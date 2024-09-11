　11日ナイトセッションの日経225先物は前日清算値比50円安の3万6100円で取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。

40871.44円　　ボリンジャーバンド3σ
39645.09円　　ボリンジャーバンド2σ
38432.67円　　75日移動平均
38418.75円　　ボリンジャーバンド1σ
37497.30円　　200日移動平均
37192.40円　　25日移動平均
37130.00円　　一目均衡表・転換線
36430.00円　　一目均衡表・先行スパン2（雲上限）
36292.00円　　5日移動平均
36159.16円　　10日日経平均株価現物終値
36100.00円　　11日夜間取引終値
35966.05円　　ボリンジャーバンド-1σ
35615.00円　　一目均衡表・先行スパン1（雲下限）
35140.00円　　一目均衡表・基準線
34739.71円　　ボリンジャーバンド2σ
33513.36円　　ボリンジャーバンド3σ


株探ニュース