹Ô¤¤Î¤¢¤ëÌ£¤ï¤¤¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤µ¤»¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤À¡£
¡Ö¥Ô¥Î¡¦¥Î¥ï¡¼¥ë¡×¡Ê750ml¡¦»²¹Í¾®Çä²Á³Ê ÀÇ¹þ1,480±ß¡¦È¯ÇäÃæ¡Ë
ÀÖ¤¤¥Õ¥ë¡¼¥Ä¤Î¹á¤ê¤ÈÁÖ¤ä¤«¤Ç¤Û¤Î¤«¤Ë¥ß¥ó¥È¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤Î¤è¤¦¤ÊÌ£¤ï¤¤¤¬³Ú¤·¤á¤ëÀÖ¥ï¥¤¥ó¡£¥é¥Ù¥ë¤Ï²Ú¤ä¤«¤Ê¥Á¥§¥ê¡¼¤Î¹á¤ê¤òÉ½¸½¤·¤¿¡Ö¥°¥ê¥ª¥Ã¥È¡Ê¥Õ¥é¥ó¥¹¤Î¥µ¥ï¡¼¥Á¥§¥ê¡¼¡Ë¡×¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¡£
¡Ö¥½¡¼¥ô¥£¥Ë¥è¥ó¡¦¥Ö¥é¥ó¡×¡Ê750ml¡¦»²¹Í¾®Çä²Á³Ê ÀÇ¹þ1,227±ß¡¦È¯ÇäÃæ¡Ë
¥¥ê¥Ã¤È¤·¤¿»ÀÌ£¤È¥Õ¥ë¡¼¥Æ¥£¡¼¤ÊÌ£¤ï¤¤¤ÎÇò¥ï¥¤¥ó¡£´»µÌ·Ï¤ÎÁÖ¤ä¤«¤Ê¹á¤ê¤¬³Ú¤·¤á¤ë¡£¥é¥Ù¥ë¤Ï¡Ö´»µÌ·Ï¥Õ¥ë¡¼¥Ä¤äÇò¤¤²Ö¡×¤ò¥â¥Á¡¼¥Õ¤ËÁÖ¤ä¤«¤Ê°õ¾Ý¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¡£´»µÌ²Ì¼Â¤Î¥·¥ã¡¼¥×¤ÊÌ£¤ï¤¤¤È¥Ï¡¼¥Ö¤ÎÁÖ¤ä¤«¤µ¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£
¡Ö¥·¥ã¥ë¥É¥Í¡×¡Ê375ml¡¦»²¹Í¾®Çä²Á³Ê ÀÇ¹þ778±ß¡¿750ml¡¦»²¹Í¾®Çä²Á³Ê ÀÇ¹þ1,227±ß¡¦È¯ÇäÃæ¡Ë
´»µÌ·Ï¤Î¹á¤ê¤¬¤¢¤ê¡¢Äø¤è¤¤»ÀÌ£¤È¥³¥¯¤ò¤â¤ÄÇò¥ï¥¤¥ó¡£Ëª¤ÎÁã¤ò¥â¥Á¡¼¥Õ¤Ë¤·¤¿¥é¥Ù¥ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ï¡¢¤Ï¤Á¤ß¤Ä¤Ë»÷¤¿¥Õ¥ì¡¼¥Ð¡¼¤ÎÆÃÄ¹¤ò¥æ¥Ë¡¼¥¯¤ËÉ½¸½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¥ô¥£¥ª¥Ë¥¨¡×¡Ê750ml¡¦»²¹Í¾®Çä²Á³Ê ÀÇ¹þ1,227±ß¡¦È¯ÇäÃæ¡Ë
¥Ð¥é¥ó¥¹¤Î¼è¤ì¤¿Ì£¤ï¤¤¤È¥É¥é¥¤¥¢¥×¥ê¥³¥Ã¥È¤Î¤è¤¦¤Ê¥Õ¥ë¡¼¥Æ¥£¡¼¤Ê¹á¤ê¤¬ÆÃÄ¹¡£¡Ö¥¢¥×¥ê¥³¥Ã¥È¡×¤ò¥â¥Á¡¼¥Õ¤Ë¤·¤¿¥é¥Ù¥ë¤Ë¤Ï¡¢²Ì¼Â¤«¤é¤«¤é¤¢¤Õ¤ì½Ð¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê¡¢Ì¥ÏÇÅª¤Ê´Å¤µ¤¬É½¸½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£À¤³¦³Æ¹ñ¤Ç°¦¤µ¤ì¤ë¥ï¥¤¥ó¤Î¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£
º£²ó¤Ï¡¢Ãæ¤Ç¤â¿Íµ¤¤Ê¡Ö¥á¥ë¥í¡¼¡×¤È¡Ö¥·¥ã¥ë¥É¥Í¡×¤ò¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤·¤ÆÌ£¤ï¤Ã¤Æ¤ß¤è¤¦¡£
¤Þ¤º¤Ï¡Ö¥á¥ë¥í¡¼¡×¡£
¿¼¤ß¤Î¤¢¤ë¤¤ì¤¤¤Ê¿§¹ç¤¤¤Ë¡¢¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤ä¥Ö¥ë¡¼¥Ù¥ê¡¼¤ò»×¤ï¤»¤ë½Ï¤·¤¿²Ì¼Â¤Î¤è¤¦¤Ê¹á¤ê¡£2003¥ô¥£¥ó¥Æ¡¼¥¸¤Ç±Ñ¹ñ²¦¼¼¸æÍÑÃ£¥ï¥¤¥ó¤ÎÇ§Äê¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç´üÂÔ¤¬ËÄ¤é¤à¡£
¤Þ¤í¤ä¤«¤Ê¸ýÅö¤¿¤ê¤Ç¡¢Äø¤è¤¤½Â¤ß¤È»ÀÌ£¤¬´¶¤¸¤é¤ì¤Æ°û¤ß¤ä¤¹¤¤¡ª ¾åÉÊ¤Ê´Å¤µ¤â¤¢¤ê°û¤ß¸ý¤Ï¤¹¤Ã¤¤ê¡£°ìÈÌÅª¤ÊÀÖ¥ï¥¤¥ó¤Û¤É¥¯¥»¤¬¤Ê¤¯½Å¸ü¤µ¤Ï¹µ¤¨¤á¤À¤¬¡¢²Ì¼Â¤ò½½Ê¬¤Ë´¶¤¸¤é¤ì¤ëÌ£¤ï¤¤¤À¡£
ÀÖ¥ï¥¤¥ó¤òÉáÃÊ°û¤Þ¤Ê¤¤¿Í¡¢¥ï¥¤¥ó½é¿´¼Ô¤Î¿Í¤â°û¤ß¤ä¤¹¤¤¤À¤í¤¦¡£
¼¡¤Ë¡Ö¥·¥ã¥ë¥É¥Í¡×¤ò¤ª¤¿¤á¤·¡£
µ±¤¤Î¤¢¤ëÃ¸¤¤²«¿§¤ò¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢´»µÌ·Ï¤ò»×¤ï¤»¤ë¹á¤ê¡£
¤ä¤ï¤é¤«¤Ê°û¤ß¸ý¤Ç¡¢´»µÌ·Ï¤ÎÌ£¤ï¤¤¤Ï¤¢¤ë¤â¤Î¤Î»ÀÌ£¤Ï¹µ¤¨¤á¡£¿É¸ý¤ÎÌ£¤ï¤¤¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¸åÌ£¤Ë¤Ï¤Á¤ß¤Ä¤Î¤è¤¦¤Ê½À¤é¤«¤Ê´Å¤µ¤¬¤¢¤ê¡¢¸ý¤ÎÃæ¤Ç¹¤¬¤ëÌ£¤ï¤¤¤ÎÊÑ²½¤¬Èó¾ï¤Ë³Ú¤·¤¯´¶¤¸¤é¤ì¤¿¡£
¥é¥Ù¥ë¤ò¸«¤Ê¤¬¤éÌ£¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤ò¹¤²¤Æ¤¤¤¯¡ª¤½¤ó¤Ê³Ú¤·¤ßÊý¤â¤Ç¤¤ë¤À¤í¤¦¡£
¢£¥ï¥¤¥ó½é¿´¼Ô¤Ë¤â¤ª¤¹¤¹¤á
¤Ö¤É¤¦ÉÊ¼ï¤Î¹á¤ê¤äÉ÷Ì£¤¬POP¤ËÉÁ¤«¤ì¤¿¿·¥é¥Ù¥ë¤Ë¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¤·¤¿¡Ø¥â¥á¥µ¥ó ¥»¥Ñ¡¼¥¸¥å¥·¥ê¡¼¥º¡Ù¤Ï¡¢¤É¤ì¤â°û¤ß¤ä¤¹¤¯¥ï¥¤¥ó½é¿´¼Ô¤Ë¤â¤¼¤Ò¤ª¤¹¤¹¤á¤·¤¿¤¤¡£
¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¡Ö¥á¥ë¥í¡¼¡×¤È¡Ö¥·¥ã¥ë¥É¥Í¡×¤Ï375ml¤Î¥Ï¡¼¥Õ¥Ü¥È¥ë¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò¼ê¤Ë¼è¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¡©
¹ØÆþ¤Ï¡¢ÎÌÈÎÅ¹¡¦°û¿©Å¹¡¦EC¥µ¥¤¥È¤Ë¤Æ¡£
¢¨¤ª¼ò¤Ï20ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é³Ú¤·¤â¤¦
Instagram ¹çÆ±¼òÀº¥ï¥¤¥ó¸ø¼°¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡Ê¡÷wines_godo¡Ë