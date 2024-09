Windows 11のタスクバーおよびスタートメニューにおけるアプリのピン留め機能が強化される可能性があることがわかった。Betanewsが「 Microsoft builds on past Windows 11 taskbar improvements with enhanced app pinning」において、Windows Insiderプログラムの最新のCanaryチャネルリリースに新しいピン留め機能が追加されたと報告している。

Microsoft builds on past Windows 11 taskbar improvements with enhanced app pinning○アプリのピン留め機能を強化Windowsでは、スタートメニューにピン留めしたアプリをタスクバーにドラッグ&ドロップしてピン留めする機能が導入されている。今回のアップデートでは、さらにアプリ検索機能と連動してアプリをピン留めできるようになった。ユーザーはスタートメニューを開いてアプリを検索してそのままタスクバーにドラッグし、簡単にアプリをピン留めすることが可能になる。この機能強化により、アプリへのアクセスを簡単に設定でき、ユーザーエクスペリエンスが向上する。追加されたこの機能の具体的な動作は、PhantomOfEarthのX(旧Twitter)への投稿で確認できる。「The latest Canary builds (27xxx) let you drag apps from the Windows Search UI to the taskbar to pin them. Here's the change in build 27695: https://t.co/MRFGzIvIuq」 / X○今後の展開MicrosoftはWindows 11のリリース以降、タスクバーやスタートメニューの機能改善に取り組んでおり、今回のピン留め機能の強化もその一環と考えられている。この変更が最終的に正式版に導入されるかわからないが、Microsoftは引き続きユーザーのフィードバックをもとに最適化を図っていくとみられる。今回のピン留め機能の改善がユーザーに幅広く支持されるか注目される。