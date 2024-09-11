º£Æü11Æü¤â¸·¤·¤¤»Ä½ë¤¬Â³¤¯¤Ç¤·¤ç¤¦¡£´ØÅì¤ÎÆâÎ¦¤äÅì³¤¤«¤é¶å½£¤Ï¡¢ºÇ¹âµ¤²¹¤¬35¡î°Ê¾å¤ÎÌÔ½ëÆü¤Î½ê¤¬¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£º£Æü11Æü¤ÏÅìËÌ¤«¤é¶å½£¡¢²­Æì¤Ë¤«¤±¤Æ¡¢9·î¤ËÆþ¤Ã¤ÆºÇ¤âÂ¿¤¤¡¢19ÉÜ¸©¤ËÇ®Ãæ¾É·Ù²ü¥¢¥é¡¼¥È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°ú¤­Â³¤­Ç®Ãæ¾É¤Ë¤´Ãí°Õ¤¯¤À¤µ¤¤¡£

³ÆÃÏ¤ÎºÇ¹âµ¤²¹

º£Æü11Æü¤â¸·¤·¤¤»Ä½ë¤¬Â³¤¯½ê¤¬Â¿¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£ÅìËÌ¤«¤é¶å½£¤ÎºÇ¹âµ¤²¹¤ÏÊ¿Ç¯¤ò¾å²ó¤ë¸«¹þ¤Ç¤¹¡£»¥ËÚ¤ä¿·³ã¤ÏºòÆü10Æü¤è¤êÄã¤¯¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£»¥ËÚ¤Ï24¡î¤ÈÊ¿Ç¯ÊÂ¤ß¤ÎÍ½ÁÛ¤Ç¤¹¤¬¡¢¿·³ã¤Ï30¡î¤òÄ¶¤¨¤Æ¿¿²ÆÊÂ¤ß¤Î½ë¤µ¤¬Â³¤¯¤Ç¤·¤ç¤¦¡£

Åìµþ¤ÏºòÆü10Æü¤ÈÆ±¤¸¤¯¤é¤¤¤Ç34¡î¤ÈÌÔ½ëÆü°ìÊâ¼êÁ°¤Îµ¤²¹¤Ç¤¹¡£´ØÅì¤ÎÆâÎ¦¤Ç¤Ï35¡î°Ê¾å¤ÎÌÔ½ëÆü¤Î½ê¤¬¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£Ì¾¸Å²°¤ÈÂçºå¡¢Ê¡²¬¤Ï35¡î¤ÎÍ½ÁÛ¤Ç¤¹¡£Åì³¤¤«¤é¶å½£¤ÏÌÔ½ëÆü¤Î½ê¤¬Â¿¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£ÆáÇÆ¤ÏºòÆü10Æü¤ÈÆ±¤¸¤¯¤é¤¤¤ÇÊ¿Ç¯ÊÂ¤ß¤ÎÍ½ÁÛ¤Ç¤¹¡£

19ÉÜ¸©¤ËÇ®Ãæ¾É·Ù²ü¥¢¥é¡¼¥È¡¡9·îºÇ¤âÂ¿¤¤

º£Æü11Æü¤Ï¡¢´ä¼ê¸©¤ä·²ÇÏ¸©¡¢»³Íü¸©¤Ê¤É¡¢ÅìËÌ¤«¤é¶å½£¡¢²­Æì¤Î19ÉÜ¸©¤ËÇ®Ãæ¾É·Ù²ü¥¢¥é¡¼¥È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ç®Ãæ¾É·Ù²ü¥¢¥é¡¼¥È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿ÃÏ°è¤Ï¡¢9·î¤ËÆþ¤Ã¤ÆºÇ¤âÂ¿¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

¤·¤Ð¤é¤¯¸·¤·¤¤»Ä½ë¡¡35¡î°Ê¾å¤ÎÌÔ½ëÆü¤â

9·î¤âÃæ½Ü¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢ÆüËÜÉÕ¶á¤Ï¹âµ¤°µ¤ËÊ¤¤ï¤ì¤ÆÀ²¤ì¤ëÆü¤äÃÈ¤«¤¤¶õµ¤¤¬Î®¤ì¹þ¤àÆü¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢¤Þ¤À¤Þ¤À¸·¤·¤¤»Ä½ë¤¬Â³¤­¤½¤¦¤Ç¤¹¡£

½µ´ÖÍ½Êó¤ò¸«¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢ÅìËÌ¤äËÌÎ¦¤ÏºÇ¹âµ¤²¹¤¬30¡î°Ê¾å¤Î¿¿²ÆÆü¤Î½ê¤¬¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£´ØÅì¤ÏÏ¢Æü30¡î°Ê¾å¤Î¿¿²ÆÆü¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£Åì³¤¤«¤é¶å½£¤ÏÍè½µ18Æüº¢¤Ë¤«¤±¤Æ¤â¡¢ºÇ¹âµ¤²¹¤¬35ÅÙ°Ê¾å¤ÎÌÔ½ëÆü¤È¤Ê¤ë½ê¤¬¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£ÌýÃÇ¤»¤º¤Ë¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÇ®Ãæ¾ÉÂÐºö¤ò¤·¤Æ¤ª²á¤´¤·¤¯¤À¤µ¤¤¡£

Ç®Ãæ¾É·Ù²ü¥¢¥é¡¼¥È¡¡È¯É½»þ¤ÎÍ½ËÉ¹ÔÆ°

Ç®Ãæ¾É·Ù²ü¥¢¥é¡¼¥È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿½ê¤Ç¤Ï¡¢Ç®Ãæ¾É¤Ë¤«¤«¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¡¢ÀÑ¶ËÅª¤Ë¤È¤ë¤Ù¤­¹ÔÆ°¤¬5¤Ä¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£

­¡³°½Ð¤Ï¤Ç¤­¤ë¤À¤±¹µ¤¨¡¢½ë¤µ¤òÈò¤±¤Þ¤·¤ç¤¦¡£Ç®Ãæ¾É¤òÍ½ËÉ¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢½ë¤µ¤òÈò¤±¤ë¤³¤È¤¬¡¢ºÇ¤â½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£ÉÔÍ×ÉÔµÞ¤Î³°½Ð¤Ï¡¢¤Ç¤­¤ë¤À¤±Èò¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£²°Æâ¤Ç¤ÏÃëÌë¤òÌä¤ï¤º¡¢¥¨¥¢¥³¥ó¤Ê¤É¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¡¢Éô²°¤Î²¹ÅÙ¤òÄ´À°¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£

­¢²°³°¤ä¡¢¥¨¥¢¥³¥ó¤¬ÀßÃÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤²°Æâ¤Ç¤Î±¿Æ°¤Ï¡¢¸¶Â§¡¢Ãæ»ß¤ä±ä´ü¤ò¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£

­£ÉáÃÊ°Ê¾å¤Ë¡¢Ç®Ãæ¾ÉÍ½ËÉ¹ÔÆ°¤ò¼ÂÁ©¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¤Î¤É¤¬³é¤¯Á°¤Ë¡¢¤³¤Þ¤á¤Ë¿åÊ¬¤òÊäµë¤·¤¿¤ê¡¢¤Ê¤ë¤Ù¤¯ÎÃ¤·¤¤ÉþÁõ¤ò¿´¤¬¤±¤¿¤ê¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£

­¤Ç®Ãæ¾É¤Î¥ê¥¹¥¯¤¬¹â¤¤Êý¤Ë¡¢À¼¤«¤±¤ò¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¹âÎð¼Ô¤ä»Ò¤É¤â¡¢»ýÉÂ¤Î¤¢¤ëÊý¡¢ÈîËþ¤ÎÊý¡¢¾ã³²¤Î¤¢¤ëÊý¤Ê¤É¤Ï¡¢Ç®Ãæ¾É¤Ë¤«¤«¤ê¤ä¤¹¤¤¤¿¤á¡¢¡ÖÌë´Ö¤Ç¤â¥¨¥¢¥³¥ó¤ò»È¤¦¡×¡Ö¤³¤Þ¤á¤Ê¿åÊ¬Êäµë¤ò¿´³Ý¤±¤ë¡×¤Ê¤É¡¢¼þ¤ê¤ÎÊý¤¬À¼¤ò¤«¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£

­¥½ë¤µ»Ø¿ô(WBGT)¤ò³ÎÇ§¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£½ë¤µ»Ø¿ô¤Ï¡¢»þ´ÖÂÓ¤ä¾ì½ê¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢Âç¤­¤¯°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£´Ä¶­¾ÊÇ®Ãæ¾ÉÍ½ËÉ¾ðÊó¥µ¥¤¥È¤Ê¤É¤Ç³ÎÇ§¤·¤Æ¡¢½ë¤µ»Ø¿ô¤ò¹ÔÆ°¤ÎÌÜ°Â¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£