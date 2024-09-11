１０日の主要国際商品市況
・ＮＹ原油先物期近（ＷＴＩ）
１バレル＝６５．７５ドル（－２．９６ドル）
・ＮＹ金先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝２５４３．１ドル（＋１０．４ドル）
・ＮＹ銀先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝２８２５．７セント（－３．４セント）
・シカゴ小麦先物期近
１ブッシェル＝５５８．７５セント（＋３．２５セント）
・シカゴコーン先物期近
１ブッシェル＝３７９．５０セント（－４．７５セント）
・シカゴ大豆先物期近
１ブッシェル＝９７７．５０セント（－２２．５０セント）
・ＣＲＢ指数
２６５．４８（－４．１２）
出所：MINKABU PRESS
１バレル＝６５．７５ドル（－２．９６ドル）
・ＮＹ金先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝２５４３．１ドル（＋１０．４ドル）
・ＮＹ銀先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝２８２５．７セント（－３．４セント）
・シカゴ小麦先物期近
１ブッシェル＝５５８．７５セント（＋３．２５セント）
・シカゴコーン先物期近
１ブッシェル＝３７９．５０セント（－４．７５セント）
・シカゴ大豆先物期近
１ブッシェル＝９７７．５０セント（－２２．５０セント）
・ＣＲＢ指数
２６５．４８（－４．１２）
出所：MINKABU PRESS