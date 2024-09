11人組グローバルボーイズグループ・INIが出演する、Z世代向けビューティーグルーミングブランド「Schick FIRST TOKYO(シックファースト トーキョー)」の新CMが、きょう11日から全国で放映開始される。同ブランドのビューティーアンバサダーを務めるINIは、新CM「Schick FIRST TOKYO 幕開け編(30秒)」「Schick FIRST TOKYO 高鳴る衝動編(15秒)」「Schick FIRST TOKYO 変貌自在篇(15秒)」に出演する。

同ブランド公式SNSでは、11人がそれぞれ出演するチッケム動画を順次公開する。照れ笑いしながらキメ顔を作る様子やメンバーとリラックスしながら談笑している様子、真剣な表情でモニターチェックをする様子など、撮影現場でしか見られないメンバーの素顔がのぞくオフショットが詰まっている。同製品を購入の上、抽選でオリジナルグッズなどが当たる「Schick FIRST TOKYO購入特典キャンペーン」の応募もスタート。また、キャンペーンに応募した全員にINIの特別メッセージ動画が限定公開される。