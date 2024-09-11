１１日の主なマーケットイベント

○経済統計・イベントなど



１５：００ 英・鉱工業生産

１５：００ 英・製造業生産指数

１５：００ 英・商品貿易収支

１５：００ 英・貿易収支

２０：００ 米・ＭＢＡ（抵当銀行協会）住宅ローン申請指数

２１：３０ 米・消費者物価指数



○決算発表・新規上場など



決算発表：モロゾフ<2217>，テンポスＨＤ<2751>，神戸物産<3038>，ジェリビンズ<3070>，アゼアス<3161>，アセンテック<3565>，ネオジャパン<3921>，神島化<4026>，ステムリム<4599>，モイ<5031>，エニーカラー<5032>，リッジアイ<5572>，サムコ<6387>，ベストワン<6577>，インスペック<6656>，ハウテレ<7064>，正栄食<8079>，ナレルＧ<9163>



出所：MINKABU PRESS