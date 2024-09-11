ÂÎ½Å86kg¢ª102kg¤ËÆùÂÎ²þÂ¤¡¡ÂçÃ«¤ÎÁýÎÌ¤òÄ¾ÀÜÌÜ·â¡¢¸µ¥Ï¥àÆ±Î½¤¬¡ÖÊÑ¤ï¤Ã¤¿¡×¤È¾Ú¸À¤·¤¿Éô°Ì
¡ÖABEMA¡×¾ðÊóÈÖÁÈ¡ÖMLB's ON FLEEK¡×#27¤¬ÊüÁ÷
¡¡¿·¤·¤¤Ì¤Íè¤Î¥Æ¥ì¥Ó¡ÖABEMA¡Ê¥¢¥Ù¥Þ¡Ë¡×¤Ï¡¢º£¥·¡¼¥º¥ó¤ÎÊÆÂç¥ê¡¼¥°¡ÊMLB¡Ë¤ÎÆüËÜ¿ÍÁª¼ê¤Î³èÌö¤ä»î¹ç¤Î¸«¤É¤³¤í¤ò¤Þ¤È¤á¤¿¾ðÊóÈÖÁÈ¡ÖMLB¡Çs ON FLEEK¡×¤Î#27¤ò6ÆüÀµ¸á¤ËÊüÁ÷¡£¡ÖABEMA¡×Ìîµå¸ø¼°YouTube¤Ë¤â¸ø³«¤·¤¿¡£ÈÖÁÈ¤Ç¤ÏÆüËÜ¿ÍMLBÁª¼ê¤¿¤Á¤Î¡ÖÆùÂÎ²þÂ¤¡×¤Ë¥Õ¥©¡¼¥«¥¹¡£ÆüËÜµå³¦»þÂå¤È¡¢³¤¤òÅÏ¤Ã¤¿¸½ºß¤È¤ÎÂÎ³Ê¤ÎÊÑ²½¤ò¿¼·¡¤ê¤¹¤ëÃæ¤Ç¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¤ÈNPB»þÂå¤ËÆ±Î½¤À¤Ã¤¿¿ùÃ«·ý»Î»á¤Ï¡¢ÂçÃ«¤ÎÆùÂÎ¤ÎÊÑ²½¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¸ª¤Ë¥á¥í¥ó¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÆÈÆÃ¤ÎÉ½¸½¤Ç¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥Õ¥¡¥¤¥¿¡¼¥º»þÂå¤À¤Ã¤¿2015Ç¯¤ÎÂçÃ«¤ÎÂÎ½Å¤ÏÌó86¥¥í¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¸½ºß¤Ï¿äÄê102¥¥í¤ÈÌó16¥¥í¤ÎÁýÎÌ¤ËÀ®¸ù¡£ÆüËÜ ¥Ï¥à¤Ç¥Á¡¼¥à¥á¥¤¥È¤À¤Ã¤¿¿ùÃ«»á¤Ï¡Ö¶»ÈÄ¤È¸ª²ó¤ê¤¬¤Þ¤Ã¤¿¤¯ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¡×¤È¾Ú¸À¤·¡¢¡Öº£Ç¯¥¥ã¥ó¥×¤ò¼èºà¤·¤¿»þ¤Ë¡¢¥Î¡¼¥¹¥ê¡¼¥Ö»Ñ¤ÎÂçÃ«¤ò¸«¤Æ¡Ø¸ª¤Ë¥á¥í¥ó¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡Ù¤È»×¤Ã¤¿¡×¤ÈÆÈÆÃ¤ÊÉ½¸½¤ÇÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡ÈÖÁÈMC¤òÌ³¤á¤ë¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦¤µ¤ä¹á¤Î¿·»³¤Ï¡Ö¥á¥í¥ó¡ª¡©½Ð¤¿¡¢¿ùÃ«Àá¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤È¥Ä¥Ã¥³¥ß¡£¿ùÃ«»á¤¬¡Ö¶»ÈÄ¤â2ÇÜÀ¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤°¤é¤¤Ê¬¸ü¤«¤Ã¤¿¡×¤È¸ì¤ê¡¢¿·»³¤«¤é¡Ö¶»ÈÄ¤Ï²¿¤«Æþ¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¡©¡×¤ÈÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡¢¿ùÃ«»á¤Ï¡Ö¥¹¥¤¥«¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡ª¡×¤ÈÊÖ¤·¡¢¾Ð¤¤¤òÍ¶¤Ã¤¿¡£
¡¡ÈÖÁÈ¤Ç¤ÏÂ¾¤Ë¥«¥Ö¥¹¤ÎÎëÌÚÀ¿Ìé³°Ìî¼ê¤Î¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ÎÊÑ²½¤ä¡¢¥Ñ¥É¥ì¥¹¤Î¥À¥ë¥Ó¥Ã¥·¥åÍÅê¼ê¤ÎÅ°Äì¤·¤¿¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤È¿©À¸³è¤Î´ÉÍý¤Ê¤É¤Ë¤â¸ÀµÚ¡£MLB¤ÈÆüËÜµå³¦¤ÎÁª¼ê¤ÎÊ¿¶ÑÂÎ½Å¤Ï¡¢MLB¤¬94.7¥¥í¡¢ÆüËÜµå³¦¤¬85.8¥¥í¤È¾Ò²ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÊTHE ANSWERÊÔ½¸Éô¡Ë