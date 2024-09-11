日経225先物テクニカルポイント（11日夜間取引終了時点）
11日ナイトセッションの日経225先物は前日清算値比50円安の3万6100円で取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。
40871.44円 ボリンジャーバンド3σ
39645.09円 ボリンジャーバンド2σ
38432.67円 75日移動平均
38418.75円 ボリンジャーバンド1σ
37497.30円 200日移動平均
37192.40円 25日移動平均
37130.00円 一目均衡表・転換線
36430.00円 一目均衡表・先行スパン2（雲上限）
36292.00円 5日移動平均
36159.16円 10日日経平均株価現物終値
36100.00円 11日夜間取引終値
35966.05円 ボリンジャーバンド-1σ
35615.00円 一目均衡表・先行スパン1（雲下限）
35140.00円 一目均衡表・基準線
34739.71円 ボリンジャーバンド2σ
33513.36円 ボリンジャーバンド3σ
株探ニュース
40871.44円 ボリンジャーバンド3σ
39645.09円 ボリンジャーバンド2σ
38432.67円 75日移動平均
38418.75円 ボリンジャーバンド1σ
37497.30円 200日移動平均
37192.40円 25日移動平均
37130.00円 一目均衡表・転換線
36430.00円 一目均衡表・先行スパン2（雲上限）
36292.00円 5日移動平均
36159.16円 10日日経平均株価現物終値
36100.00円 11日夜間取引終値
35966.05円 ボリンジャーバンド-1σ
35615.00円 一目均衡表・先行スパン1（雲下限）
35140.00円 一目均衡表・基準線
34739.71円 ボリンジャーバンド2σ
33513.36円 ボリンジャーバンド3σ
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