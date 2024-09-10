出版レーベル「パルコ出版」の設立50周年を記念した架空の本屋「One Page BOOKSTORE ー1ページの本屋ー」が、渋谷パルコにオープンした。10月6日まで展開している。

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同展は、「カルチャー（culture）」の語源でもあり、耕すという意味を持つ「カルティベイト（cultivate）」をコンセプトに、過去と未来の2つのセクションから構成。過去のセクション「Discover it！since 1974 〜50年間のPARCO出版の本を掘り起こす〜」では、同レーベルが50年の中で刊行した約1700冊の出版物の中から、アート本、写真集、絶版本、希少価値の高いヴィンテージ本など古本をセレクトし、未来のセクション「Cultivators of Passion 〜耕す人たち 50のコト、ヒト、モノ、時間〜」では、新たな時代を予感させる約50人のアーティストや写真家、陶芸家、グラフィックデザイナー、映画監督などが制作した作品を展示している。

物販では、タトゥーアーティストTAPPEIのバンダナ「NONSENSE Bandana」（3300円）や、「サガン・ヴィエンナ（SAGAN Vienna）」のバッグ「Pazar-book-front woven brown」（11万円）、デザイン事務所「グルーヴィジョンズ（groovisions）」のヘルメット「KAKUMET」（6600円）など、展示アイテムの一部を販売。そのほか、東京・中目黒のネパールレストラン「アディ（ADI）」 とのコラボTシャツ（1万1000円）や展示書籍なども取り扱っている。1万5000円以上の購入者にはオリジナルトートバッグを配付している。

◼One Page BOOKSTORE ー1ページの本屋ー

期間：2024年9月6日（金）〜10月6日（日）

会場：渋谷PARCO 3F EVENT SPACE

所在地：東京都渋谷区宇田川町15-1 3階

営業時間：11:00〜21:00



◼️展示参加者一覧

アオイヤマダ、赤司竜彦（MEDICOM TOY）、ACROSS編集室、ADI、安藤雅信（ギャルリ百草）、井上順、和泉侃、 磯部昭子、伊藤万里華、犬飼真弓、内田鋼一、内山拓也、小田康平（叢）、オートモアイ、GASBOOK、花梨、木村 二郎（Gallery Trax）、沓沢佐知子、KEI TOYOSHIMA、groovisions、佐藤はなえ、佐藤貢、嶌村吉祥丸、晶文社、 杉山開知（太陽系時空間地図 地球暦）、諏訪綾子（food creation）、生活の木、祖父江慎+cozfish、SAGAN vienna、Stacey Ward、高橋雅子、TAPPEI、東京ゲゲゲイ、長尾 悠美（Sister）、中島デコ、長嶋りかこ、中野泰輔、ナ ナロク社、Neals Yard、長谷川清美（べにや長谷川商店）、八木幣二郎、ハシグチリンタロウ、蓮沼執太、原亜樹子、 Barnabé Fillion（ARPA STUDIO）、平野顕子（松之助N.Y.）、布施琳太郎、船越雅代（Far Moon）、François Halard、Food Hub Project、PIPIN（G）、松島由恵（Dora The Food）、三浦展、村田明子（MA_desibier）、Max Houtzager、MM／PARIS、森下典子、森栄喜、もみじ真魚、hikariwo matou、柳原照弘（TERUHIRO YANAGIHARA STUDIO）、山口雅俊（ヒント）、吉度日央里、若杉友子など

