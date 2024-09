＜ハッピーセット＞9月13日（金）からは「ハローキティ」が登場！週末プレゼントもチェック

9月13日(金)からのハッピーセットは「ハローキティ」と「プラレール」です。ハッピーセット®「ハローキティ」は、スポーツゲームやスポーツ応援グッズが全9種類!2024年に50周年を迎えた、サンリオの人気キャラクター「ハローキティ」。今回のハッピーセットでは、スポーツの秋にちなんだ可愛らしいおもちゃ8種類とひみつのおもちゃ1つが登場します。第1弾のスポーツ編では卓上で遊べる「ミニボウリング」や「ミニたっきゅうセット」など、第2弾ではスポーツ観戦などで使える「応援グッズ」がラインナップ。すべてのボールにハローキティ柄が彫り込まれているほか、細部にまでハローキティがデザインされた、かわいいおもちゃばかりです。

【ハローキティ ミニボウリングセット】

【ハローキティ ミニバスケセット】

【ハローキティ ミニたっきゅうセット】

【ハローキティ ミニゴルフセット】

【ハローキティ そうがんきょう】

【ハローキティ くしつきラケットミラー】

【ハローキティ おうえんクラッパー】

【ハローキティ おしぼりケース】

第1弾:9月13日(金)〜9月26日(木)スポーツゲーム点数の書かれた6枚のボウリングのピンに向かってボールを転がします。倒したピンの合計点を競うミニボウリング。誰が一番高得点が取れるか、競争してみては?ハローキティがデザインされたゴールとボールのミニバスケセット。付属のボールをゴールに投げ入れて遊ぶことができます。コントロール次第では、遠いところからも得点できますよ。ラケット2つとボール 1つがセットになった卓球のおもちゃです。ラケットが2つあるので、家族やお友達と遊んでみては?リボンの形をしたゴルフパター、ボール、カップがセットになっています。カップ目指して上手にボールを打ってみて!第2弾:9月27日(金)〜10月10日(木)応援グッズチアリーダーに扮したハローキティがデザインされた双眼鏡のおもちゃです。レンズを覗くと、何が見えるかな?ラケットの形をしたミラーとコームのセットです。コームをミラーから取り外し、裏面のミラーを使って身支度を整えたら、お出かけ準備もバッチリですね。表面にはバドミントンをしているハローキティ、裏面にはミミィが描かれています。左右や前後に振ると、板同士がぶつかってパチパチという音が出ます。スポーツ観戦では大いに役に立ちそうです。自分の好きなタオルを下部のコップに入れ、ハローキティの蓋で閉めたら準備完了。おしぼりを持ってキティと一緒におでかけしてみては?第2弾ではひみつのおもちゃが1種、登場します。中身は開けてからのお楽しみ!第3弾:10月11日(金)〜第1弾と第2弾で登場した9種類のおもちゃのうち、どれかひとつがもらえます。どのおもちゃがもらえるかは、開けてからのお楽しみです。※在庫状況に応じて、過去に販売したおもちゃ等になることもあります。週末プレゼントも期待して!9月14日(土)、15日(日)、16日(月・祝)の3日間は、週末プレゼントとして、ハッピーセット「ハローキティ」を1セット購入するごとに【ハローキティ ビッグシール】がもらえます!リアリーダーに扮したハローキティデザインのビッグシールです。特別感のあるビッグシールをゲットしてみては?【ハッピーセット「ハローキティ」】■販売期間:2024年9月13日(金)〜約5週間(予定)■種類:おもちゃ全8種+ひみつのおもちゃ1種※おもちゃは数に限りがあります。なくなり次第終了です。※どのおもちゃがもらえるかは、開けてからのお楽しみです。※画像はイメージです。※転売または再販売その他、営利目的として購入はご遠慮ください。© 2024 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L648734編集・千永美