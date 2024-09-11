１１日の主なマーケットイベント

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○経済統計・イベントなど

１５：００　英・鉱工業生産
１５：００　英・製造業生産指数
１５：００　英・商品貿易収支
１５：００　英・貿易収支
２０：００　米・ＭＢＡ（抵当銀行協会）住宅ローン申請指数
２１：３０　米・消費者物価指数

○決算発表・新規上場など

決算発表：モロゾフ<2217>，テンポスＨＤ<2751>，神戸物産<3038>，ジェリビンズ<3070>，アゼアス<3161>，アセンテック<3565>，ネオジャパン<3921>，神島化<4026>，ステムリム<4599>，モイ<5031>，エニーカラー<5032>，リッジアイ<5572>，サムコ<6387>，ベストワン<6577>，インスペック<6656>，ハウテレ<7064>，正栄食<8079>，ナレルＧ<9163>

出所：MINKABU PRESS